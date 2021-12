Abierto de Palermo: Polito Pieres, el talentoso y desfachatado que maduró como polista y concretó su sueño

Probablemente sea el jugador con más onda de Palermo. De lo que no hay dudas es que Polito Pieres es, con cinco títulos alrededor del mundo, el jugador del año. Nada se compara con esta conquista, el primer Abierto de Palermo en su carrera, que lo tuvo como protagonista central y en un nivel galáctico merced a una evidente maduración dentro de la cancha que no le hizo perder la desfachatez.

Polito Pieres festeja. A sus 35 años, conquistó el torneo que más deseaba ganar Rodrigo Néspolo - LA NACION

En los palenques después de los partidos, en las entrevistas forzadas, en los eventos de rigor, Polito siempre tiene una sonrisa para intercambiar con su interlocutor. Del baile del Papu con el que festejó el primer título de Triple Corona en Hurlingham 2016 con Ellerstina, a este Palermo no cambió en nada su personalidad. Sí se convirtió en un jugador más completo.

“Siempre me tuve mucha fe. La confianza nace del Lolo. Es un loco. Me eligió, me motivó, me dio la cinta de capitán y me convenció de que se podía. Soñé muchas veces con este momento. Muchas veces estuve abajo (del podio) y hoy se dio”, dijo Pieres. “Me imaginé muchas veces el aplauso del público. Es muy duro perder, pero nunca hay que bajar los brazos. Toda esta semana la gente me saludaba y me deseaba suerte, me siento querido y uno se alimenta de eso. Eso me dio fuerzas. Eso es todo gracias a mamá y papá. Les tengo que agradecer cómo me criaron, todo lo que me enseñaron. Les debo todo a ellos”.

"Invertí más que nunca en caballos. Un loco, en medio del covid, un estúpido. Semifundido. Y ahora me dieron el premio al mejor montado de la final y el premio al mejor caballo (Monkey Puzzle)" Polito Pieres

A los 35 años, Pablo Pieres llegó al punto más alto de su carrera. No fue una transición natural, sólo atribuible al paso del tiempo. La transformación incluye determinación y una cuota importante de sacrificio. Cuenta Polito que el año pasado, cuando llegó a La Natividad, tuvo la posibilidad de comprar un campo, pero finalmente empleó ese dinero para reforzar su caballada. Un ejemplo: para la final de la Queen’s Cup alquiló una yegua irlandesa (Monkey Puzzle), le gustó, la compró y ésta terminó ganando manta en la final de Hurlingham. ¡Y en la de Palermo!

Pablo Pieres está en el mejor momento de su carrera Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Mi cuenta bancaria está en cero”, suele contar, medio en broma, medio en serio. “Todo lo que tengo lo invierto en caballos”. Por más que porte el apellido Pieres, no cuenta con las bondades de tener el respaldo de una organización como la de sus primos. Nacido en Connecticut, Polito es hijo de Paul Pieres (hermano de Gonzalo) y Florencia Panelo, a quienes no se cansa de agradecer por sus logros.

Para mejorar la química del equipo, Polito, ex novio de Calu Rivero y Pampita, mudó su organización a Cañuelas y se instaló a vivir ahí durante la temporada. Es el más veterano de un equipo que tiene a dos chicos de 18 y 20 años, además de Ignatius du Plessis (32), pero es uno más.

La metamorfosis de Polito se refleja sobre todo dentro de la cancha. Cuando llegó a Ellerstina en 2015, le costó salirse de su posición natural de delantero de punta clásico, puesto en el que había despuntado en Alegria y lo había llevado a tener 10 de handicap. El primer año en La Natividad tampoco fue el mejor. El equipo nunca terminó de encontrar funcionamiento.

Este año, en cambio, con Pepe Heguy en la conducción técnica, Polito se entendió mucho mejor con sus compañeros y su rol no sólo se limitó a convertir goles o abrirle espacio a Camilo Castagnola, el mejor jugador de este Abierto, sino que se destapó como un gran generador de juego, capaz también de hacer una pausa y dar asistencias.

Polito arrancó la temporada ganando el US Open 2020 con La Indiana, certamen que se había suspendido por la pandemia y se terminó definiendo en febrero último. Luego viajó a Inglaterra y con el equipo de UAE Polo ganó la Copa de la Reina y fue finalista de la Copa de Oro. Antes de venir a la Argentina pasó por España y dejó su huella conquistando la Copa de Plata y el subcampeonato en la de Oro representando a Ayala. Acá terminó de explotar.

Pieres, arriba de su caballo Rodrigo Néspolo - LA NACION

Se trata, en verdad, de la segunda estada de Polito en La Natividad. Luego de debutar en Chapa Uno (en 2009 como suplente y en 2011 como titular), llegó al equipo de Cañuelas de la mano del Lolo Castagnola (Nachi Heguy y Rodrigo Andrade completaron el cuarteto). Estuvo un solo año y en 2013 pasó a Alegria, donde se consagró al llegar a la final del Abierto y a los 10 goles. El desembarco en Ellerstina parecía el paso natural y se produjo dos años más tarde. Sin embargo, pese a ganar tres veces Hurlingham y una Tortugas, en el Abierto terminaban chocando con el Dream Team de La Dolfina y luego de 2018 sus primos optaron por seguir por caminos separados.

Polito aceptó la decisión con hidalguía y humildad. Enseguida recibió un llamado del Lolo y no dudó en aceptar. Dos años más tarde, está en el momento cumbre de su carrera. Sigue siendo el mismo.