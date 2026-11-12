El Abierto de Palermo: los récords, quiénes conocen la gloria y las novedades para un torneo que puede ser histórico

Vuelve la gran atracción del mejor polo del mundo a La Catedral: el Campo Argentino, en Palermo. Y el escenario es similar al de 2025, con un equipo invicto en busca de conquistar el máximo certamen de este deporte, el Campeonato Argentino Abierto, y de sellar la Triple Corona. La gran diferencia es que ese mismo conjunto, La Natividad La Dolfina, sigue sin perder, lleva cinco títulos consecutivos desde que se formó, acumula 20 victorias sucesivas y va en busca de la doble Triple Corona en fila. Con un agregado muy especial: Adolfo Cambiaso, a los 51 años, podría igualar la legendaria marca de Juancarlitos Harriott y alcanzarlo en la lista de máximo ganador del Abierto de Palermo, con 20 consagraciones.

Por eso, el 133° Campeonato Argentino Abierto de polo Galicia, presentado por Visa, que arranca este sábado tiene muchos aspectos de interés. Con 10 equipos de entre 31 y 40 goles de handicap, algo que sólo se puede dar en la Argentina. Y un detalle más: del total de jugadores de alto handicap que participan (40), sólo 11 han alcanzado la gloria máxima para todo polista, es decir, poco más de un cuarto. Entre ellos, obvio, los cuatro integrantes del equipo dominador de las dos últimas temporadas, a partir de la fusión de las familias Castagnola y Cambiaso.

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“Lo más lindo del año, lo que esperamos siempre”, suelen decir los jugadores. Por el significado del certamen, por la distinción que significa jugar en esas canchas, por el marco de público, sobre todo en las jornadas de definición. Por los caballos de excepción, que llegan mayoritariamente en el punto justo. Por la asistencia de numerosos extranjeros que llegan para presenciar y disfrutar de un polo muy distinto al que se ve en el resto del mundo, dotado de velocidad, juego en conjunto y una técnica inigualable.

La Natividad La Dolfina sigue invicto y busca otra Triple Corona con Barto y Camilo Castagnola y Adolfo y Poroto Cambiaso MATIAS CALLEJO

¿Quiénes son esos 11 jugadores y cuántas veces han levantado la copa en La Catedral? Veamos

Adolfo Cambiaso (h.): 19

Pablo MacDonough: 13

Juan Martín Nero: 12

David Stirling: 10

Facundo Pieres: 5

Camilo Castagnola: 4

Bartolomé Castagnola (h.): 4

Gonzalo Pieres (h.): 3

Adolfo Cambiaso (n.): 2

Nicolás Pieres: 1

Pablo Pieres (h.): 1.

Adolfito Cambiaso persiguiendo a Facundo Pieres, un duelo de siempre Hernán Zenteno - La Nación

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Las fechas iniciales

El partido de apertura, este sábado, por la Zona A, en la cancha N° 2, será el que sostendrán La Hache y Don Ércole, a partir de las 14. La Hache, conjunto armado esta temporada por dos pares de hermanos (los Ulloa y los Panelo), llegó a las dos finales previas, en los Abiertos de Hurlingham y de Tortugas, siendo derrotado en ambas ocasiones por La Natividad La Dolfina: por 18-14 y por 16-10, respectivamente.

Y desde de las 16.30, en la cancha N° 1, La Ensenada se enfrentará con La Irenita, uno de dos conjuntos que ganó el Torneo Clasificatorio. Tendrá fecha libre La Natividad La Dolfina.

Pablo Mac Donough en acción, liderando a La Irenita, que es uno de los equipos de riesgo para los favoritos

Por la Zona B, este domingo, en el primer turno, en la cancha 2, se medirán Hiper con La Aguada, mientras que a las 16.30, en la cancha 1, habrá un duelo muy interesante entre Las Monjitas, uno de los candidatos del grupo, con La Zeta Kazak, el otro equipo proveniente de la Clasificación. Tendrá fecha libre Ellerstina Indios Chapaleufú.

El certamen seguirá entresemana: el martes con la Zona A y el miércoles con la Zona B. A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando muchas de las jornadas ofrecían ingreso gratuito para algunos sectores del predio, esta temporada el ingreso será pago. Los precios para estas dos primeras jornadas van desde los $ 5500 (Dorrego, sin numerar) hasta los $ 20.000 (platea C alta). Se pueden comprar por Ticketek.

Juanma Nero con la bocha: la experiencia y el carácter de un líder en Las Monjitas

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Todos los partidos se pueden seguir a través de la señal Disney+ Premium y por streaming, en live.aapolo.com.

Los equipos participantes

Zona A

La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola 10, Adolfo Cambiaso (n.) 10, Adolfo Cambiaso (h.) 10 y Bartolomé Castagnola (h.) 10. Total: 40.

La Hache: Hilario Ulloa 9, Carlos M. Ulloa 8, Benjamín Panelo 8 y Tomás Panelo 9. Total: 34.

La Ensenada: Diego Cavanagh 8, Juan Britos (h.) 8, Juan M. Zubía 9 y Jerónimo del Carril 8. Total: 33.

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Don Ercole: Facundo Llosa 8, Kristos Magrini 7, Pedro Zacharias (Brasil) 8 y Felipe Vercellino (Chile) 8. Total: 31.

La Irenita: Pablo Pieres 9, Paco de Narváez 8, Pablo Mac Donough 10 y Matías Mac Donough (h.) 7. Total: 34.

La Irenita, con Polito Pieres, Pablo y Matías (h) Mac Donough y Paco de Narváez, llegó desde la Clasificación y puede ser una sorpresa

Zona B

Ellerstina Indios Chapaleufú: Facundo Pieres 10, Antonio Heguy 9, Gonzalo Pieres (h) 9 y Cruz Heguy 9. Total: 37.

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Las Monjitas: Rufino Bensadón 8, Lucas Monteverde (n.) 9, David Stirling (h.) (Uruguay) 9 y Juan M. Nero 9. Total: 35.

Híper: Victorino Ruiz Jorba 8, Gonzalo Ferrari 8, Francisco Elizalde 9 y Teodoro Lacau 8. Total. 33.

La Aguada: Bautista Bayugar 8, Alfredo Bigatti 8, Ignacio Laprida 8 y Joaquín Pittaluga 8. Total: 32.

La Zeta Kazak: Guillermo Caset (h) 9, Beltrán Laulhé 8, Lorenzo Chavanne 8 y Nicolás Pieres 8. Total: 33.

El organigrama de fechas es el siguiente:

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