Abierto de Tortugas: Ellerstina-Indios Chapaleufú, con 37 de handicap, derrotó por 5 goles a Don Ercole, de 31

Objetivo cumplido. Ellerstina-Indios Chapaleufú le ganó por 16-11 a Don Ercole en su tercera presentación en el Abierto de Tortugas. Y dentro de una semana disputará el pase a la final mano a mano con La Natividad-La Dolfina, que juega frente a La Ensenada en el segundo turno de la jornada por la zona A.

La condición de invicto que los Pieres y los Heguy conservan en el torneo no salda la deuda de la temporada: el juego, el ensamble de sus piezas. Sus integrantes lo saben y lo reconocen. La alineación de camiseta rosa no coordina tan armoniosamente como en 2025. En estos tiempos, el mecanismo tarda en engranar, le cuesta unos minutos acomodarse en el campo, y no todas las piezas influyen en pleno en el funcionamiento.

Backhander de Felipe Vercellino frente a Antonio Heguy; Don Ercole presentó más resistencia que la prevista. Santiago Filipuzzi

Ante el laborioso Don Ercole volvió a ser Facundo Pieres el fundamento de la victoria, por sus goles, su rol de estratega y su condición de casi infalible ejecutor de penales: ejecutó ocho y acertó siete. “Es verdad que no estamos jugando todo lo bien que nos gustaría o la cantidad de tiempo que querríamos, pero lo positivo es que cuando los partidos se nos complican, aflora el carácter de este equipo y es cuando mejor jugamos”, explicó el delantero. “Estamos buscando nuestro mejor polo y todavía no apareció, pero estamos bien. Estamos bien”, insistió Gonzalo Pieres (h.). Y fundamentó parte de su esperanza: “Los caballos nos funcionaron mejor en la repetición... Creo que a Palermo llegaremos bien”.

Ellerstina-Indios Chapaleufú no está hoy cerca del nivel del rival en la definición del grupo, el equipo de los Castagnola y los Cambiaso, que se impusieron por veinte goles al propio Don Ercole (27-7) pocos días atrás. “Era importante ganar”, admitió Facundo, el capitán. “Finalmente, fue por cinco goles de diferencia, pero en algún momento pudo ser por más. Bastante bien, si tenemos en cuenta las condiciones de la cancha”, agregó Facundo Pieres. “Ahora nos toca jugar con ellos. Va a ser un buen duelo, difícil, porque son el mejor equipo del año pasado y de este. Pero hay que pensar en positivo”, agregó Gonzalo.

Compacto de la victoria de los Pieres y los Heguy

Los triunfos reconfortan y los objetivos cortos van cumpliéndose. Pero más allá de procurar contra el dream team el pase a la final de Tortugas, la mirada está puesta el Argentino Abierto. Y hacia allí apunta sus cañones el conjunto de los Pieres y los Heguy. Como siempre.

Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 16 vs. Don Ércole 11