Abierto de Tortugas: gran victoria de La Hache y festejo de Las Monjitas sin Stirling

Los cuatro jugadores se reunieron en la mitad de la cancha. Saludaron a los rivales, a los jueces y, al trotecito lento, emprendieron el camino hacia el palenque. Es probable que, en el trayecto, hayan rememorado jugadas específicas y goles lindos. Incluso es posible que comentaran sorprendidos el destacado rendimiento de alguna de las yeguas, que tan bien anduvieron, luego de una semana complicada para la puesta a punto. Entre bromas, sonrisas y gestos de aliento, los cuatro llegaron felices al rincón donde aguardaban sus familiares y la gente de la organización. La Hache acababa de sellar una gran victoria: 18-12 sobre La Irenita. Un duelo de hacha y tiza, protagonizado por dos formaciones de 34 goles de hándicap.

Hilario Ulloa y su hermano Carlos María, y Benjamín Panelo, y su hermano Tomás, se bajaron felices de los caballos. Y también realizados, porque el equipo pudo plasmar su idea de juego sobre el césped de la cancha 1 del predio de la Asociación de Polo, en Pilar. La Hache jugó y ganó como quiere, como pretende. Sacándose de encima con soltura y autoridad a un duro adversario en el camino a la final del Abierto de Tortugas, por más que el cuarteto vencido, el de los Mac Donough, lograra el pase al resto de la Triple Corona, peleando la fase previa.

“Fue durísimo. Por más que ellos vengan de la clasificación, no son un equipo de esa categoría. Y nosotros, bien, contentos por cómo terminamos jugando. Tratando de no salirnos del eje, ¿no? De mantenernos dentro del sistema que nos sale natural. Veníamos muy ansiosos, con muchas ganas de jugar”, señaló una de las figuras del ganador.

Domina Benjamín Panelo; se acerca Matías Mac Donough MATIAS CALLEJO

La Hache no tenía competencia desde el domingo 4, cuando La Natividad-La Dolfina le hizo sentir todo su poderío en la definición de Hurlingham. Y los movimientos que luego realizaron fueron escasos, las constantes lluvias se lo impidieron. Como el resto de los equipos, no les quedó otra alternativa que arreglarse como pudieran.

Pasaron dos semanas de aquella final y la vuelta al ruedo era un compromiso muy exigente, así lo indicaban los papeles y los hechos: el de La Irenita. Pero los Ulloa y los Panelo supieron resolverlo con estilo. Presionaron fuerte en la salida, pegaron de primera y buscaron el arco sin demasiadas vueltas. Se movieron con orden, dinámica y sin dar ningún tipo de ventajas, sabiendo que enfrente, los puestos son flexibles, que Pablo Pieres es un delantero que se involucra en el armado de los ataques, que Matías Mac Donough (h.) es un back con espíritu ofensivo, que Paco de Narváez, con el 2 en la espalda, se va de punta, y que Pablo Mac Donough es el balance, el que releva, el que guía y conduce.

Carlos María Ulloa intenta dominar ante Pablo Mac Donough MATIAS CALLEJO

El buen funcionamiento permitió resaltar las virtudes de cada uno. El oportunismo de Hilario, el despliegue de Toly, la templanza de Benjamín, y la seguridad de Tomás. Y juntos, formaron un bloque sólido, que a la hora de manejar la bocha mostró virtuosismo y al momento de tener que recuperarla, una llamativa voracidad.

La Irenita no tuvo una mala tarde. Tampoco fue la mejor de sus presentaciones. Pudo haber influido el trajín de partidos que viene acarreando. El 2 de octubre peleaba contra los nervios y la presión para vencer a Velay y ganar la clasificación; después, el mal tiempo y la falta de actividad. Hasta que tres días atrás, el jueves 15, debutó en Tortugas frente a otro duro oponente: Las Monjitas, a quien derrotó con justicia y buenos pasajes de polo.

Las Monjitas, sin David Stirling

En el primer turno, Las Monjitas salió a la cancha 2 de Pilar sin David Stirling y derrotó por 16-15 a Híper Polo. El uruguayo sufrió una lesión en un brazo que lo marginó de este encuentro, y habrá que ver si puede regresar o se pierde el resto de la temporada. En su lugar entró el sudafricano Ignatius du Plessis, un eficiente back, con pasado en importantes equipos (Ellerstina, La Natividad, entre otros).

Juan Martín Nero jugó como back ante la ausencia de Stirling; atrás, Victorino Ruiz Jorba MATIAS CALLEJO

Con Du Plessis de 4, Juan Martín Nero se acomodó de 3, y como si hubiese actuado ahí toda su vida, el andamiaje no se resintió. El equipo funcionó como un relojito y regresó al triunfo tras la caída a manos de La Irenita. Rufino Bensadón, goleador del encuentro, con 9 tantos, cuatro de ellos de penal, comentó: “La lesión de Pelón nos golpeó, pero conseguimos a Nachi du Plessis, que es un crack, sabe perfectamente jugar este polo y se enganchó al toque. En un momento sacamos una diferencia, pero ellos tienen un equipazo y sabíamos que se nos iban a venir. Creo que hoy mejoramos respecto del día de La Irenita, sobre todo porque anduvimos más ligero y mejor de taqueo”.

El certamen continuará este lunes 19, en Pilar, con los partidos de la segunda fecha correspondientes a la zona A: a las 13, La Natividad-La Dolfina vs. Don Ercole, y a partir de las 16, La Ensenada vs. Ellerstina-La Zeta Kazak.

Ignatius du Plessi domina contra las tablas; detrás, Francisco Elizalde MATIAS CALLEJO

La síntesis

Zona B

Las Monjitas (16): Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; Juan Martín Nero, 9, e Ignatius du Plessis, 8. Total. 34.

Híper (15): Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teo Lacau, 8. Total: 33.

Progresión: Las Monjitas: 2-2, 4-3, 8-4, 10-5, 13-7, 14-8, 15-12 y 16-15.

Las Monjitas: 2-2, 4-3, 8-4, 10-5, 13-7, 14-8, 15-12 y 16-15. Goleadores de Las Monjitas: Bensadón, 9, (4 de penal); Monteverde (n.), 1; Nero, 2; du Plessis, 1, y 3 de Penal 1. De Híper: Ruiz Jorba, 7 (2 de penal y 1 de córner); Ferrari, 2; Elizalde, 1; Lacau, 4, y 1 de Penal 1.

Bensadón, 9, (4 de penal); Monteverde (n.), 1; Nero, 2; du Plessis, 1, y 3 de Penal 1. Ruiz Jorba, 7 (2 de penal y 1 de córner); Ferrari, 2; Elizalde, 1; Lacau, 4, y 1 de Penal 1. Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Hernán Tasso.

Guillermo Villanueva (h.) y Hernán Tasso. Árbitro: Martín Inchauspe.

Martín Inchauspe. Cancha: 2 del predio Alfredo Lalor, en Pilar.

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La Hache (18): Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

La Irenita (12): Pablo Pieres (h.), 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34.