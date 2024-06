Otro título para Arturo Coello y Agustín Tapia: la pareja número uno del mundo del padel se coronó en el Premier de Chile en una final de colección

Escuchar

Una voracidad increíble. Apenas tienen 22 y 24 años, pero su deseo por quedarse con todo no se detiene. Una final más para su cuenta, la octava de la temporada sobre nueve posibles y un título más, el quinto, para este arranque de 2024. El español Arturo Coello y el argentino Agustín Tapia ofrecieron una función para coleccionar en el Premier Padel de Chile: un set ganado en apenas 21 minutos, definiciones lujosas y puntos con 34 golpes en apenas 38 segundos . Una locura que disfrutaron los fanáticos en el Movistar Arena de Santiago, una victoria de los número uno del mundo por 6-0-4-6 y 6-4 sobre Alejandro Galán y Federico Chingotto en la final.

“ Nosotros tenemos que estar fuertes de la cabeza ”, la frase de Agustín Tapia, el catamarqueño al que bautizaron el Mozart de padel, fue un indicio de que estaban dispuestos a quedarse con la corona en juego, ya que la rivalidad con Galán y Chingotto está dominando la escena de esta temporada, ya que se enfrentaron en cuatro oportunidades este año y cada pareja había ganado dos definiciones. Lo concreto es que Coello y Tapia salieron a la cancha y resolvieron el primer set con un 6-0 demoledor.

Los fanáticos chilenos estaban inquietos por la aplanadora que resultaron Tapia y Coello, ya que no querían una final que se resolviera en menos de una hora. Por eso celebraron que la pareja número 2 se sobrepusiera en el segundo set, con un despliegue físico de Chingotto que lo vuelve un gigante y una capacidad de resolución de Galán que hizo estallar al estadio en más de una oportunidad, con recuperaciones en la red que sólo el español puede lograr.

Incluso, la perla de la noche llegó en el 4-5 del segundo set con Coello al saque y 0-40 en el game. Las dos parejas más poderosas del universo padel regalaron un cruce increíble d e 34 golpes en apenas 38 segundos después de levantar y defender absolutamente todo lo que se tiraron . El punto quedó del lado de Tapia y Coello, cuando Galán dejó la pelota en la red.

En el tercer set la pareja campeona ofreció nuevamente su mejor versión y Tapia volvió a mostrar un repertorio de colección con remates desde el fondo de la cancha que resultaron imposibles de recuperar para Galán y Chingotto. El desahogo del final permitió comprender que la carrera de Coello y Tapia para sostener el número uno del mundo será feroz en 2024.

“Queremos felicitar a estos animales que tenemos enfrente porque todo nos lo hacen muy difícil. Hay que ganarles muchas veces los partidos y siento que va a ser así todo el año. Van a ser batallas y hay que sobrevivir a ellas. Estamos muy contentos por lo que estamos logrando y quiero agradecerle a todo mi equipo y a Arturo porque es una bestia en todo sentido”, dijo Agustín Tapia tras la coronación en Chile.

Y Coello agregó: “Son muchas emociones. Es un clásico que se está generando con Alejando (Galán) y Fede (Chingotto), pero que nos hace mejorar, en especial a mí que hacen que me reinvente en mi juego. Me obligan a mejorar, aparecen cosas nuevas que tengo que seguir trabajando, miedos nuevos y eso también es gracias a ellos (por Galán y Chingotto) que me van a hacer mejor jugador y persona. Los felicito por el nivel que tienen. Cuando los veo en otros partidos, me pregunto cómo vamos a hacer para superarlos, porque Ale y Chingo se hacen muy grandes. Compartir con Agustín esto es increíble, porque resolver mentalmente este juego como él lo hizo es de auténtico número uno y de crack”.

