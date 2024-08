Nicolás Keenan contó detalles de su romance con el político neerlandés: “Nos comparan con muchas películas”

Escuchar

Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, ganó popularidad la semana pasada cuando se viralizó en las redes sociales la relación que mantiene con el exviceprimer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten. Justamente Rob, en el marco del partido entre la Argentina y Alemania de este domingo, manifestó su firme apoyo al seleccionado argentino. Lo cierto es que, horas antes del enfrentamiento, el oriundo de Buenos Aires habló con la TV Pública y contó cómo nació su historia de amor y qué significa para el país tener representantes del colectivo LGBT en el comité nacional.

Rob Jetten alentó a Los Leones desde temprano y dejó en claro cuál es su selección preferida después de los Países Bajos (Fuente: Instagram/@jettenrob)

Luego de la relación entre Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Holanda, el vínculo entre el jugador de hockey y el político neerlandés volvió a unir a las dos naciones. Algo que encantó a los usuarios en las plataformas sociales y tiñó de ternura cada rincón de la red. El amor que se tienen en ambos es tal que Jetten asistió a ver el partido de Países Bajo contra Australia y se quedó al siguiente para ver a Keenan. Los Leones estuvieron cerca, pero cayeron finalmente 3-2 ante Alemania y quedaron fuera de la posibilidad de medallas en los Juegos Olímpicos de París.

Como dato curioso, desde la tribuna, compartió un video sobre la previa en la que, además, el reconocido exDT Louis Van Gaal, también se hizo presente para la contienda argentino-germana.

“Bajo la mirada de Van Gaal, los muchachos del hockey argentinos comienzan el calentamiento con un fútbol”, destacó el político. En tanto, sobre el inicio de la contienda, se sacó la camiseta naranja y se puso la Albiceleste.

Rob Jetten, novio de Nicolás Keenan, con la camiseta argentina en el partido frente Alemania (Fuente: Instagram/@jettenrob)

El inicio de esta historia de amor

En diálogo con la TV Pública, Keenan contó el comienzo de su relación y qué le generó en particular a él la viralización del romance en los medios nacionales. “Fue gracioso”, reconoció y agregó: “Nos compararon con muchas películas o cosas así. Pero la verdad es que está bueno que se visibilicen cosas así, que también hay deportistas del colectivo adentro del comité argentino”.

“Él es un político conocido en Países Bajos, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es, con el nuevo gobierno, pero bueno, es el líder de su partido político”, señaló acerca de quién es Rob Jetten. Sobre el nacimiento del noviazgo, relató: “Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción. Así que, amor moderno”.

Rob Jetten y Nicolás Keenan (Foto: Instagram @nicokeenan)

“Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era. Y me dijo: ‘No, bolu*** es un político holandés’ Así que, nada. Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, acotó. Sobre el final, hizo un llamado de atención a todos los seguidores del deporte nacional y envió un mensaje reflexivo: “A la gente… Nada, a mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso. Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”.

El jugador de hockey Nicolás Keenan está en pareja con Rob Jetten (Foto: Instagram @jettenrob)

Según las publicaciones en las redes sociales, Nicolás y Rob habrían dado paso al romance en 2023. En la actualidad el argentino vive en La Haya, donde juega en el HC Klein Zwitserland. El joven de 27 años tiene una amplia trayectoria con el seleccionado masculino de hockey: ganó oro en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023 y logró un séptimo lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

