Polo. La final imperdible: padres, hijos y hasta el presidente de la AAP

“No dejes de jugar, no dejes de jugar”, le insistían sus allegados antes de que tomara la decisión de alejarse durante un largo tiempo de la práctica del polo, deporte en el que supo jugar para La Dolfina, El Metejón, Chapa Uno y Pilará en la Triple Corona. Y por estos días, Santiago Chavanne está reconociendo que tenían razón, ya que en su regreso con su equipo, Cuatro Vientos, se convirtió en uno de los finalistas de la Copa República Argentina.

Chavanne, con 43 años, está de regreso, jugando en gran nivel y también guiando al resto del equipo, en especial a su hijo Lorenzo, de 13 años. Así transitaron este torneo de 0 a 40 goles y así dieron el gran batacazo eliminando a Sauveterre-Monterosso, liderado por David Stirling, 10 de handicap y multicampeón con La Dolfina, y secundado por un ocho goles experimentado como Ignacio Toccalino (completan la formación Santiago Stirling, hermano de Pelón con un importante recorrido internacional, y Tomás Gagliardi).

Lorenzo Chavanne, de 13 años, junto con su padre, Santiago, finalistas de la Copa República ALFIERI MAURO - LA NACION

Cuatro Vientos administró la diferencia de seis goles con la que comenzó por diferencia de handicap y soportó la presión hasta celebrar con múltiples abrazos el 15-14 final con que se ganaron el derecho de definir este jueves el certamen en el Campo Argentino de Palermo, en un choque muy especial.

Porque su rival será el equipo del presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), Eduardo Novillo Astrada (h.)... y su hijo Cruz. Con la formación de La Aguada (completan Matías Machado y Alfredo Bigatti 8), que sí remontó los seis goles de handicap cedidos y venció 14-11 a Trenque Lauquen-Thai Polo.

“La verdad que jugamos bien, si bien teníamos una diferencia de seis goles que había que cuidar mucho. De hecho terminamos ganando por uno casi con la campana”, analizó Chavanne, luego de la colosal tarea de contener a Pelón Stirling y compañía para lo cual, contó, sirvió de mucho el acondicionamiento realizado con Justo Aon, reconocido preparador físico que ha trabajado con los futbolistas Eduardo Salvio, de Boca; Thiago Almada, de Vélez, y Ángel Correa, de Atlético de Madrid.

Los Chavanne dieron el golpe en la Copa República: eliminaron al equipo de Pelón Stirling e Ignacio Toccalino ALFIERI MAURO - LA NACION

Aon, que ya había sido su preparador en las épocas de Pilará y lo había acompañado en giras por Estados Unidos e Inglaterra, le instaló un gimnasio en la caballeriza y le diagramó una planificación de acondicionamiento, fuerza y potencia para volver a competir. “La idea era que estuviera por encima del nivel de la competencia con el fin de poder disfrutar de su visión del juego y sus condiciones técnicas sin preocuparse por el rendimiento físico o la posibilidad de lesionarse”, explicó Aon a LA NACION. “Justo es recontra importante para nosotros, él me suele pasar los trabajos y a veces también viene a entrenarnos”, agregó Chavanne.

A partir de esa preparación y de ese envión que está teniendo con Cuatro Vientos, equipo que se completa con Santiago Zubiaurre (5) y Facundo Llosa (6), llega ahora el momento de disputar aquello que no pudo durante su participación en la Triple Corona: una final en Palermo. “Es espectacular, el sentimiento que tengo de poder jugarla con Lorenzo es impresionante, increíble”, cerró ilusionado Chavanne, aferrado a este presente en el que no sólo juega, como le aconsejaron hace muchos años. También gana y se ilusiona con ser campeón allí, en el kilometro 0 del polo mundial.

Cruz Novillo Astrada trata de engancharle el taco a un rival @asocdepolo / @matcallejo

Para Eduardo Novillo Astrada (h.), ex campeón de Palermo con La Aguada, presidente de la AAP y en los últimos meses de su mandato, también es especial esta clasificación, ya que al igual que Chavanne, la logró con su hijo, Cruz. Y afloran los recuerdos, ya que en 1990 obtuvo este mismo torneo, también jugando por La Aguada, junto con su padre, Eduardo, y con dos de sus hermanos, Miguel y Javier.

Eduardo Novillo Astrada (h.) ya ganó la República con su padre y hermanos, y ahora tratará de lograrlo con su hijo @asocdepolo / @matcallejo

“No me siento tan bien como jugador, pero por lo menos voy acompañando y llegar a esta final con él después de haberla ganado con mi padre y mis hermanos la verdad es una satisfacción más que me da el polo”. Para el dirigente y jugador, esta definición será especial, pero no será un final: “Calculo que seguiremos jugando, después veremos con quién y qué hacemos”.

Es que tanto para Chavanne como para Novillo Astrada, el polo y sus hijos son motivos de sobra como para seguir compartiendo su pasión.

La síntesis de las semifinales de la Copa Republica

Cuatro Vientos (15): Lorenzo Chavanne 1 ; Santiago Zubiaurre 5; Facundo Llosa 6; Santiago Chavanne 7. Total: 19.

Sauvaterre-Monterosso (14): Tomás Gagliardi, 2; Santiago Stirling 5, Ignacio Toccalino 8, David Stirling H (10): 25.

Progresión: Cuatro Vientos (6-0), 8-1, 10-2, 12-6, 12-8, 14-11,15-14

Cancha: 1 de AAP en Pilar

La Aguada (15): Matias Machado 5, Cruz Novillo Astrada 4, Alfredo Bigatti 8 y Eduardo Novillo Astrada (h.) 7. Total: 24

Trenque Lauquen-Thai Polo (11): Juan M. García Grossi 3, Simón Prado 5, Bautista Arrastúa 6 y Agustín Marcos 4. Total: 18

Progresión: La Aguada (0-6), 3-7, 6-8, 7-9, 10-9, 12-11 y 14-11.

Cancha: 2 de AAP en Pilar