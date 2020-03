NFL anunció el traspaso de Tom Brady en sus redes sociales Crédito: @NFL

18 de marzo de 2020 • 12:27

La noticia fue un shock absoluto para el fútbol americano. Mientras el deporte estadounidense se encuentra en pausa por la pandemia de coronavirus, Tom Brady anunció ayer su salida de New England Patriots después de jugar únicamente allí durante 20 años y apenas 10 horas después se conoció que acordó un contrato millonario con los Tampa Bay Buccaneers . La NFL ya tiene su gran atracción para la próxima temporada.

Con la decisión del mariscal de campo más exitoso de todos los tiempos, se cerró uno de los ciclos más fructíferos de la historia del deporte mundial. Desde que Brady fue elegido en la sexta ronda del Draft de la NFL del año 2000 en el puesto 199 global, tras graduarse en la Universidad de Michigan, conquistó seis anillos de Super Bowl, nueve títulos de la American Football Conference y diecisiete de la AFC Este con los Patriots, además de ser elegido cuatro veces MVP del Super Bowl y tres veces MVP de la Liga.

Ahora, el destino del quarterback de 42 años está en Tampa, Florida, tras sellar un convenio por 30 millones de dólares anuales con los Buccaneers, en una decisión que será oficializada en los próximas horas con el comienzo del nuevo año de la liga este miércoles.

De esta manera, Brady afrontará la próxima temporada con un equipo que alcanzó la gloria máxima en una sola oportunidad: conquistó el Super Bowl en 2003 al derrotar a los Oakland Raiders por 48-21. Además, entre los títulos de la franquicia, aparecen seis títulos de división (tres NFC Central y tres NFC Sur) y un campeonato de la NFC.

Hace unas semanas, Bruce Arians, coach de Tampa Bay, había elogiado a Brady cuando se le preguntó en el Scouting Combine a qué quarterback llamaría en caso de estar todos disponibles. "Tom Brady", respondió Arians sin titubear. Semanas después, su equipo tendrá al jugador con más victorias en toda la historia de la competencia (249).

La noticia fue confirmada por la NFL en sus redes sociales y, además, EA Sports, la empresa productora del reconocido videojuego "NFL Madden", publicó un video en el que el jugador pasa de vestir el uniforme de los Patriots al de los Buccaneers. Ahora, el morbo dirá presente en la próxima temporada, ya que Brady volverá a Foxborough con los Buccaneers, que están en la Conferencia Nacional (NFC) y tienen programado medirse como visitantes a los Patriots en 2021.

"Quiero agradecer por los 20 años anteriores de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores. Pese a que mi viaje por el fútbol me llevará a otros lugares, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido con los logros de nuestro increíble equipo. Soy un privilegiado. No sé lo que me depara mi futuro, pero es hora de abrir una nueva etapa para mi vida y carrera", escribió ayer por la mañana el mariscal de campo en una carta que compartió en sus redes. Horas después, su futuro ya está definido.