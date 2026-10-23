Los tres looks elegidos por Antonela Roccuzzo para acompañar a Lionel Messi en la entrega del Princesa de Asturias

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo volvieron a captar todas las miradas durante su visita a España. El futbolista argentino llegó a Oviedo el jueves 22 de octubre para participar de las actividades relacionadas con los Premios Princesa de Asturias 2026, donde fue distinguido en la categoría Deportes. Además de la expectativa por el reconocimiento al excapitán de la selección argentina, los estilismos de su esposa también se convirtieron en protagonistas.

Durante los dos días que permanecieron en la ciudad española, la empresaria eligió tres looks diferentes que reflejaron algunas de las principales tendencias de la moda actual. Fiel a su estilo elegante y minimalista, combinó prendas de sastrería, accesorios de lujo y una paleta de colores sobrios.

La primera aparición pública de la empresaria tuvo lugar el jueves 22 de octubre, cuando acompañó a Messi en una de las actividades previas a la ceremonia de premiación. Para la ocasión, ambos apostaron por conjuntos completamente negros.

El primer look de Antonela Roccuzzo en Oviedo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La rosarina eligió una remera negra de mangas cortas y pantalones de vestir amplios, una combinación que se destacó por su sencillez. Para completar el estilismo, incorporó un cinturón de Hermès con hebilla dorada y una cartera negra Mini Kelly de la misma firma, uno de los modelos más exclusivos y reconocidos del mundo de la moda. Además, llevó el cabello suelto, con ondas suaves, y sumó unos aros en forma de estrella.

Al día siguiente, durante la audiencia con los galardonados en el Hotel de la Reconquista, volvió a elegir la sastrería como protagonista de su vestuario, aunque esta vez cambió el negro por el gris carbón. La empresaria lució un traje de dos piezas compuesto por un blazer de corte amplio y pantalones rectos, que combinó con un top negro. Como accesorios eligió un collar delicado de color dorado y llevó el cabello suelto, con raya al medio.

Lionel Messi and his wife Antonela Roccuzzo arrive for the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, northern Spain, Friday, Oct. 23, 2026. (AP Photo/Miguel Oses) Miguel Oses - AP

Sin embargo, el look que terminó de consolidar su presencia entre las figuras más elegantes de la jornada fue el que eligió para otra de las actividades de este jueves vinculadas con la entrega de premios. En esta oportunidad, Antonela apostó por el marrón chocolate, uno de los colores que marcan tendencia en la temporada otoño-invierno europea.

El soñado outfit de Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram @antoroccuzzo)

La influencer lució un conjunto de sastrería compuesto por un blazer oversize y pantalones de tiro alto, ambos en un tono marrón oscuro. Debajo llevó un top negro corto, que dejó una pequeña franja del abdomen al descubierto y aportó un detalle moderno al estilismo. Como es habitual en ella, optó por llevar su larga cabellera oscura suelta, con ondas naturales hacia las puntas, y eligió unos aros colgantes plateados que aportaron un toque de brillo.