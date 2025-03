La genialidad de Gonzalo Alfonso en el Premier Padel de Cancún que compite para el mejor punto del año

Una auténtica genialidad. El desembarco de Leonel “Tolito” Aguirre y Gonzalo Alfonso en el Premier Padel, en los torneos P2, resultó más que atractivo para los fanáticos del pádel. Si bien se trata de una pareja que suele dominar en AP1, otras de las competencias profesionales del circuito, ellos tomaron la determinación de ser parte de estas competencias en las que no participaron las 100 mejores parejas del ránking (en los torneos de Gijón y Cancún) y dejaron en claro por los bautizaron como los “Mágicos”. Con un estilo muy vistoso y ofensivo, la pareja argentina revalidó en México ese apodo y los fanáticos deliraron con un punto que regalaron en la semifinal.

La pareja preclasificada número 3 del torneo desplegó su mejor versión durante las semifinales del P2 de Cancún, y sacó de su camino hacia la definición del certamen a los suecos Simon Vásquez y Adam Axelsson. Los Mágicos buscaban en Cancún encadenar su cuarta final consecutiva tras las del FIP GOLD de Portugal, el P2 de Gijón y el FIP Platinum de México. Con los títulos en los torneos Gold y Platinum, la pareja argentina terminó por cerrar el partido con un contundente 6-1 y 6-4.

Pero antes de ese paso, Gonza Alfonso hizo poner de pie a todo el estadio en el segundo set con una genialidad. El argentino sacó un remate que no logró trae nuevamente a su campo, Axelsson alcanzó a tocar la pelota, la dejó casi muerta contra la red, pero Alfonzo llegó a ese “toque” del sueco y pudo levantarla para devolverla con una dejada deliciosa, acariciando la pelota y sacándola por la puerta.

La ovación fue total y hasta su compañero, Tolito Aguirre comenzó a hacer gestos de no poder creer lo que había hecho su compañero. Las redes sociales celebraron la acción y calificaron el gesto técnico de Alfonso con palabras como “¡Deluxe!”. Incluso, la cuenta de Sport Center en X subió el video de la acción y escribió: “NO, NO, NO... NO PUEDE SER POSIBLE: Gonza Alfonso y el punto que peleará por el premio AL MEJOR DEL AÑO en el pádel. LOCURA”.

Incluso, la cuenta oficial de Premier Padel en Instagram, posteó la jugada con el toque de Alfonso y la acompañó con esta valoración: “El inventor de los golpes imposibles @gonzaalfonso2″.

El final del torneo no resultó igual de perfecto por se enfrentaron contra una de las mejores parejas del mundo: Juan Lebron y Franco Stupaczuk y en su segunda final consecutiva los Mágicos no pudieron con la jerarquía de la pareja rival y cayeron en tan sólo 53 minutos por 6-2 y 6-3. La pareja de Lebron y Stupaczuk, que apenas cedieron 15 games en todo el torneo, resultó demasiado para Aguirre y Alfonso.

