Le piden a Paul Pogba que "se vaya de una vez" del Manchester United

Los deseos de dejar el Manchester United por parte de Paul Pogba cansaron al exfutbolista Andrei Kanchelskis. En octubre, el francés había manifestado que soñaba con jugar en el Real Madrid y el ruso, quien supo vestir la camiseta de Old Trafford bajo la dirección de Alex Ferguson entre 1991 y 1995, se enojó con el mediocampista porque allí "hay que jugar al 100 por ciento".

En una entrevista con American Gambler, el entrenador lanzó: "Pogba está siempre hablando de dejar del Manchester United, entonces, para mí, sería mejor que te vayas de una vez".

"Si estás todo el tiempo diciendo: 'No me gusta esto, me quiero ir', entonces simplemente andate. Andá. No hay problema", continuó Kanchelskis, durísimo con el francés, que se encuentra intentando lucirse en el Manchester United, mientras tuvo que enfrentar persistentes problemas por lesiones.

El ruso de 51 años apuntó además contra el representante del galo de 27, Mino Raiola: "Por supuesto que Raiola es un gran problema, se la pasa diciendo que Pogba no está contento en el Manchester United".

Por el pase de Pogba desde Juventus al club inglés en 2016 se batió un récord en los traspasos, con unvalor de 89 millones de libras.

Kanchelskis sostuvo además que si se quiere jugar en los Red Devils, uno necesita "abrir su corazón y jugar al 100%". "Es una lástima porque Pogba es un gran jugador", continuó el ganador de dos títulos de Premier League con el United.

"Creo que su problema es que no está jugando todos los partidos al mismo nivel, como un Denis Irwin. Necesita mantener ese nivel", apuntó y continuó: "Juega un partido espectacular y después tiene otro pésimo".

Según el entrenador ruso, esto es un problema para la dirigencia, que necesita cuidar a esos jugadores y conseguir que estén cómodos y que pasen tiempo jugando entre sí. En ese sentido, ejemplificó con su experiencia: "Jugamos juntos cuatro temporadas, desde 1991 hasta 1992, y ganamos dos títulos porque disputábamos cada partido con el mismo equipo y lo hacíamos a un nivel consistente".