Abierto de Tortugas: La Hache arrasó en un partido con ¡41 goles! sobre La Aguada, y también celebró La Irenita

Lluvia en Tortugas. Pero esta vez de goles. La Hache derrotó 30-11 a La Aguada en el primer encuentro de la jornada disputada nuevamente en las canchas del Country fundado en 1930. Y a continuación, La Irenita se impuso por 21-14 a Híper. Se marcaron goles en 41 y 35 oportunidades, respectivamente. Una elevada cifra, como viene sucediendo en la temporada. Los 41 anotados en la victoria de La Hache, único invicto en la zona B, igualaron el récord para partidos de la Triple Corona registrados en el Argentino Abierto de 2006. Aquella tarde, en la cancha 1, El Paraíso venció 24-17 a Indios Chapaleufú II, gracias a 18 gritos de Agustín Merlos. El menor de los hermanos Merlos, con una sensacional actuación, batía la marca que un par de horas antes había alcanzado Adolfito Cambiaso en la cancha 2, jugando para La Dolfina: 17 festejos.

La diferencia sacada por los hermanos Ulloa y Panelo, frente al equipo de Open Door, también resultó de las más amplias, pero no es la máxima. En este sentido, la mayor sigue siendo la conseguida por La Espadaña frente a Coronel Suárez II, en la fecha inicial del Argentino Abierto de 1988 (30-4). En el equipo de Lobos actuaban: Carlos Gracida, Alfonso y Gonzalo Pieres, y Ernesto Trotz.

Lleva la bocha: Tomás Panelo, salió en el descanso del 7° chukker porque estuvo con gripe; lo persigue Bautista Bayugar MATIAS CALLEJO

Tomás Panelo, back de La Hache, se sorprendió al escuchar que el partido que acababa de protagonizar, ingresaba en los libros del polo argentino. “No sabía lo del récord”, admitió. Y al ser consultado acerca de la razón por la cual se convirtieron tantos goles, el número 4 explicó: “Y debe ser porque andamos bien. Tenemos un buen ataque y es importante meter muchos goles. También debemos tener cuidado en la defensa, porque nos convirtieron bastante. Sobre todo en la primera mitad”, analizó quien no pudo finalizar el encuentro por un estado gripal que lo afectó en los días previos: “Hace como dos días que estoy más o menos. Pero igual quise jugar unos chukkers y al final, preferí dejar mi lugar y que entrara mi hermano, Joaquín (7 goles). Joaco viene laburando hace muchos años y está bueno que haya debutado en la Triple Corona”.

Hilario Ulloa, el líder de la formación, también brindó su parecer. “Esto de los goles creo que se debe a que el equipo es consistente. Hoy (por ayer) no tuvimos ratos malos. Y la base de esto es el buen funcionamiento que agarramos. Logramos tener una identidad”, destacó el autor de ocho goles, todos de jugada.

Hilario Ulloa, de La Hache, busca dominar ante la marca de Joaco Pittaluga MATIAS CALLEJO

El trámite del segundo encuentro fue similar: muchos ataques, alto nivel de efectividad y ritmo sostenido. “Las canchas están mejores y eso influye para que se puedan marcar más goles”, coincidieron varios protagonistas de ambos partidos. Pablo Mac Donough está contento con el rendimiento de La Irenita, de todas maneras no se ilusiona demasiado con llegar a la final del torneo: “ Estamos complicados, el otro día perdimos por muchos goles contra La Hache. Hay que esperar. Veremos que pasa el fin de semana. Pero nuestro objetivo es ir mejorando, agarrando ritmo. No tenemos que perder de vista que venimos de la clasificación. Contra Híper pudimos aplicar la idea: jugar rápido, no demorar la pelota, y Paco (de Narváez) y Vizcacha (Matías Mac Donough -h-) están jugando muy bien. Eso también explica, un poco, la cantidad de goles, ¿no?”, argumentó Pablo.

Lo mejor del triunfo de La Hache

El equipo encontró un sistema, con él parado atrás, relevando y armando el juego, en variadas ocasiones, con Polito revoloteando alrededor suyo, con Paco más de punta y Vizcacha con la libertad de mandarse al ataque. En esta ocasión, el back volvió a ser determinante, porque contra La Hache, no atacó tanto y tuvo mucho trabajo en la defensa. “Es muy lindo jugar con dos jóvenes como ellos, que son muy buenos pero que a la vez tienen mucho para aprender y mejorar, todavía”, aseguró el 10 de hándicap.

Avanza Paco de Narváez, seguido por Gonzalo Ferrari MATIAS CALLEJO

Tras los días de tregua, volvió la lluvia… Pero de goles. Y ojalá que ésta sí se quede para el resto de la temporada.

La síntesis

La Hache (30): Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

La Aguada (11): Bautista Bayugar, 8; Cristián Laprida (h.), 7; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Incidencias: en el 8º chukker T. Panelo, lesionado, fue sustituido por Joaquín Panelo, 7 (La Hache pasó a tener 32 de handicap).

en el 8º chukker T. Panelo, lesionado, fue sustituido por Joaquín Panelo, 7 (La Hache pasó a tener 32 de handicap). Progresión: La Hache, 2-2, 5-2, 9-3, 15-5, 18-6, 24-7, 28-9 y 30-11.

La Hache, 2-2, 5-2, 9-3, 15-5, 18-6, 24-7, 28-9 y 30-11. Goles de La Hache: H. Ulloa, 8; C. M. Ulloa, 4; B. Panelo, 13 (4 de penal y 2 de córner); T. Panelo, 3, y penal 1, 2. De La Aguada: Bayugar, 2; C. Laprida, 1; I. Laprida, 3; Pittaluga, 3 (2 de penal), y penal 1, 2.

H. Ulloa, 8; C. M. Ulloa, 4; B. Panelo, 13 (4 de penal y 2 de córner); T. Panelo, 3, y penal 1, 2. Bayugar, 2; C. Laprida, 1; I. Laprida, 3; Pittaluga, 3 (2 de penal), y penal 1, 2. Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Nicolás Scortichini. Árbitro: José Ignacio Araya.

Guillermo Villanueva (h.) y Nicolás Scortichini. José Ignacio Araya. Cancha: número 5 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Vizcacha Mac Donough (h.) pega ante la marca de Torito Ruiz Jorba MATIAS CALLEJO

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La Irenita (21): Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34.

Híper Polo (14): Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total. 33.