Abierto de Tortugas: La Hache aprobó un buen examen contra La Ensenada, y La Dolfina ganó sin Cambiaso

Mediodía de agua, tarde de sol. De polo y de resultados previsibles en el estreno de la zona B del 84° Abierto de Tortugas. En el primer turno, tenues lloviznas mediante, La Dolfina, con la autoridad que lo caracteriza, y presentando desde el vamos a Gonzalo Ferrari (7 goles de hándicap), en lugar del lesionado Adolfito Cambiaso, superó por 17-13 a La Hache Cría y Polo. Mientras que en el horario central, a cielo despejado al comienzo, y a pleno sol, con el transcurso de los chukkers, La Hache derrotó por 13-10 al aguerrido cuarteto de La Ensenada. De este modo, el próximo domingo, por la segunda fecha, La Dolfina cotejará con La Ensenada y las dos Haches se verán cara a cara, como el año pasado en este mismo lugar, como tantas veces en las prácticas. “Ellos nos quieren ganar… Será una final”, anticipó Hilario Ulloa.

Gran partido el segundo, entre formaciones equivalentes (36 goles cada una). Jugado a todo ritmo, sin pausas, vertiginosamente. Todos pegando largo y bien, corriendo de punta a punta, y con fervor, ímpetu, La Ensenada entró mejor a la cancha, más enchufado, pero de a poco perdió la iniciativa y la efectividad frente a los mimbres. La actuación del ganador, al fin de cuentas, claro y merecido, generó un intercambio de puntos de vista en el palenque. Según el análisis de Fran Elizalde, no arrancaron bien. “Entramos dormidos y nos costó un par de chukkers reaccionar”. Polito Pieres, recuperado de un esguince que casi lo deja fuera del compromiso, opinó en la misma línea: “Empezamos remal, pero por suerte nunca perdimos la calma”.

La Hache consiguió un triunfo de menor a mayor frente a La Ensenada Fabián Marelli - LA NACION

En cambio, Hilario Ulloa, concluyó: “¿Sabés una cosa? Me parece que no tuvimos un mal inicio. Pasó que ellos, al principio, jugaron muy bien, muy concentrados. Después, sí, mejoramos nosotros en algunos aspectos y ellos se quedaron, pero no creo que hayamos tenido malos primeros chukkers.”

Tanta energía puesta sobre el campo, tanto vértigo volcado en cada acción, llevó a tocar los límites de las infracciones en reiteradas ocasiones. Sin embargo, esas interrupciones no afectaron el nivel del match. El juego se hizo fluido y las situaciones de gol se atropellaban unas contra otra, sin dar respiro. Y en ese frenético ir y venir, La Hache obtuvo mayores réditos, sobre todo en el rubro efectividad en la zona de definición, con pelota en movimiento y con la bocha quieta, situada en los puntos de los penales. Allí falló Del Carril, en la segunda mitad del partido, y La Ensenada lo sintió. “También los superamos en cuanto a los caballos. En la segunda parte empezamos a sacar ventajas al llegar primero a la bocha y girar antes”, explicó Ulloa. “Hoy vamos a festejar”, completó el temperamental número 2. Fran Elizalde, mirando más allá, salteando la coyuntura, agregó: “Debemos seguir mejorando, eh. Hoy La Hache Cría y Polo jugó muy bien contra La Dolfina y va a ser un rival muy duro”.

Lo mejor del triunfo de La Hache

En general, La Ensenada redondeó un buen partido, pero no se conforma con eso. Perdió y no le gustó. Es un equipo con rodaje, compuesto por cuatro jugadores que hace rato juegan juntos. Un equipo preparado para ganar este tipo de encuentros, ante adversarios del mismo hándicap. Contra La Hache le faltó regularidad. Y algo de serenidad en los momentos adversos. Calma ante la tormenta y aplomo para plantarse cuando las cosas no salen y evitar cometer infracciones. Pero el equipo está en el buen camino. Luce mejorado respecto de 2023.

Britos y Elizalde, en un duelo cabeza a cabeza Fabián Marelli - LA NACION

La Hache 13 vs. La Ensenada 10

La Hache: Pablo Pieres (h.), 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36

Pablo Pieres (h.), 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36 La Ensenada: Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36

Juan Britos (h.), 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 36 Progresión: La Hache: 0-4, 3-6, 3-7, 5-8, 7-8, 11-8, 13-9 y 13-10.

La Hache: 0-4, 3-6, 3-7, 5-8, 7-8, 11-8, 13-9 y 13-10. Goleadores de La Hache: Pieres, 5 (2 penales); H. Ulloa, 1; Elizalde, 4, y T. Panelo, 3.

