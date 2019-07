El festejo de Mariana Larroquette, en su primer tanto frente a Perú Crédito: LIma 2019

LIMA.- Los tres goles de Mariana Larroquette ante Perú, en el exitoso debut por 3-0 en los Juegos Panamericanos, por ahora no disimulan las secuelas de la fuerte interna que se desató hace unas semanas en el seleccionado femenino de fútbol. Se advierte cierta tensión en los rostros al enfrentar el contacto con la prensa, músculos endurecidos por una situación que conmovió los cimientos del plantel y que se presentó en forma de escándalo hasta las puertas de la AFA, que incluso tiene que afrontar problemas más importantes con Messi y compañía.

Se recuerda el episodio: después del histórico paso del equipo en el Mundial de Francia, la olla a presión se destapó cuando al menos cuatro futbolistas referentes, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, Ruth Bravo y Belén Potassa, se amotinaron. Excluidas de los Juegos Panamericanos de Lima por el entrenador Carlos Borrello, a través de las redes sociales explotaron contra el cuerpo técnico.

En esas líneas volcaron severas críticas en donde se cuestionaba la capacidad del entrenador. Hasta fustigaron que otras compañeras no se animaran a sumarse para entre todas elevar la queja. La exposición y las maneras de exhibir su fastidio debilitaron el planteo. La AFA no dio su opinión, pero el respaldo quedó evidenciado cuando Claudio Tapia acompañó a Borrello en las últimas prácticas.

El contundente 3-0 frente a Perú marcó el primer paso de la selección en los Juegos Panamericanos Crédito: Prensa Lima 2019

Anoche, en medio del frío del estadio San Marcos, Chiqui Tapia -mate en mano- observaba desde el palco y vestido con su camperón azul de la AFA la fácil victoria argentina ante un amateur conjunto peruano. Y así como siguió los 90 minutos del partido charlando con algunos colaboradores que lo rodeaban, se retiró en silencio, sin manifestarse por el estado de situación de este equipo argentino que se enfrentará con Panamá en el próximo partido.

Pero sí habló Borrello, un hombre que se presenta como inconmovible pese a que en su momento le estalló una granada en la mano. "Desde lo personal, aquella situación no me afectó absolutamente nada. El mensaje fue que iba a haber un recambio y que se les darían minutos a las jugadoras que tuvieron poco tiempo en la cancha o no jugaron, y el cupo era de 18. La selección está compuesta no solamente por 15 o 16, sino por 25 o 30 y yo las necesito ver", comentó, y agregó: "Mis ojos tienen que ver quiénes están en condiciones de poder seguir formando parte de la selección. Les tengo que dar la oportunidad a todas y estos Panamericanos sirven para eso".

¿Cuánto le afectaron esos posteos en Instagram de las jugadoras? Otra vez, una conducta zen por parte del entrenador: "Algunas estaban enojadas y son libres de declarar: estamos en democracia en Argentina y pueden declarar lo que ellas quieran. Realmente a mí no me molesta, mi vida no pasa por enojarme porque tengo que ser un conductor equilibrado y el teléfono mío está abierto para todas ¿Sí? Acá no cierro las puertas para nadie. Pero a veces las chicas se enojan, nada más que eso. ¿Si volví a hablar con ellas? No, no lo hice".

Yamola Rodríguez, con la pelota; fue un triunfo sencillo para Argentina Crédito: Prensa Lima 2019

Estas jugadoras que están atravesando la experiencia panamericana no se apartan de ese mismo relato que desarrolla Borrello, con la idea de aquietar las aguas y mantener la paz para no avivar un escándalo muy expuesto a la luz. La delantera Larroquette comentó: "Ahora el objetivo son los Panamericanos. El grupo está muy bien y muy unido. Sabemos que hay chicas que no tuvieron la oportunidad y es la chance de ellas, como así también para mí, que no tuve tantos minutos en el Mundial".

La defensora Agustina Barroso expuso una idea calcada de su técnico: "Hubo muchas chicas que debutaron en este partido ante Perú y que no habían tenido minutos en el Mundial. La idea fue esa: darle tiempo a las que no habían podido participar mucho. Nuestra cabeza está en estos Panamericanos, nos preparamos y trabajamos para eso. Cada jugadora que ingresa en la selección es responsable y tiene las mismas obligaciones que las que estuvieron o que pueden llegar a estar".

"El objetivo es llevarnos una medalla, porque Argentina nunca lo logró en fútbol femenino y si lo conseguimos sería hacer historia.

Triunfo de la selección masculina en el debut

El seleccionado argentino masculino sub 23 venció por 3-2 a Ecuador en la primera jornada del Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019, con goles del mediocampista de Barracas Central Fernando Valenzuela (33m.PT) y el delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich (39m.PT y 30m.ST).

Ecuador descontó en dos oportunidades en el segundo tiempo por intermedio del ecuatoriano Jordan Rezabala y Anderson Naula, a los 29 y 43 minutos, respectivamente.

El equipo conducido por el entrenador Fernando Batista tuvo el manejo de la pelota desde el inicio, controló la zona del mediocampo y fue el que generó las principales acciones de peligro. Ecuador, tercero en el último Mundial Sub 20 de Polonia 2019, no tuvo ideas para generar juego ni tampoco estuvo lúcido para contrarrestar el ataque del combinado argentino, que jugó casi toda la primera etapa en su campo.

El buen desempeño del delantero del "Ciclón" y de Santiago Colombatto, del Cagliari de Italia, entre otros, le permitió a Argentina mantener la supremacía a lo largo de todo el primer tiempo. El equipo de Batista se fue al entretiempo con dos goles a favor (Valenzuela y Gaich), aunque sufrió la expulsión del mediocampista Nicolás González por una falta al arquero Cevallos.

El Sub 23 argentino sintió el hombre de menos en el comienzo de la segunda etapa, situación que le permitió crecer a los ecuatorianos, en contraposición de lo que había pasado en los primeros 45 minutos. De todas formas, el triunfo quedó a salvo.

La síntesis

Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Leonel Mosevich, Joaquín Novillo y Facundo Medina; Fausto Vera, Agustín Urzi y Nicolás González; Santiago Colombatto, Fernando Valenzuela y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Ecuador: José Cevallos; Bryan Hernández, Kevin Minda, Gustavo Vallecilla, Segundo Castillo; Jordy Alcívar, Sergio Quintero y José Cifuentes; Jordan Rezabala, Daniel Segura y Leonardo Campana. DT: Jorge Célico

Goles: en el primer tiempo: 33min. Valenzuela (A), 39min. Gaich (A); en el segundo tiempo: 29min. Rezabala (E), 30min. Gaich (A)

Cambios: en el primer tiempo: 43min. Janus Vivar por Quintero (E); 28min. Anderson Naula por Segura (E), 24min. Joel Estupiñan García por Alcivar (E), 25min.- Lucas Necul por Urzi (A), 35min. Sebastán Lomónaco por Gaich (A), 44min. Ismael Barquet por Valenzuela (A).

Amonestados: Urzi (A), Valenzuela (A), Cozzani (A), Hernández (E).

Incidencia: a los 25 minutos de la primera etapa fue expulsado el medicompista argentina Nicolás González, mientras que los 34 minutos del segundo tiempo Gustavo Vallecilla de Ecuador recibió la tarjeta roja.

Estadio: San Marcos (Lima).