Rally Dakar: Kevin Benavides asistió a otro piloto, ganó la etapa 13 y sigue a tiro del campeonato en motos

La decimotercera etapa de la carrera de motos en el Rally Dakar, celebrado por cuarto año consecutivo en Arabia Saudita, tuvo como gran protagonista al argentino Kevin Benavides, que continúa luchando por recuperar el título que consiguió en 2021. En esta ocasión sobresalió por una situación especial más allá de sus dotes sobre su KTM: durante el recorrido se detuvo para asistir a Matthias Walkner, compañero de equipo; retomó su camino, y ganó el tramo. El gran día del salteño se completó con el gran recorte de la desventaja de 2m40s que tenía en la clasificación, que ahora lo hace estar a escasos 12 segundos del puntero en la clasificación general.

Benavides transitaba el kilómetro 55 del segmento cronometrado de este sábado cuando encontró a Walkner sobre la arena, víctima de una lesión en la espalda que le impedía moverse. Al verlo, el salteño se detuvo y lo ayudó, hasta que finalmente llegó el auxilio para el austríaco, cuya cuenta de Instagram publicó una historia en la que se agradeció en tercera persona: “¡Gracias a @kevinmaxbenavides, que está luchando por el título del Dakar pero se detuvo para ayudar a Matthias!”.

Para aplaudir el gesto de @kmbenavides 👏🏼



📹 El argentino auxilió a @MatthiasWalkner quien sufrió una caída.



📱 "¡Gracias a Kevin Benavides

que está luchando por el título de Dakar pero se detuvo por ayudar a Matthias!" #CarbuEnElDakar pic.twitter.com/ZMIL9mMqEz — Carburando (@CarburandoTV) January 14, 2023

Una vez que Walkner fue atendido, a Benavides le fueron devueltos los 23 minutos y 10 segundos que se había demorado en su asistencia al colega, y el piloto retomó la carrera a fondo. En los casi 100 kilómetros que faltaban logró el mejor tiempo de la etapa, superando por 27 segundos al sudafricano Michael Docherty, de Husqvarna, y pasó de la tercera posición global a la segunda, ahora a tiro del superar este domingo, en la última jornada, al líder, Toby Price, australiano y también compañero del salteño en KTM.

“Doce segundos no son nada, después de tantas horas de carrera. Mañana es el último intento para darlo todo”, afirmó Benavides ante ESPN, antes de detallar su episodio con el austríaco. “Hoy salí a apretar, a hacer lo mejor posible, y lamentablemente me encontré a Matthias en el kilómetro 55. Se había comido un cortado y estaba en el piso con mucho dolor de espalda; creo que se rompió algo. Estuve ahí, asistiéndolo, pidiendo ayuda y llamando al equipo, al doctor de su confianza. Él estaba muy nervioso. Es el tipo de golpes que no queremos en la espalda. Me quedé con él hasta que estuvo más tranquilo y luego reinicié la carrera. No fue fácil resetearse para salir adelante, pero me puse lo más enfocado posible para salir nuevamente a hacer los 100 kilómetros que me quedaban de la carrera”, relató.

La palabra de Kevin Benavides después de la etapa 13 del Dakar

El salteño también reflexionó sobre el recorrido que hizo hasta el momento y cómo llega a la última etapa, donde tendrá una dura competencia para recobrar la corona: “A uno le gustaría llegar a la última etapa más relajado, pero nunca ha sido fácil. Si fuera fácil no se llamaría «Dakar»; es la carrera más difícil del mundo. Después de más de 40 horas, estar a 10 segundos [sic] en la general es increíble. Y ojo: Skyler [Howes, de Husqvarna] está a un minuto. Tres pilotos separados por un minuto. La carrera ha sido muy dura, muy física y demandante”.

Y habiendo pasado menos de un mes desde que la selección argentina obtuviera el Mundial de Qatar, las comparaciones con aquella gesta se hacen inevitables para el motociclista. El viernes había comparado la duodécima etapa con “ir a los penales” contra Francia, y ahora continuó: “Va a estar difícil, pero nada es imposible hasta que se baje la bandera. Habrá que ir dándolo todo con esa ilusión. Es el mejor momento para poner esa canción de «nos volvimos a ilusionar»”, bromeó Benavides, que además hizo una invocación a Emiliano Martínez dedicada a Price, el líder en motos: “¡Guarda, que te como!”.

Victoria de etapa 🥇 y a 12s de ganar la general 🤩. Nada más para decir!

Hoy salí a empujar y en el km 55 lo encontré a Matthias que había caído. Me quedé con él hasta que llegara la ayuda médica y lo pudieran asistir. pic.twitter.com/X1NGlFAsCE — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 14, 2023

La salud de Walkner

Al término de la jornada, se actualizó en la cuenta de Instagram de Matthias Walkner el estado de salud del piloto, nuevamente en tercera persona, ya que él no podía hacerlo, por la lesión. “Saltó sobre una pequeña pendiente opuesta, hubo una gran compresión e inmediatamente sintió algo de dolor en la parte baja de su espalda. Kevin Benavides frenó y se quedó con él. Llevó bastante tiempo levantarlo desde el aeropuerto de la etapa al hospital en Dammam, al que acaba de llegar [alrededor de las 14, hora local]. El doctor del equipo de KTM llegó ahí”, informó.

“Siente mucho dolor, pero aún puede sentir sus piernas. Después de la resonancia magnética y el primer diagnóstico volveremos a comunicarnos. Estamos esperanzados de que las noticias sean positivas”, adelantó el equipo de redes sociales de Walkner en su momento, y posteriormente Rainer Hochgatterer, cirujano y médico de KTM, dio el primer parte: “Hay buenas noticias sobre Matthias. Acabamos de terminar con todos los exámenes. Está todo bien, no se fracturó nada. Todavía siente dolor, pero está en buena forma y se quedará aquí hasta mañana. Ya estamos tratando de organizar un vuelo de vuelta a su casa”, informó.

