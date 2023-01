Lionel Scaloni contó cómo conoció a su esposa y reveló un detalle insólito: “Nadie me daba su teléfono”

escuchar

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, contó este lunes cómo conoció a su esposa, la española Elisa Montero. En una entrevista con el medio español La Cope, el presentador Juanma Castaño le consultó por qué vive en Mallorca, España, si es el entrenador del conjunto albiceleste.

Sincero, y con una sonrisa en su rostro, Scaloni respondió: “Porque me casé con una mallorquina”. Luego, ahondó en la historia de amor con la mamá de sus dos hijos. “Cuando vine a jugar en el 2008, conocí a la que es hoy mi esposa. Se llama Elisa”.

Distendido, Castaño le preguntó a Scaloni cómo se relacionó con la exjugador de vóley. “La conocí aquí en Mallorca, de gira, jeje. Ya teníamos nuestra edad; ella 30, yo 31, para 32. Yo me tenía que ir a Italia porque estaba cedido por la Lazio”, recordó.

Consultado por el conductor sobre si se trató de un “flechazo”, el entrenador campeón del mundo no lo dudó. “Sí, flechazo”. Acto seguido, el DT dio detalles sobre la odisea que le representó conseguir el contacto de Elisa tras haberse visto por primera vez. “Estuve tres meses para encontrar su teléfono”, aseguró.

En ese momento de la conversación, el periodista evocó los viejos tiempos, cuando no existían las redes sociales y “había que picar mucha piedra hasta llegar al objetivo” de invitar a salir a alguien que te gustaba. Scaloni asintió, y dijo: “Impresionante. Aparte, Mallorca teóricamente es fácil porque es una isla. Pero no fue fácil. Al final, son un millón y algo, no sé cuántas viven, y se movía por una zona bastante fácil, accesible, pero para mí fue muy difícil”.

Decidido, el por entonces futbolista del conjunto balear apeló a una estrategia que, a la larga, dio sus frutos. “Toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían, y nadie me daba su teléfono. Hasta que lo pude conseguir, pasaron cuatro meses. Yo ya me tenía que volver a Italia, prácticamente”.

"Simplemente gracias, Eli" fue la dedicatoria de Scaloni a su esposa tras consagrarse campeón del mundo con la selección argentina

Una vez que dio con Eli, todo fluyó con naturalidad. Sin embargo, por motivos laborales, Scaloni debía abandonar la ciudad donde ambos residían. Enamorado, el DT le propuso mudarse juntos a Roma.

“Empecé a hablar, empezamos a salir, y vencía la cesión. Me tenía que volver a Italia. Le dije: ‘yo me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas’. A los dos meses, me dijo que se venía conmigo”. El hijo más grande de la pareja, Ian, nacería en Roma, mientras que Noah, el más pequeño, es oriundo de Palma. La historia de amor, al día de hoy, lleva 13 años.

Por último, el entrevistador le preguntó si Elisa estaría dispuesta a emigrar a la Argentina: “No creo que tenga problemas. Es muy arraigada a la familia. Cada vez que vamos a mi pueblo, está muy bien. No habría inconvenientes”. No obstante, descartó que eso ocurra en el corto plazo, habida cuenta de que, por motivos profesionales, les es más conveniente vivir en Europa, porque “hay muchos jugadores” de la selección “que juegan afuera”.

