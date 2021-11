Abierto de Palermo: Alegría Fish Creek dio otra sorpresa al vencer a La Ensenada con un notable Bautista Bayugar, en un torneo que se llena de impactos

El Campeonato Argentino Abierto de polo anda de sobresalto en sobresalto. Tanto, que los dos equipos surgidos de la clasificación ya ganaron un partido cada uno y que dos debutantes este año en el mejor torneo del mundo fueron figuras extraordinarias en esas victorias. Al impensado triunfo de Chapaleufú sobre La Natividad del último sábado, este martes agregó otra sorpresa: el éxito de Alegría Fish Creek sobre La Ensenada, un adversario tres goles superior en handicap (33 contra 30), por 13 a 12 en la segunda fecha de la zona A, desarrollada en el predio Alfredo Lalor, de la Asociación Argentina de Polo.

Así como el fin de semana Palermo vibró con la irrupción de Rufino Bensadón, de 19 años y autor de 15 goles en el batacazo de Chapaleufú, Pilar se asombró este martes por el desempeño de Bautista Bayugar, otro primerizo en el Argentino. El muchacho que dentro de una semana cumplirá 26 años anotó menos tantos que el chico pampeano, 11, pero la cantidad –ya muy alta– es extraordinaria para un back, es decir, para el jugador más defensivo de un conjunto de polo. Y apenas cuatro fueron de penal. Es decir que Bayugar, actuando como número 4, consiguió 7 tantos de bocha viva, casi a razón de uno por chukker. Y contra un oponente superior. Impactante.

Bautista Bayugar lleva la bocha y Juan Martín Zubía se estira sin alcanzarlo; atrás, Joaquín Pittaluga. Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Es una alegría grande para mí. Siempre quería jugar el Abierto. Las ayudas que recibí se hicieron valer”, comentó para LA NACION el proyecto de crack que terminó, involuntariamente, tomándose su tiempo para llegar a la elite del polo, después de que durante años se esperara de él grandes cosas. Tuvo su oportunidad cuando Nicolás Pieres se cayó durante el Abierto de Hurlingham ante La Dolfina-Brava: Bayugar ingresó por el número 4 y sobresalió, con defensa y goles, pero ese encuentro terminó en inesperada derrota para Ellerstina. Después, en la definición del grupo, contra Murus Sanctus, el back titular fue Alfredo Cappella Barabucci, porque Bautista ya estaba enfocado en conseguir la clasificación para el Argentino Abierto. Vaya si lo logró.

“Uno nunca sabe cuándo le toca. Es la vida. Estuve muchos años de suplente en Ellerstina, una experiencia que estuvo bueno vivir. Tomaba muchas cosas de las que hacía el equipo. Más allá de que no jugara, me concentraba, porque tenía que estar ahí. Y tenía que hacer casi lo mismo que los que jugaban, porque si me tocaba entrar, no podía fallar. Fueron tres años de preparación, trabajo, caballos, invertir plata... No es un deporte barato. Hice lo mejor que podía”, celebró el back, que a pesar de la dura derrota inicial de Alegría Fish Creek en Palermo (18-3 vs. La Dolfina) se destacó en aquel primer partido de su carrera por el Argentino Abierto. Tuvo el gusto de marcar su gol inicial en el certamen más grande del mundo apenas a los 11 segundos de juego, ganándole una corrida a Adolfo Cambiaso tras el throw-in inaugural. Y luego marcó los otros dos tantos.

Bayugar llegó a los 25 años al Argentino Abierto; en su segundo partido tuvo un desempeño descollante, con 11 goles, siendo principalmente defensor. Rodrigo Néspolo - LA NACION

La Ensenada es talentoso pero irregular. En la temporada había derrotado a La Natividad en el estreno en el Abierto de Tortugas y, con una alineación casi igual, había ganado el Abierto de Jockey. Más que a liderar el lote de los seis equipos de abajo entre los diez de Palermo, aspira a voltear a alguno de los grandes. Pero esta vez corrió desde atrás todo el tiempo, le dieron de su propia medicina y cayó frente a otro conjunto de buen potencial, especialmente por la calidad de su mitad de atrás. Bayugar dejó en claro la suya en la soleada tarde de Pilar. Y eso lo proyecta a más.

“La idea del equipo y mía es quedar para el año que viene. Tenemos muchas chances de quedar en el repechaje si ganamos el sábado contra La Irenita. Y si no quedamos, habrá que tratar de nuevo. Creo que tengo la caballada, que estoy listo. Sentía que estaba listo el año pasado, o el otro. Cuando gané la Copa Cámara sentí que mi nivel había subido mucho, pero hay que ser paciente y tener cabeza, así uno no se vuelve loco cuando le toca entrar. Hay que entrar, jugar y divertirse”, reflexionó Bayugar, otro fuego artificial en este Argentino Abierto más abierto que nunca.

Zubía, el número 3 de La Ensenada, intenta golpear la bocha en una carrera con Clemente Zavaleta. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Síntesis de Alegría Fish Creek 13 vs. La Ensenada 12

Alegría Fish Creek: Juan Ruiz Guiñazú, 8; Clemente Zavaleta (h.), 7; Joaquín Pittaluga, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 30.

Juan Ruiz Guiñazú, 8; Clemente Zavaleta (h.), 7; Joaquín Pittaluga, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 30. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33. Progresión: Alegría Fish Creek, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 6-4, 9-8, 12-11 y 13-12.

Alegría Fish Creek, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, 6-4, 9-8, 12-11 y 13-12. Goleadores de Alegría Fish Creek: Pittaluga, 2, y Bayugar, 11 (4 de penal). De La Ensenada: Britos, 4 (1 de penal); Bigatti, 3; Zubía, 3, y Del Carril, 2.

Pittaluga, 2, y Bayugar, 11 (4 de penal). Britos, 4 (1 de penal); Bigatti, 3; Zubía, 3, y Del Carril, 2. Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Rafael Silva. Árbitro: José Ignacio Araya.

Guillermo Villanueva (h.) y Rafael Silva. José Ignacio Araya. Cancha: número 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.