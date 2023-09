escuchar

El Abierto de Jockey Club suele reunir equipos de muy alto handicap, integrados por polistas que se alistan para la Triple Corona. Este año tenía su techo de valorización en 30 tantos; un buen número, aunque inferior a los de temporadas recientes. Pero este miércoles, en la segunda fecha, explotó de golpe con un equipo que subió de 30 a 35.

En el predio de la Asociación Argentina de Polo, de Pilar, se presentó Monterosso, que estaba anotado con tres jugadorazos: Facundo Pieres, Juan Martín Nero y David Stirling. Y con un patrón italiano, Alessandro Bazzoni. Pero este último fue reemplazado por Lucas Criado, de 20 años y 6 tantos de handicap, e hijo del homónimo ex 9 que protagonizó varias veces el Abierto de Palermo. Entonces un Monterosso de 35 se enfrentó con Betania Argentina, de 28, que también se estrenaba en el certamen.

Resultado: 11 a 5, en la zona 2. De todos modos, el margen no fue proporcional a la diferencia de handicaps, que fue de 7 tantos. La fusión de dos integrantes de La Dolfina (Stirling y Nero) y uno de La Natividad (Pieres), ex capitán de Ellerstina, tiene todavía un buen margen de mejora.

Juan Martín Nero ejecuta un cogote de revés; Monterosso goleó por 11-5, pero no hizo tanta diferencia respecto a la brecha de handicaps con su adversario. Matías Callejo

Este viernes, en tanto actuarán seis de los siete conjuntos del torneo, con entrada gratuita y este programa: a las 10 en La Dolfina, Betania Argentina vs. La Dolfina (grupo 2); a las 13, La Hache vs. Monterosso (2), y a las 15, Cañuelas vs. el debutante y defensor del cetro Scone (1). Este último será transmitido en directo por Pololine.TV. El domingo se completará la etapa de clasificación, con Scone vs. La Ensenada, ya en San Isidro, la sede club que organiza el campeonato junto a la empresa Thai Polo.

Los dos primeros equipos de cada zona pasarán a las semifinales, y el tercero, a un encuentro por la copa subsidiaria Carlos Pellegrini. No habrá empates, y en caso de existir igualdades en las posiciones de las zonas no contarán los goles, sino cuál conjunto habrá vencido a cuál. De persistir la paridad, se hará una definición por penales de 60 yardas. La final, pautada para el sábado 23, tendrá lugar a siete chukkers.

Síntesis de Monterosso 11 vs. Betania Argentina 5

Monterosso: Lucas Criado (h.), 6; David Stirling, 10; Facundo Pieres, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 35.

Lucas Criado (h.), 6; David Stirling, 10; Facundo Pieres, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 35. Betania Argentina: Manuel Calafell, 6; Gerónimo Obregón, 6; Tomás García del Río, 7, y Alejo Taranco, 9. Total: 28.

Manuel Calafell, 6; Gerónimo Obregón, 6; Tomás García del Río, 7, y Alejo Taranco, 9. Total: 28. Progresión: Monterosso, 2-1, 5-1, 6-2, 8-2, 9-4 y 11-5.

Monterosso, 2-1, 5-1, 6-2, 8-2, 9-4 y 11-5. Goleadores de Monterosso: Criado, 3; Stirling, 1; Pieres, 4 (1 de penal), y Nero, 3. De Betania Argentina: Calafell, 1; García del Río, 2 (ambos, de penal), y Taranco, 2.

Criado, 3; Stirling, 1; Pieres, 4 (1 de penal), y Nero, 3. Calafell, 1; García del Río, 2 (ambos, de penal), y Taranco, 2. Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Matías Baibiene.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Matías Baibiene. Cancha: Nº 3 de AAP, Pilar.

El programa

Martes 12/9

La Ensenada 11 vs. Cañuelas 10 (chukker suplementario; zona 1)

vs. Cañuelas (chukker suplementario; zona 1) La Dolfina 17 vs. La Hache 9 (zona 2)

Miércoles 13/9

Monterosso 11 vs. Betania Argentina 5 (2)

Viernes 15/9

A las 10 en La Dolfina, Betania Argentina vs. La Dolfina (2).

A las 13 en AAP, La Hache vs. Monterosso (2).

A las 15 en AAP, Cañuelas vs. Scone (1).

Domingo 17/9

A las 15 en Jockey (San Isidro), Scone vs. La Ensenada (1).

Miércoles 20/9

A las 15 en Jockey, semifinal 1 (primero del grupo 1 vs. segundo del 2).

A las 16 en Jockey, semifinal 2 (primero de la zona 2 vs. segundo de la 1).

Jueves 21/9

A las 15 en Jockey, partido por la Copa Carlos Pellegrini (tercero de la 1 vs. tercero de la 2).

Sábado 23/9

A las 15 en Jockey, final por la Copa Thai Polo (ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la semifinal 2).

