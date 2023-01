Es argentino, vive en España y a sus 58 años enamora al pueblo con un talento 100% criollo

escuchar

Osvaldo Fabián Iglesias atiende a LA NACION desde La Cabrera, un pueblo en las afueras de Madrid, España, de tan solo 2400 habitantes. Rodeado de montañas y alejado de los centros comerciales del país, su vida tuvo un giro radical una vez que se recibió de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1992.

Nacido en Olivos, en la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo pasó su niñez y adolescencia con el sueño de muchos en la cabeza: ser futbolista. Sus comienzos en las divisiones inferiores de Platense duraron un año y tuvieron la resistencia de su padre que, a pesar de ser futbolero, no quería que perteneciera a ese ambiente.

Con título en mano, a Osvaldo le llegó la oportunidad de trabajar en los Países Bajos mediante una beca en un estudio de arquitectura. “Fui con un pasaje abierto, por un año, y hasta me ofrecieron más tiempo para quedarme, pero quise ir a España donde estaba mi hermana y terminé conociendo a la que hoy es mi esposa. Ya de novios, empecé a quedarme a ver si prosperaba, pasaron los años y terminé armando mi familia. Estoy en España desde los 30 años y no imaginaba poder quedarme”, deslizó sobre el volantazo que dio su vida.

Osvaldo con la pelota en los píes: una costumbre que lo acompañó durante toda su vida

Tras conocer a Marisa, quien hoy es su esposa, y formar una familia con dos hijos, Osvaldo solamente vuelve al país “de paseo”. Desde 2014 no pisa estas tierras: “Ahora es complicado porque mi mujer es profesora de literatura y tiene tres meses libres para vacacionar que son en invierno acá en España y en verano en Argentina, donde no es fácil viajar porque en esa época del año sale una fortuna conseguir un pasaje”.

El fútbol, la pasión que jamás se apaga

Afincado en un pequeño pueblo, se considera un trabajador autónomo de su carrera y recibe algunos llamados sobre consultas de cómo edificar u otras actividades relacionadas a su rubro. A la par, el fútbol es su motor. Su edad (58) no es un impedimento, aunque la acompaña con cuidados intensivos para estar a la altura de un plantel integrado, en su mayoría, por deportistas de entre 20 y 30 años.

“Juego en la categoría Tercera Regional de aficionados, la última de España, donde el jugador más viejo tiene 30 años como mucho. Hay muchos pibes jóvenes y el desgaste para mí es duro después de tantos años. Hay que estar más o menos bien físicamente y no es que me ponen a jugar porque soy el típico crack que se ubica en el medio y distribuye la pelota”, destacó Osvaldo, quien, desde 1992 es jugador de La Cabrera y es denominado el “abuelo” por el resto de sus colegas.

Y agregó sobre sus virtudes: “Jugué toda mi vida de delantero, mediocampista y ahora soy lateral derecho. Me gusta correr, dejó todo lo que tengo adentro del campo de juego, no es que estoy parado. Mis compañeros se sorprenden ya que no la paso mal a la hora de jugar, aunque sí tomo mis recaudos cuando enfrento a un delantero de 20 años, con el que tengo que aplicar mis mañas para no sufrirlo”.

Su registro de voz cambia y algunos léxicos, propios de cada país, se entremezclan a la hora de dar definiciones. Osvaldo muestra convicción en cada frase y se enorgullece de seguir en actividad, a pesar de una rotura de un cartílago del fémur a sus 36 años que lo obligó a fortalecerse mentalmente para no interrumpir, forzosamente, su carrera por pedido del médico que lo operó.

La premiación de la Federación Madrileña de fútbol al ser Osvaldo el jugador más veterano en actividad

A pesar de ser un referente del plantel de La Cabrera, remarca que no quiere tener ningún privilegio: “No quiero ser capitán. Llevo unos años que no lo soy para no poner al entrenador de turno en la obligación de ponerme. Estoy en un segundo plano, si me quiere utilizar, estoy a disposición”.

Con ida y vuelta, como lo marca su posición de lateral, Osvaldo conoce lo que es el vértigo y el hecho de cambiar para adaptarse a nuevos retos. “Trabajé diez años en Madrid y después me quedé acá en La Cabrera tras el nacimiento de mi hijo. En este momento soy un trabajador autónomo, no tengo mucho trabajo, pero voy tirando (risas). Aún conservo mis tareas como arquitecto y en mis momentos libres entreno juveniles en el club”.

Inmerso en el deporte, un motor para su vida, fue premiado por la Federación Madrileña de Futbol en el 2022, en un evento donde participaron diferentes referentes de la actividad y el Real Madrid, club reconocido mundialmente, se llevó varias preseas.

Una foto con Maradona y el rastreo al fotógrafo en una época sin celulares

Un tiempo antes de tomarse un avión a Países Bajos, sin saber lo que le depararía el futuro, Osvaldo recibió una invitación de su amigo Lionel Campoy para participar de un torneo de fútbol donde estaría todo el staff de Ritmo de La Noche conducido por Marcelo Tinelli.

Por ese entonces, Campoy realizaba el personaje de Boby Goma en el programa y al conocer su pasión por el fútbol le dijo a Osvaldo que se hiciera presente. Con algunos famosos, uno de ellos acaparó la atención de todos: Diego Maradona.

La historia con Diego Maradona, una foto que debió rastrearla en una época sin celulares

Con el despliegue de seguridad que provocaba Maradona, Osvaldo, como otros de los que estaban ahí, se acercaron para sacarse una foto y recibieron la negativa de los custodios.

“Me echó el de seguridad, pero Maradona se dio cuenta y pidió que vuelva. En eso apareció un señor con una cámara, me hizo la foto y lo perseguí por todos lados para pedirle el número fijo de teléfono. Después pude contactarlo y me reveló la imagen”, destacó el protagonista de la historia.

A sus 58 años, Osvaldo mezcla la arquitectura con el fútbol. Edifica paredes junto a sus compañeros de equipo para llegar al arco contrario. Para él, la edad es solamente un número y un motivo de satisfacción dentro de una cancha de fútbol.