La escalofriante caída de Kaito Toba en el Moto3

17 de octubre de 2020 • 12:26

El japonés Kaito Toba, uno de los participantes del Moto3, la tercera división del motociclismo, sufrió una dura caída en el Gran Premio de Aragón, España.

Toba, de 20 años, salió volando de su KTM durante la tercera sesión de ensayos y se golpeó muy fuerte contra el piso. Rápidamente fue asistido por el personal del trazado español, que lo ayudó a levantarse. El corredor japonés fue revisado en el hospital del circuito y recibió la aprobación para seguir participando del fin de semana.

Toba (Fukuoka, Japón, 7 de abril de 2000) compite en Moto3 desde el 2017, cuando debutó con la marca Honda. Su salto al panorama internacional llegó en 2014 terminando 1º en la primera Asia Talent Cup. Al año siguiente se unió a la Red Bull Rookies Cup y también al FIM CEV Repsol de Moto3. En 2016 repitió competiciones y en la Red Bull logró una quinta posición mientras que en el CEV Moto3 finalizó 4º. En 2017 firmó con Honda Team Asia. Hasta el momento, Toba contabiliza una sola victoria, en el Gran Premio de Qatar 2019.

Quartararo, arriba en el MotoGP

El francés Fabio Quartararo, líder del Mundial de MotoGP, consiguió este sábado la pole position del Gran Premio de Aragón por delante del español Maverick Viñales y a pesar de la dura caída que sufrió en los ensayos libres por la mañana.

Quartararo (Yamaha-SRT) cuenta en estos momentos con 10 puntos de ventaja en el Mundial sobre el español Joan Mir (Suzuki), que saldrá sexto. Es la décima pole del galo en MotoGP, la categoría reina donde debutó el año pasado, y la cuarta este año.

"Honestamente, cuando me caí me dije '¿podré pilotar por la tarde?', puesto que aunque ahora estoy bien, cuando me caí no lo estaba. Estoy contento porque fue difícil. Ayer me caí, esta mañana otra vez y normalmente necesito tiempo para restablecerme", declaró el piloto de 21 años.

