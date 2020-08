"Pollo" Vignolo explotó contra el "Chavo" Fucks: "¿A mí me decís?" Crédito: Fuente: Captura TV

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, explotó contra su compañero de programa, Diego "Chavo" Fucks, por pedirle que no lo interrumpiera, en medio de una encendida discusión sobre las responsabilidades de Jorge Sampaoli y Lionel Messi en la prematura eliminación de la selección Argentina en Rusia 2018.

"Yo no culpé a Messi de nada. Estaba incómodo porque lo que menos le gusta a Messi es que lo adulen. ¿Está claro?", dijo Fucks, a lo que Vignolo respondió: "Si no le gustaba, se hubiese ido. Agarraba el bolsito y se iba. Nos hizo perder un Mundial. Mucho más grave: no nos dejó ni siquiera competir. Respeto a Sampaoli, es un gran entrenador, pero el título lo puso Ruggeri: el seleccionado argentino le quedó enorme", agregó el relator deportivo.

Luego, el experiodista de Duro de Domar, reiteró que no estaba echándole la culpa al futbolista rosarino, y agregó: "Sampaoli no tiene por qué juntarse con el padre de un jugador. No tiene necesidad. Si no me dejás terminar de hablar no vas a entender lo que digo", le dijo al animador del programa, lo cual generó la inusual reacción del relator de Fox Sports.

"¿A mí me decís?¿A mí me decís que te deje hablar? ¿Justamente a mí, que conduciendo el programa no puedo terminar de hablar? Terminá de hablar. Yo te dejo terminar de hablar. Ahora, vos dejá terminar hablar a todos tus compañeros. ¿Ese es el trato?", respondió enérgicamente el conductor de El Trece.

Después, el animador televisivo volvió a manifestar su enojo, tras decir que "hoy el Chavo se la agarró conmigo por el tema de Messi. No quiero discutir más con el Chavo". Y se negó a presentar los micros que llegaban al estadio de Lisboa donde jugarán Bayern Múnich y Lyon la semifinal de la Champions League: "Que lo haga el Chavo como cuando estaba en Radio Continental. Que lo haga él. Hacelo vos".

Finalmente, el panelista Oscar Ruggeri indicó que "si lo hacen enojar" a Vignolo, "se va a ir a la mierda", a lo que el conductor respondió: "A mí me gusta la discusión. Lo que pasa es que hoy el Chavo se la agarró conmigo", insistió. Pasa en las mejores familias.