Un punto mágico de los N° 1 del mundo en Premier Padel: el passing shot de contrapared que revolucionó las redes

Son expertos en aniquilar el concepto de lo imposible. Agustín Tapia y Arturo Coello erradicaron de su diccionario esa palabra y volvieron a quedarse con otro torneo de la temporada de Premier Padel. En esta oportunidad ganaron el P1 de Milán después de remontar un partido que se presentaba desfavorable ante Juan Lebrón y Leo Augsburger (4-6, 6-3 y 6-2) para sumar un nuevo título: cuatro de cuatro en la mini gira europea (Países Bajos, Alemania e Italia).

Cada fin de semana demuestran que el dominio en el circuito es total, porque en este temporada sumaron el duodécimo título. Después de conquistar París, Róterdam y Düsseldorf, encadenaron un cuarto trofeo consecutivo.

La contrapared mágica de Coello

La final volvió a exigirles una de sus principales virtudes: saber recomponerse. Lebron y Augsburger, que había llegado a la final después de protagonizar una espectacular remontada en las semifinales ante Alejandro Galán y Federico Chingotto, empezaron mejor, pero Coello y Tapia fueron creciendo con el transcurso de los juegos hasta hacerse con el control definitivo del partido.

Incluso, dejaron algunas perlas en un partido de altísima tensión. Y una de las locuras que regalaron en el P1 de Milán se observó en el arranque del partido, cuando Agustín Tapia recuperó una pelota infernal tras un remate de Augsburger y tras un toque de Lebrón, Coello llegó algo exigido a seguir el punto y lo resolvió con una genialidad que rompió con toda lógica: tiró una contrapared para lograr un passing shot ante la escalada de Augsburger.

“Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque quiero, Coello”, fue la expresión del relator español en la transmisión oficial para Europa. Mientras que el relator para Latinoamérica dijo: “Señoras y señores, el Rey Arturo. Tremendo”.

El triunfo en Milán supone además otro paso adelante hacia el trono del pádel mundial. Coello y Tapia siguen ampliando su ventaja (2.840 puntos sobre Federico Chingotto y Alejandro Galán) al frente de la clasificación y tienen ahora en el horizonte el Kuwait Major, dentro de dos semanas, una cita que puede resultar decisiva para dejar prácticamente resuelta la pelea por terminar el año en lo más alto de la cima de la disciplina.

Pero más allá del cetro del pádel, lo de Tapia y Coello impacta desde cualquier ángulo, porque acumulan juntos 54 títulos en 73 finales, con un promedio de victorias superior al 91%, con 300 victorias de Arturo Coello, con una racha de 47 victorias consecutivas logradas entre julio y diciembre de 2024... Una auténtica locura que parece podría ser todavía más grande porque todavía les quedan 4 torneos por delante (Kuwait, Dubai, México y Barcelona) y podrían romper su propio récord de títulos ganados en un año que en 2023 fue de 15. Es una marca dura de quebrar, pero ellos ya demostraron que no conocen de imposibles.