Paul Gascoigne admitió que volvió a tomar alcohol tras años de luchar contra su adicción a la bebida

Paul Gascoigne, ex estrella del seleccionado inglés en la década del '90, batalló durante años contra su adicción al alcohol, sin embargo, cuando parecía que todo había quedado atrás, confesó que volvió a tomar vino y cerveza.

"Siempre seré alcohólico, pero ahora puedo tomar un par de copas de vino y unas cuantas cervezas. No todos los días, pero cuando quiero", le dijo Gascoigne, ex Lazio al diario The Sun.

"Solo bebo cuando... Bueno, digámoslo de esta manera: si quiero un trago, tomaré un trago. Si no quiero uno, lo dejaré, lo cual no es lo correcto, pero he sido así durante años.

"Estoy al tanto de las cosas en este momento. Estoy disfrutando de la vida ", agregó el mundialista con el combinado inglés en Italia '90.

Por otra parte, se mostró crítico de las actuales superestrellas del fútbol.

"Siempre jugué lo mejor que pude y lo principal para mí fue ver las caras de la afición. No debería decir esto, pero hoy no es así. Ves a algunos de ellos jugando, marcan un gol y simplemente regresan a la mitad de la cancha".

"Cuando alguien anota y no celebra, es desgarrador. No me gusta ver eso. Si no fuera por los fans, no habría podido permitirme una casa bonita, un coche bonito, joyas bonitas", dijo "Gazza", quien también admitió que le gusta mantenerse en forma y que no quiere ser "otro ex futbolista gordo".