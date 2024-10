Abierto de Tortugas de polo: Ellerstina, desconcertante, perdió ante el incómodo Cría La Dolfina, en la primera sorpresa de la temporada

Escuchar

Ayer una alegría, hoy una decepción. Así es Ellerstina en el último tiempo y con distintas alineaciones, con más o menos Pieres. Preso de sus dudas y atado a los habituales y desconcertantes vaivenes emocionales, la organización de General Rodríguez, perdió, por 18-17, ante el siempre incómodo Cría La Dolfina, en la fecha inaugural del Abierto de Tortugas. En la cancha Enrique Alberdi del country, se le presentó la oportunidad de ratificar la ponderable actuación de hace dos semanas en Palermo, por el certamen de Hurlingham, cuando colocó en serios aprietos a La Dolfina principal, la de los 40 goles.

Apenas un desplante de la suerte le impidió vencer y definir el primer puesto días después. Pero en la tarde de ayer, decepcionó. Arrancó firme, conducido eficientemente por Gonzalito Pieres, más suelto, más determinante, y con mucha movilidad del resto. Hasta que en el quinto chukker la Zeta se fue del partido y Cría La Dolfina, entró. Con actitud, como reconocieron sus integrantes, y los goles de Rufino Bensadón, fue torciendo el desarrollo de a poco y dando vuelta la historia.

Ataca Camilo Castagnola y todo Indios Chapaleufú se escalona en la marca, pero no habrá forma: el número 2 de La Natividad estuvo arrasador en el encuentro inicial de Tortugas. Santiago Filipuzzi

El silencio del palenque negro, contrastaba con la alegría del rincón celeste. Es que Alejo Taranco, Rufino Bensadón, Diego Cavanagh y Bautista Bayugar, tenían plena conciencia de que acababan de dar la nota. Ellos, con sus 32 goles, voltearon a un equipo de 35 y alteraron la programación del torneo: el sábado próximo, La Natividad se medirá con Ellerstina y Cría La Dolfina con Indios Chapaleufú.

Apenas se bajó del caballo, el uruguayo Taranco soltó una comparación futbolera: “Éramos Rentistas contra Peñarol”. Y Rentistas le ganó al Manya, nomás. “Fue un partido bravo, arrancamos mal y fuimos mejorando”, comenzó su análisis el back que hoy se desempeñó como número 3. “Eso fue un acierto de Santiago Toccalino, que nos hizo de coach. Colaboró en ese sentido y también en el aspecto emocional. Reaccionamos en el quinto chukker, lo fuimos llevando (a Ellerstina) y por suerte lo tenemos a Rufino Bensadón…”, agregó Taranco.

Guillermo Caset tuvo un buen paso por el Abierto de Hurlingham, pero se topó con su primera derrota inesperada en Ellerstina; el delantero falló tres córneres seguidos, que terminarían siendo decisivos. Santiago Filipuzzi

El hijo de Pancho Bensadón anotó cuatro goles, el último, el que aseguró el triunfo, lo convirtió a veinte segundos de la campana final. Ahí se desataron los festejos. “Estoy muy contenta”, exclamó al pasar María Bensadón, su tía, al encontrarse con su hermana Inés y con Pancho. “¿Decime algo de tu hijo, Pancho?”, fue la consulta. Y lanzando una carcajada, dijo: “De tal palo, tal astilla”. Otro de los caudillos del equipo es el silencioso Diego Cavanagh, el que trabaja y trabaja, sin pausas ni quejas, para el lucimiento de los demás: “Sabíamos que sería un partido muy duro, Ellerstina era favorito, por eso fuimos chukker a chukker, sin desesperarnos cuando las cosas no salían. También teníamos claro que debíamos jugar muy bien para contar con posibilidades de ganar. Y lo hicimos, jugamos bien y nos llevamos el triunfo”, redondeó.

Bautista Bayugar, que el año pasado jugó para el club de General Rodríguez, también tomó la palabra: “El equipo me da mucha confianza, me empuja y me empuja. Tiene fuerza. Sí, vengo del bando contrario, pero el polo es así, hoy estás en este lugar y después en otro”, remató quien tal vez haya sido la gran figura de la cancha.