Pieres, 5 (2 penales); H. Ulloa, 1; Elizalde, 4, y T. Panelo, 3. De La Ensenada: Britos (h.), 2: Zubía, 3, y Del Carril, 5 (3 penales y un córner).

Britos (h.), 2: Zubía, 3, y Del Carril, 5 (3 penales y un córner). Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Pascual.

Guillermo Villanueva y Martín Pascual. Árbitro: José Ignacio Araya.

José Ignacio Araya. Cancha: N°7, de Tortugas

La Dolfina, con las virtudes de siempre

El ingreso de Gonzalo Ferrari no modificó la estructura de la organización de Cañuelas. El joven de 23 años, se ubicó bien adelante y fue Poroto Cambiaso quien retrasó su posición para elaborar juego y relevar a Juanma Nero, quien se desenganchó con frecuencia, en busca del arco contrario. “Adolfito me apoyó mucho desde afuera. Usé sus caballos y la verdad, me sentí muy cómodo”, apuntó el oriundo de Venado Tuerto, autor de cuatro goles.

Poroto Cambiaso anotó ocho goles en el triunfo de La Dolfina Saudí Fabián Marelli

Pelón, el valor más destacado del encuentro, dio su visión del partido: “Nosotros vinimos a hacer nuestro juego, pero el rival influye y no hay que quitarle méritos. Obviamente, tratamos de acoplarnos a Gonzalo y Gonzalo trató de acoplarse a nosotros”, explicó cerca de su madre, quien se tomó la cabeza las dos veces que su hijo se perdió un gol cantado. El domingo de agua y dudas, terminó a pleno sol y con buen polo. Una promesa cumplida por los equipos de la zona B.

Adolfito Cambiaso siguió el partido desde el palenque, apoyando a Gonzalo Ferrari y, a la vez, ansioso por volver a la cancha. “Apunto a estar en la final de la zona, pero no quiero apurarme. Haré todo lo que me digan los médicos. No quiero perderme el Abierto de Palermo. Así que si no estoy bien, bien, no arriesgaré”, comentó el crack de Cañuelas antes del partido entre La Dolfina y La Hache Cría y Polo.

Lo mejor del triunfo de La Dolfina

Un rato después, con la bocha rodando en el primer chukker, Facundo Sola sufrió un fuerte golpe, tras un tropiezo de su yegua, y debió abandonar el campo. Le colocaron un cuello ortopédico y, por precaución, se hizo estudios en el Hospital Austral. Facu está bien y siguió la transmisión del partido, haciendo fuerza por sus compañeros y apoyando a Iñaki Laprida, quien tomó su lugar en el equipo.

Pelón Stirling, la figura de La Dolfina en el triunfo sobre La Hache Cría y Polo Fabián Marelli

La Dolfina 17 vs. La Hache Cría y Polo 13

La Dolfina: Gonzalo Ferrari, 7; David Stirling (h.),10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10 Total: 37.

Gonzalo Ferrari, 7; David Stirling (h.),10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10 Total: 37. La Hache Cría y Polo: ; Facundo Sola, 8 (reemplazado por Ignacio Laprida -8-, en el primer chukker); Calos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 7, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

; Facundo Sola, 8 (reemplazado por Ignacio Laprida -8-, en el primer chukker); Calos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 7, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. Progresión: La Dolfina: 2-2, 6-2, 7-4, 10-5, 13-6, 14-9, 15-11 y 17-13.

La Dolfina: 2-2, 6-2, 7-4, 10-5, 13-6, 14-9, 15-11 y 17-13. Goleadores de La Dolfina: Ferrari, 4; Stirling (h.), 3; A. Cambiaso, 8 (6 penales), y Nero, 2.

Ferrari, 4; Stirling (h.), 3; A. Cambiaso, 8 (6 penales), y Nero, 2. De La Hache Cría y Polo: Laprida, 1; C. M. Ulloa, 3; Panelo, 2, y Pittaluga, 7 (5 penales)

Laprida, 1; C. M. Ulloa, 3; Panelo, 2, y Pittaluga, 7 (5 penales) Incidencias: Amonestado Panelo (La Hache Cría y Polo), en el tercer chukker.

Amonestado Panelo (La Hache Cría y Polo), en el tercer chukker. Jueces: Marcelo López Vargas y Matías Baibiene..

Marcelo López Vargas y Matías Baibiene.. Árbitro: Martín Aguerre.

Martín Aguerre. Cancha: N°5, Mario Inchauspe, de Tortugas.