Los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para el 23 de julio próximo, serán la gran cita deportiva del año. Tras haber sido cancelados la temporada pasada por el brote de coronavirus, todavía se generan muchas preguntas al respecto. Por lo pronto, por primera vez se empezó a hablar concretamente de la posibilidad de que se realice sin público.

"La cuestión es: es esto algo 'imprescindible' o 'bonito'. Es bonito tener espectadores. Pero no es imprescindible", señaló el ex vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Dick Pound. Aunque Pound ya no forma parte de la junta del COI que toma las decisiones, últimamente ha hecho declaraciones públicas para generar entusiasmo en torno a los JJOO aplazados.

Según la agencia AP, el 80% de los japoneses creen que el evento no se celebrará o no debería celebrarse ante el aumento de los contagios, a partir de sondeos recientes en Japón. Pound, veterano funcionario olímpico canadiense y presidente inaugural de la Agencia Mundial Antidopaje, reiteró lo que el COI y los organizadores locales repitieron durante meses: que los juegos se cancelarán si no pueden celebrarse este año. No habrá otro aplazamiento. "Es 2021 o nada", dijo. "Nadie puede garantizar" que los Juegos Olímpicos comiencen el 23 de julio, señaló, aunque añadió: "Creo que hay muchas, muchas posibilidades de que puedan hacerlo, y que lo harán".

Las declaraciones de Pound sugieren que el evento podría plantearse como un espectáculo sólo por televisión en el que los deportistas se mantendrán en una burbuja, son trasladados de las sedes a sus alojamientos y se les insta a abandonar Japón en cuanto concluya su participación. Medios de ese país comunicaron que la ceremonia inaugural se limitará a 6000 deportistas, cuando se espera que unos 11.000 compitan en los Juegos Olímpicos y otros 4400 en los Paralímpicos.

Para el Comité Olímpico Internacional, conseguir que el evento se transmita por televisión, con o sin público, es crucial para sus finanzas. El COI obtiene el 73% de sus ingresos de la venta de derechos de retransmisión. Esto podría suponer entre 2000 y 3000 millones de dólares en ingresos perdidos si se cancelan los juegos de Tokio.

Japón indicó que dedicaría 15.000 millones de dólares a preparar la cita. Sin embargo, varias auditorías del gobierno sugieren que son 25.000 millones o más. Todo salvo 6700 millones de dólares que pertenece al dinero público.

Tokio y otras prefecturas japonesas están bajo estado de emergencia al menos hasta el 7 de febrero. Japón registró unas 4700 muertes por el Covid-19, una cifra relativamente baja para un país de 125 millones de personas.

Bach: "No hay plan B para los Juegos de Tokio"

No existe "ningún plan B" para los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que reafirmó su compromiso con la celebración del evento este año, en una entrevista con Kyodo News.

A pesar del desplome del respaldo público y el aumento de casos de coronavirus en todo el mundo, los organizadores insisten en que los Juegos se harán. "En este momento no tenemos ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no serán inaugurados el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio", dijo Bach.

"Por eso no hay plan B y por eso estamos completamente comprometidos con hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos", agregó el funcionario.

