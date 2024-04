La impresionante caída de un atleta en plena inauguración del Centro Acuático Olímpico París 2024

Escuchar

El clavadista olímpico Alexis Jandard cayó de forma sorpresiva mientras se disponía a saltar de un trampolín durante la ceremonia de inauguración de la piscina olímpica y el centro acuático olímpico de Saint-Denis, en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El impresionante episodio se produjo este jueves durante la inauguración del nuevo centro acuático de París, del que participó el presidente francés, Emmanuel Macron. Según dieron cuenta medios locales, cuando se disponía a realizar la acrobacia el atleta se resbaló, pegó contra el trampolín y cayó al agua.

Afortunadamente, el deportista no sufrió heridas de gravedad. “Todo está bien, no me hice daño”, explicó Jandard a través de una historia de Instagram en la dijo haber tenido “una pequeña debilidad en la pierna” al momento de la caída.

El medallista de 26 años que aspira a tener un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de este año se tomó el accidente con humor y compartió por redes sociales imágenes del momento de su caída y una foto con las posteriores lesiones que sufrió en la espalda.

Tanto el posteo de Jandard como la escena de la caída, rápidamente se viralizaron por redes sociales donde varios usuarios expresaban su asombro ante el intempestivo accidente que sufrió el atleta.

El hecho se produjo hoy mientras Macron, quien a fines de febrero dejó formalmente inaugurada la Villa Olímpica en Saint-Denis, hizo lo propio con el Centro acuático que albergará las competencias de natación, saltos ornamentales y waterpolo.

Respecto de la ceremonia inaugural en el Sena, el mandatario (que tiempo atrás prometió sumergirse en las aguas del emblemático río en las que los habitantes podrán volver a bañarse después de los Juegos gracias a las obras de saneamiento), comentó: “Es un escenario privilegiado”.

”Los detalles de lo que estamos preparando, aquello por lo que asumimos una responsabilidad y que decidimos junto con los organizadores, será comunicado en el momento oportuno”, agregó elusivo al no querer revelar cuestiones relacionadas con esa ceremonia.Una apertura que demandará un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad y obligará a tomar medidas inéditas para evitar “sorpresas” imprevistas, razón por la cual el presidente francés anticipó hoy que están contemplados “escenarios alternativos si las circunstancias así lo demandasen”.

Durante la inauguración del Centro acuático, a poco más de 100 días de ponerse en marcha los Juegos, Macron destacó que ese escenario representa “una proeza arquitectónica y ecológica” que refleja del mejor modo como “las Olimpíadas pueden ser útiles para el país”.

Un consejero del jefe de Estado que se reunió con los obreros que participaron de la construcción del recinto, destacó el “gran techo cóncavo de madera más grande del mundo” y dijo que “esta vitrina ‘savoir-faire’ francés (saber hacer francés, Ndr) permitirá “reducir hasta en un 30 por ciento el consumo de energía de la estructura”.El Centro acuático será una herencia importante para el Sena-Saint Denis, el departamento más pobre de Francia, ubicado a las puertas de la capital y donde apenas uno de cada dos alumnos de entre 11 y 12 años sabe nadar, según estadísticas oficiales.

