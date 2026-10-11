Lionel Scaloni participó del Gran Fondo Buenos Aires y pedaleó 129 kilómetros por la Ciudad

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, fue una de las principales figuras de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, la competencia de ciclismo que este domingo reunió a más de 3500 participantes en un recorrido por distintas calles y autopistas de la Ciudad.

El entrenador santafesino formó parte del numeroso pelotón de ciclistas que tomó la largada durante la madrugada desde el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra. Scaloni completó el circuito más largo de la jornada, de 129 kilómetros.

Más de 3.500 ciclistas pedalearon por la Ciudad de Buenos Aires

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires; tenía que venir porque quería disfrutar de la ciudad sin coches, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, expresó el entrenador argentino tras finalizar la competencia.

Gran Fondo de Buenos Aires

El evento atravesó algunos de los corredores más transitados de la ciudad: Av. General Paz, Av. Cantilo, Av. Lugones, Paseo del Bajo, Av. 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno. En esos sectores se registraron cortes totales de circulación mientras pasaban por allí los ciclistas.

Las restricciones de tránsito se fueron levantando progresivamente a medida que avanzaba la carrera y los ciclistas completaban los distintos tramos del recorrido.

Autopistas cortadas por la carrera de ciclismo

“Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que les entregó las medallas a los ganadores en el Parque Sarmiento.

En los 46K se impuso Juan Cruz Saiz, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos; mientras que en los 129K el primero fue Matías Cedeira, en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.

Lionel Scaloni recorrió casi 130 kilómetros en bicicleta

Macri agregó: “El deporte te enseña que siempre podés dar un poco más, que con esfuerzo y preparación podés alcanzar tu mejor versión. Por eso siempre vamos a cuidar y potenciar ese estilo de vida. Uno que nos convirtió en la Capital Mundial del Deporte 2027”.

El Gran Fondo Buenos Aires fue declarado de interés deportivo en la Legislatura porteña por su contribución al desarrollo deportivo y turístico, así como por sus iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente.