Abierto de Tortugas: un muy buen triunfo de La Zeta y la paliza de La Natividad-La Dolfina para ponerse al día

El Abierto de Tortugas se va poniendo al día. Mientras las lluvias anunciadas dan una tregua, el segundo torneo de la Tripe Corona recupera los días perdidos con encuentros programados entre semana, en las canchas de la Asociación Argentina de Polo en Pilar. Este lunes se disputaron los de la quinta fecha, correspondientes a la zona A. Abrió la jornada La Natividad-La Dolfina, que desfiló delante de Don Ércole y se llevó una amplia victoria por 27-7. En el segundo turno, Ellerstina-La Zeta Kazak dio una nueva muestra de evolución en su juego al derrotar con cierta comodidad por 14-11 a La Ensenada. Si el tiempo continúa sin la influencia del Niño, la acción continuará este miércoles y la Triple Corona habrá regularizado su calendario. De regreso en el Tortugas Country Club y por la zona B se enfrentarán: La Hache vs. La Aguada y La Irenita vs. Híper, quedando libre Las Monjitas.

Nadie que haya estado en la cancha 4 del predio Alfredo Lalor, en Pilar, o que hubiese preferido seguir las alternativas por televisión, dudaba acerca de qué equipo se llevaría los puntos. La amplia diferencia, hoy por hoy, entre el “Dream Team” y el “Effort Team”, le restaba bastante interés al choque. El único atractivo consistía en ver en acción a un equipo llamado a hacer historia y que, partido a partido, torneo a torneo, la va escribiendo, con una leyenda vigente como guía y tres cracks, maduros en su juventud, con un sorprendente dominio de la bocha y un asombroso poder para convertir goles desde cualquier posición.

Conduce Poroto Cambiaso; lo marca Kristos Magrini, que volvió tras una lesión MATIAS CALLEJO

Perogrullo siempre dice, y con razón, que los partidos hay que jugarlos. Uno puede tener un mal día, dar ventajas físicas, no sentirse del todo bien, y, adentro de la cancha son cuatro contra cuatro sobre caballos de nivel cada año más parejos. Lo padeció el “Dream Team”, hace unos días, cuando disminuido en la salud de Bartolomé y Camilo, dominó igual a La Zeta Kazak, pero el triunfo fue por apenas un gol (15-14). En esta tarde, contra Don Ércole, la formación de Cañuelas jugó entero, recuperado y su rival poco pudo hacer para evitar la goleada. Regresaron los titulares Kristos Magrini y Facundo Llosa en lugar de Lucas Criado -h.- y Mariano González -h.-, pero no hubo caso. Estos retornos sirvieron para que el equipo completo comience a sumar minutos en la Triple Corona y vaya buscando el mejor estado de forma, con miras a los partidos contra rivales de la misma talla, con quienes peleará la permanencia en el grupo de los 8 que ingresarán directamente a Palermo 2027.

Barto brindó su parecer acerca de la actuación de su equipo: “Esta vez jugamos un poco mejor que contra la Zeta. Ese día fue duro, Jeta y yo no estábamos bien de salud y nos costó. Este equipo tiene de bueno que metemos muchos goles, por eso tratamos de defender bien, porque sabemos que el ataque nos sale naturalmente, sobre todo a Jeta y a Poroto. Y ganar como ganamos está bueno. Así queremos jugar y ganar, concentrados los ocho chukkers y con mucha seriedad. Esa es la única forma de ganarle a estos equipos de la Triple Corona”, explicó el autor de tres goles, quien, junto a su hermano, cumplió, este lunes, dos años (23 partidos) sin perder en los tres torneos grandes. A la temporada y media que llevan junto al primo y al tío, hay que agregarle los encuentros de la anterior, cuando jugaban exclusivamente para La Natividad. “Los números son impresionantes, sí. Y creo que en parte se da porque venimos a disfrutar. De todas formas, no somos de mirar mucho para atrás, siempre miramos hacia adelante”, agrego Jeta, máximo artillero contra Don Ércole, con 11 tantos, tres de ellos de penal.

Se escapa Barto Castagnola; Magrini no logra alcanzarlo MATIAS CALLEJO

La evolución de Ellerstina-La Zeta Kazak

En el horario central, el equipo de Nicolás Pieres dio otro paso al frente en cuanto a la evolución de un cuarteto que viene de ganarse en la clasificación su sitio para Tortugas y Palermo. A La Ensenada, una formación rocosa de 33 goles, como la de ellos, la superó desde el throw-in inicial hasta la última campana. Ganando las bochas en la hilera, llegando antes a las jugadas, y con una dinámica que no dejó en paz a Cavanagh, Britos, Zubía y del Carril. Muy buena labor de los cuatro jugadores, potenciada por el funcionamiento fluido. Cada uno pendiente de su rol y con confianza como para tomarse ciertas licencias: los del fondo, para pasar al ataque, y los de arriba, retroceder, atentos a los relevos.

Tal vez podría apuntarse como un defecto, la cantidad de ocasiones de gol malogradas. No fue muy alto el porcentaje de eficacia. Pero con los goles metidos a La Zeta Kazak le bastó para superar un escollo difícil y pensar con optimismo en quedarse en la elite y no pensar nuevamente en la clasificación para la siguiente temporada. Beltrán Laulhé, número 2 de La Zeta opinó tras la victoria: “Estoy contento por haberle ganado a un equipazo, como La Ensenada, que es muy duro. Nosotros vamos mejorando de a poco, agarrando ritmo, jugando la pelota más limpia. En esto hay que laburar y laburar y seguir metiéndole con todo para lo que viene”, resumió el aguerrido jugador todo terreno.

La síntesis

Zona A

La Natividad-La Dolfina (27): Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castganola (h.), 10. Total: 40.

Don Ércole (7): Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharías, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Progresión: La Natividad-La Dolfina: 5-0, 7-0, 10-2, 14-4, 17-4, 23-4, 25-6 y 27-7.

Goleadores de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 11 (3 de penal); A. Cambiaso (n.), 8 (4 de penal); A. Cambiaso (h.), 3; B. Castganola (h.), 3, y 2 de Penal 1. De Don Ércole: Llosa, 2 (1 de penal); Magrini, 3 (1 de penal), y Zacharías, 2.

Jueces: Hernán Tasso y Gastón Lucero.

Árbitro: Nicolás Scortichini.

Cancha: N°4 del predio Alfredo Lalor, en Pilar

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Beltrán Laulhé domina la bocha; se acerca Diego Cavanagh MATIAS CALLEJO

Ellerstina-La Zeta Kazak (14): Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

La Ensenada (11): Diego Cavanagh, 8; Juan Britos (h.), 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Progresión: Ellerstina-La Zeta Kazak: 2-0, 3-1, 5-2, 6-3, 10-6, 11-7, 13-8 y 14-11.

Goleadores de Ellerstina-La Zeta Kazak: Caset (h.), 3; Chavanne, 8 (5 de penal y 1 de córner), y Pieres, 3. De La Ensenada: Cavanagh, 2; Britos, 1; Zubía, 1, y Del Carril, 7 (6 de penal).

Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual.

Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: N°6 del predio Alfredo Lalor, en Pilar

Libre: Ellerstina-Indios Chapaleufú