Murió Milagros Cofiño, periodista deportiva venezolana

La periodista deportiva venezolana Milagros Cofiño murió a los 43 años en España, según informó la cadena Meridiano TV, donde construyó una parte significativa de su trayectoria profesional. La conductora vivía desde hacía varios años en ese país junto a su pareja y sus dos hijos.

Meridiano TV no brindó detalles sobre las causas de la muerte. El canal recordó su vínculo con la periodista y destacó el impacto que tuvo durante los años en los que formó parte de sus pantallas.

Confiño trabajó gran parte de su carrera en Meridiano TV

“El gremio de periodista en Venezuela está de luto este jueves 15 de octubre tras confirmarse la lamentable partida física de la periodista Milagros Cofiño, recordada con profundo cariño y respeto por su destacada trayectoria en las pantallas de Meridiano Televisión”, señaló la cadena.

Cofiño desarrolló parte de su carrera en el Bloque de Armas, grupo empresarial al que pertenece Meridiano TV. “Dejó una huella imborrable entre compañeros y televidentes gracias a su carisma, profesionalismo y energía contagiosa”, expresaron desde Meridianotv.

La comunicadora se había radicado en España varios años atrás. Allí vivía junto a su pareja, Guillermo Guerra, y sus dos hijos pequeños.

Mensajes de despedida

La muerte de Milagros Cofiño generó varias muestras de pesar entre colegas y figuras del periodismo deportivo. Tras conocerse la notica compañeros recurrieron a las redes sociales para despedirla y expresar sus condolencias.

“Todo el tiempo feliz, contenta, así te vamos a recordar. Una chica extraordinaria siempre con ganas de hacer cosas, de intentar, de inventar, de producir. Qué tristeza, Mili. Descansa en paz, amiga”, manifestó el periodista Álex Candal.

Confiño junto a sus dos hijos

Por su parte, Tomás Muñoz, un colega, expresó: “Hoy me levanto con una infausta noticia, hermosa persona que pude conocer en mis inicios televisivos en Meridiano TV. Que Dios te dé la paz y el descanso a tu alma, mi niña. Nunca entenderé esta decisión. ¡Descansa en paz!”, publicó.

En otro publicación compartió un video de una vieja reportaje de Confiño acerca de un partido entre los clubes venezolanos Caracas y Estudiantes de Mérida en 2026.

Este clip me hará recordar siempre la voz de mi linda compañera Milagros Cofiño. Paz a tu alma! Descansa en Paz. https://t.co/rBnXCOICQH — Tomás Muñoz (@Tomasmbosch) October 15, 2026

“Esto clip me hará recordar siempre la voz de mi linda compañera. ¡Paz a tu alma! Descansa en Paz”, escribió.