La esposa del Dibu Martínez salió a defenderlo tras la suspensión de la FIFA: “Sos un maravilloso hijo, padre y esposo”

Mandinha Martínez se manifestó públicamente luego de la suspensión que la FIFA le aplicó al Dibu Martínez por los gestos que este hizo durante los festejos en el partido del seleccionado albiceleste frente a Chile y a Colombia en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Tras el descargo del marplatense en Instagram, su esposa lo apoyó con un contundente mensaje en la sección de comentarios.

“Acepto la sanción de la @fifa y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, redactó Emiliano el lunes luego de conocerse la sanción.

El comentario de Mandinha en apoyo a Emiliano Martínez (Fuente: Instagram/@emi_martinez26)

En medio de la ola de mensajes de acompañamiento por parte de sus fanáticos, Mandinha respondió: “Todos los que te conocen de verdad saben el gran hombre que sos, el corazón grande que tenés. Sos un genio de verdad, maravilloso hijo, padre y esposo. Orgullosa de vos, hoy y siempre”.

Luego de expresar sus sentimientos, una ola de seguidores decantaron reacciones en su favor: “Tenés un esposo triunfador, solo lo hacen por los títulos que posee”; “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”; “Lindas tus palabras”; “Totalmente de acuerdo y con vos es una excelente persona” y “Señora, tiene a su lado a una persona maravillosa, lo que vale son todas las palabras que usted acaba de decir”.

Las causas por las que la FIFA suspendió a Emiliano Martínez

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (por sus siglas en inglés) decidió suspender a Emiliano Martínez en los dos próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, ante Venezuela (jueves 10 de octubre) y Bolivia (martes 15 de octubre). Según dictaminó la entidad deportiva, esto se debió a los gestos que explícitos del arquero en dos oportunidades.

En primer lugar, la FIFA destacó la trompada que El Dibu le pegó a un camarógrafo que se acercó hasta él tras finalizar el partido de Argentina y Colombia el 10 de septiembre, en el cual el seleccionado albiceleste perdió por 2 a 1.

Esto se dio luego del penal que James Rodríguez pateó y que le dio la victoria final al seleccionado dirigido por el exfutbolista Néstor Lorenzo. Con el objetivo de capturar el estado de ánimo de Martínez, uno de los cámaras se acercó hasta él, en medio de los festejos cafeteros, y el arquero del Aston Villa no dudó en desquitarse con este, quien cayó al suelo después del cachetazo.

La actitud generó polémica y causó el enfado de los usuarios en las redes, a la vez que el camarógrafo dijo al medio colombiano El Tiempo que la situación le daba “mucha rabia”. “Yo estoy trabajando, así como él lo estaba haciendo, él atajando y yo operando mi cámara, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Pero no le dije nada”, sostuvo.

Pero allí no quedó todo, sino que la FIFA fue más atrás y remarcó la manera en la que El Dibu celebró el triunfo frente a Chile en el Estadio Monumental, cuando se colocó en la pelvis la Copa América y realizó su típico movimiento cargado de connotación sexual. La carátula que describe la orden del organismo deportivo señaló que tuvo un “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio”.

En los dos partidos que deberá enfrentar la selección argentina en octubre, será Gero Rulli quien ocupe el lugar que deja vacante el Dibu Martínez.

