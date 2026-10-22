La viuda de Diogo Jota recordó el desgarrador momento en el que se enteró del accidente: “Le dije que mantuviera la vista en la carretera”

El verano de 2025 marcó un punto de quiebre absoluto para la familia de Diogo Jota. Apenas once días después de su boda, el delantero estrella del Liverpool y su hermano André murieron en un choque automovilístico en España mientras regresaban hacia el Reino Unido en un Lamborghini alquilado. La nueva biografía titulada Para siempre en nuestros corazones, publicada por Reach Sport, revela ahora los detalles íntimos de aquella noche trágica a través del crudo testimonio de Rute Cardoso.

La esposa del futbolista describió en la obra los instantes previos al fatal desenlace. Según consigna el Liverpool Echo, ella intentó comunicarse con Diogo mediante mensajes de texto sin obtener respuesta. “Él respondió con un emoji y le dije que mantuviera la vista en la carretera”, recordó Rute sobre el último contacto digital. La preocupación surgió cuando los mensajes posteriores quedaron sin entrega. La incertidumbre llevó a la mujer a realizar una serie de llamadas desesperadas a hoteles, hospitales y a la policía española.

Para siempre en nuestros corazones sirve como un tributo final a Diogo Jota, con testimonios desgarradores Liverpool FC

El momento definitivo ocurrió tras el llamado al tío de Rute, un camionero que contactó a las autoridades españolas. “Oí a mi tío decirle: ‘Se están llevando los cuerpos’”, relató la viuda en el libro. El impacto de la noticia obligó a la familia a enfrentar la realidad de la pérdida. “No paraba de decirle a mi amiga Catarina: ‘Esto es una broma, no puede ser verdad. ¡Es imposible que esto sea cierto!’”, reveló la protagonista en los extractos publicados por el medio británico. El proceso de aceptación resultó lento y doloroso, marcado por la insistencia inicial en la negación de los hechos.

En un partido de Liverpool, el capitán van Dijk salió a la cancha con Dinis y Duarte, los hijos de Diogo Jota OLI SCARFF - AFP

La biografía profundiza en la personalidad de Diogo Jota más allá de las canchas: el autor José Delgado entrevistó a figuras como Jürgen Klopp, Arne Slot y Virgil van Dijk para reconstruir la figura de un hombre admirado por su humildad. “El libro surgió como una oportunidad para ayudar a preservar la memoria de Diogo en un momento de profunda tristeza”, declaró Delgado en el material provisto por el Liverpool FC. La obra también explora el vínculo especial entre los hermanos Diogo y André, además de repasar los logros deportivos del atacante, quien había alcanzado la cima con la Premier League y la UEFA Nations League con Portugal antes del siniestro.

El traslado hacia la morgue representó otra etapa traumática, donde Rute exigió recorrer la misma ruta del accidente y, al llegar al kilómetro 64, divisó los restos del vehículo. “Cuando llegamos al maldito kilómetro 64, lo que quedaba del coche seguía allí”, narró la viuda. La policía le impidió el acercamiento directo al lugar para protegerla. Posteriormente, las autoridades le permitieron reconocer el cuerpo a través de una ventana en una sala. Entregaron a la familia sus pertenencias, incluido el anillo de bodas del futbolista. El cuerpo de Jota viajó finalmente a Portugal en un último trayecto junto a su esposa.

Liverpool confirmó que todas las ganancias financiarán un programa de fútbol de base en nombre de Diogo Jota Captura X (@LFC)

Liverpool mantiene vivo el recuerdo de su número 20 mediante diversos homenajes. El club inauguró un monumento permanente en Anfield y destina los beneficios de esta biografía a un programa de fútbol base. Forever in our Hearts busca no solo honrar a los hermanos, sino inspirar a las futuras generaciones con la historia de un deportista excepcional y humano.