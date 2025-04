Francisco Cerúndolo se mide con Carlos Alcaraz, por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

El argentino Francisco Cerúndolo y el español Carlos Alcaraz (segundo preclasificado) se miden por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, sobre polvo de ladrillo. El tenista porteño comenzó manteniendo su saque en el primer game: el juego tuvo tres errores no forzados de su rival. Cerúndolo definió el juego con una derecha cruzada: el español intentó una defensa, pero la pelota quedó en la red.

El español aceleró con su servicio. Presionó a Cerúndolo y consiguió mantener su saque para el 1-1 parcial, merced a un par de puntos en la red y dos errores del tenista porteño. En el tercer juego se escuchó el primer “¡Vamos!" del español. Fue después de un contragolpe en el segundo punto, ganado por Alcaraz. Cerúndolo le respondió con una pelota a la línea, arriesgada, que le sirvió para ponerse 30-15. En la pelota siguiente, el español sorprendió con un drop-shot, uno de sus tantos recursos. Luego, una derecha de Cerúndolo se fue larga y Alcaraz tuvo el primer punto de quiebre del partido. El español puso el turbo y consiguió ese break, que lo puso 2-1 arriba.

Francisco Cerúndolo juega con Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo tras vencer al italiano Fabio Fognini en la primera ronda VALERY HACHE - AFP

En el cuarto juego, Cerúndolo le devolvió la gentileza. Tuvo un primer punto de break, que perdió por una derecha que se le fue larga. Pero en el segundo concretó el quiebre luego de un tiro paralelo de Alcaraz que se fue ancho. Así, el argentino se puso 2-2 en el marcador. Más tarde, con su saque, Cerúndolo no tuvo inconvenientes: dejó a su rival en 0 y pasó al frente 3-2.

El tenista de nuestro país es lider de victorias del año, con 17, igual que el canadiense Felix Auger-Aliassime y el australiano Alex De Miñaur. En lo que va de la temporada venció a cuatro integrantes del Top 15 del ranking: el alemán Alexander Zverev (número 2) en Buenos Aires; el noruego Casper Ruud en Miami (número 6), al propio De Miñaur en Indian Wells (10) y al estadounidense Tommy Paul (13) en Miami). Cerúndolo, además, es el único argentino que queda en el Principado, ya que más temprano Tomás Martín Etcheverry perdió ante el español Alejandro Davidovich Fokina en tres sets.

Alcaraz, por su parte, no juega desde el 21 de marzo (derrota ante el belga David Goffin en Miami). Pero tiene esta semana la chance de recuperar el segundo lugar del ranking mundial, un sitio de privilegio que perdió el 4 de noviembre del año pasado con Zverev. Apenas 925 puntos separan al alemán del español, que tiene que ganar el título para volver a ser escolta del italiano Jannick Sinner, el 1 del mundo. “Estoy muy contento de la manera cómo estoy jugando. El tenis no es sólo darle a la pelota sino que tiene otros aspectos como el físico, el mental... La gente se centra más en mí que en los rivales que tengo delante. Si pierdo es que pasa algo y no creo que sea justo. Yo estoy contento y con ganas de hacerlo bien”, dijo Alcaraz, que se impuso en los dos duelos previos ante el argentino: cuartos de final de Indian Wells 2025 y Queen’s (Londres) 2024.

LA NACION