Compacto de Cría La Dolfina 18 vs. Ellerstina 17

Durante 16 temporadas Ellerstina peleó mano a mano con La Dolfina por ser el mejor equipo de polo del mundo. Perdió mucho más que lo que ganó (el historial está 35-17 para Cambiaso y compañía, y 17-3 donde más importa, Palermo), pero casi siempre las diferencias fueron pequeñas y muy rara vez había de antemano certeza de cuál se impondría. Pero la formación B de Cañuelas no debía representarle un problema mayor en la Triple Corona, y sin embargo, lo fue en demasiadas ocasiones. Diez veces se enfrentaron desde que debutó el apéndice de La Dolfina, que entre 2017 y 2020 fue La Dolfina Polo Ranch, en 2021 fue La Dolfina Brava y desde 2022 es Cría La Dolfina.

Ellerstina: Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32. Progresión: Cría La Dolfina, 2-1, 2-3, 3-5, 7-9, 11-9, 13-12, 16-14 y 18-17.

Cría La Dolfina, 2-1, 2-3, 3-5, 7-9, 11-9, 13-12, 16-14 y 18-17. Goleadores de Cría La Dolfina: Bensadón, 5; Cavanagh, 3; Taranco, 3, y Bayugar, 7 (todos, de penal). De Ellerstina: Caset, 11 (7 de penal); Monteverde, 3; Pieres, 2, y Du Plessis, 1.

Cría La Dolfina: Bensadón, 5; Cavanagh, 3; Taranco, 3, y Bayugar, 7 (todos, de penal). Caset, 11 (7 de penal); Monteverde, 3; Pieres, 2, y Du Plessis, 1. Jueces: Martín Aguerre y José Ignacio Araya. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Martín Aguerre y José Ignacio Araya. Gonzalo López Vargas. Cancha: 6 de Tortugas.

La Natividad, arrollador

En el primer turno, en la cancha contigua, la Mario Inchauspe, La Natividad, el equipo del momento, dio una exhibición de poderío ofensivo ante el entusiasta y juvenil Indios Chapaleufú. Implacable desde el vamos y sin mostrar el menor signo de benevolencia, la escudería de los Castagnola goleó 25-4 en un partido de trámite ligero y juego abierto, con pocas interrupciones y escasos fouls. Buen partido de Facundo Pieres, destacable aporte de Pablo Mac Donough, pero los que arrollan con su fuerza, su velocidad y su tremendo poder de gol, son Barto y Jeta Castagnola. Dos cracks que no perdonan, que andan por toda la cancha, y con ejemplares que vuelan de arco a arco.

“Vinimos a jugar bien y creo que lo hicimos”, resumió Facundo Pieres, quien admitió que el equipo tiene un ataque demoledor y que aún debe mejorar en defensa. ¿Si sentimos presión por tener que ganar el torneo? No. No tenemos más presión que la normal, la que nos metemos nosotros mismos. Yo disfruto mucho por jugar en este equipo, con estos compañeros. Tampoco pensamos en la Triple Corona, vamos partido a partido”, explicó el 1 que suele retroceder su posición en el campo para cubrir a Barto, el back que pasa al ataque como un misil.

Compacto de la goleada de La Natividad

Pasó la primera jornada del Abierto de Tortugas. La Natividad dejó un juramento; Ellerstina, una decepción. Ahora es el turno de La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo, y La Hache vs. La Ensenada. Promesas de buen polo.

La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31. Progresión: La Natividad, 1-0, 7-0, 11-1, 12-1, 17-3, 18-4, 22-4 y 25-4.

La Natividad, 1-0, 7-0, 11-1, 12-1, 17-3, 18-4, 22-4 y 25-4. Goleadores de La Natividad: Pieres, 4 (2 de penal); C. Castagnola, 12 (3 de penal); Mac Donough, 4, y B. Castagnola, 5. De Indios Chapaleufú: .C. Heguy, 3 (todos de penal), y Lacau, 1.

Pieres, 4 (2 de penal); C. Castagnola, 12 (3 de penal); Mac Donough, 4, y B. Castagnola, 5. .C. Heguy, 3 (todos de penal), y Lacau, 1. Jueces: Gastón Lucero y Hernán Tasso. Árbitro: Matías Baibiene.

Gastón Lucero y Hernán Tasso. Matías Baibiene. Cancha: 5 de Tortugas.