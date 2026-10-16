El clasificado La Irenita dio un golpe en Tortugas: venció a Las Monjitas, el tercer equipo en handicap

El polo mira al cielo como pocas veces en los últimos años. Y al igual que Joan Manuel Serrat en Esos locos bajitos, le suplica al Niño que deje ya de molestar. La Triple Corona pretende avanzar. Pasó Hurlingham. Llegó el Abierto de Tortugas. Y a mediados de octubre, el calendario comienza a ceñirse. Entonces, se juega cuando se puede y donde se den las mejores condiciones. ¿Pilar? Pues sí. A jugar.

Tras varias cancelaciones por mal tiempo, las lluvias se desplazaron, el sol se asomó –aunque tímidamente, por unos minutos– y fue posible completar los partidos de la primera fecha de la zona B del torneo que pone en disputa la Copa Emilio de Anchorena. Eso sí: Tortugas se mudó a Pilar, más específicamente al predio de la Asociación Argentina de Polo, para volver a tener acción y no demorar más la competencia.

Y en la cancha Francisco Dorignac, la número 2 del terreno ubicado a unos 25 minutos de la sede original, Híper Polo se impuso por 21-10 a La Aguada en el primer turno. A continuación, en la cancha contigua, la Juan Carlos Harriott (h.), La Irenita golpeó con un 14-12 a Las Monjitas, con la particularidad de que un conjunto proveniente de la clasificación derrotó al tercero en handicap. Claro que la distancia en valorizaciones no era demasiada: 34 tantos contra 35. La Hache, el quinto integrante del grupo B, quedó libre y sólo Dios sabe cuándo debutará en este certamen, que debería estar por ofrecer la quinta y la sexta jornadas y a duras penas logró terminar la segunda.

La Irenita, con mayor resto, le sacó un cuerpo de ventaja al aguerrido Las Monjitas MATIAS CALLEJO

Una vez qué se acomodó en el partido, Híper Polo impuso su juego y consiguió una importante victoria sobre La Aguada. Dos chukkers, los dos primeros, demoró el ganador en encontrar su ritmo. A fin de cuentas, se sacó de encima, y ya con holgura, a un adversario incómodo, batallador. La diferencia de 11 goles fue asombrosa, pero se valoró más el triunfo logrado en la vuelta a la actividad, con caballos pesados y escaso rodaje.

En medio, una anécdota curiosa: la insólita situación padecida por Teo Lacau al comienzo del segundo chukker. El back, determinante en el triunfo, se disponía a poner en juego la bocha desde la línea de meta. Ejecutó un tiro corto, frontal, y cuando iba a pegar el palo largo hacia a uno de sus compañeros, su yegua, Chalo Má Me Das Plata, se empacó, y terminó propiciando un gol... para el equipo contrario, obra de Bautista Bayugar, atento e implacable delantero. ¿Qué pasó? “Nada. No pasó nada”, minimizó Lacau después del partido. Lo real es que la yegua se asustó, se frenó y hasta retrocedió, dejándole servida la bocha a Bayugar. “Las apuestas están matando al polo”, agregó con gracia un allegado a la organización.

Una importante prueba de carácter superó La Irenita MATIAS CALLEJO

Más tarde, el duelo entre La Irenita y Las Monjitas presentó más paridad. Gol por gol anduvieron durante todo el encuentro, presagiando un cierre de bandera verde. Sin embargo, al doblar el codo, por el séptimo chukker, La Irenita, con mayor resto, le sacó un cuerpo de ventaja al aguerrido Las Monjitas y se aseguró un éxito fundamental para sostener el objetivo de “ganar algún torneo”, como adelantaron sus miembros luego de obtener la clasificación hace unos días. “El partido fue peleado. Sacamos una diferencia y no podíamos perderlo”, declaró con una sonrisa de oreja a oreja Pablo Pieres, el número 1, autor de cuatro goles. “Estoy muy contento... Imaginá: venimos de la clasificación”, concluyó Polito.

Una importante prueba de carácter superó La Irenita, que por handicap está capacitado como para pelear por los trofeos, como ansía. Pero la clasificación desgasta, y enfrente tenía plantada una organización de punta. Además, la pausa por las sucesivas postergaciones generaba una incógnita acerca de la respuesta que darían los caballos. “En ese sentido estamos todos iguales”, admitió Franciso Elizalde, el líder de Híper. “Hacemos lo que podemos”, agregó. Y así es: los equipos hacen lo que pueden en esta temporada irregular, pasada por agua. Paró de llover y salieron a jugar. Se relanzó la Triple Corona. Y esperan que el Niño deje de estorbar, como pide Serrat.

La victoria de Hiper Polo sobre La Aguada

Síntesis de Híper Polo 21 vs. La Aguada 10

Híper Polo: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total: 33.

Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total: 33. La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32. Incidencias: en el 4º chukker fue amonestado Elizalde (HP).

en el 4º chukker fue amonestado Elizalde (HP). Progresión: Híper Polo, 0-2, 3-5, 7-5, 10-7, 14-8, 18-8, 18-9 y 21-10.

Híper Polo, 0-2, 3-5, 7-5, 10-7, 14-8, 18-8, 18-9 y 21-10. Goles de Híper Polo: Ruiz Jorba, 10 (6 de penal); Ferrari, 5; Elizalde, 1; Lacau, 4, y penal 1, 1. De La Aguada: Bayugar, 3; Bigatti, 2, y Pittaluga, 5 (4 de penal).

Ruiz Jorba, 10 (6 de penal); Ferrari, 5; Elizalde, 1; Lacau, 4, y penal 1, 1. Bayugar, 3; Bigatti, 2, y Pittaluga, 5 (4 de penal). Jueces: Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Pascual.

Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Pascual. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

Síntesis de La Irenita 14 vs. Las Monjitas 12

La Irenita: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34.

Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34. Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 9. Total: 35. Incidencias: en el 8º chukker fue amonestado P. Mac Donough (LI).

en el 8º chukker fue amonestado P. Mac Donough (LI). Progresión: La Irenita, 2-2, 5-4, 6-6, 9-8, 10-10, 11-10, 13-10 y 14-12.

La Irenita, 2-2, 5-4, 6-6, 9-8, 10-10, 11-10, 13-10 y 14-12. Goles de La Irenita: Pieres, 4; P. Mac Donough, 1; M. Mac Donough, 8 (6 de penal), y penal 1, 1. De Las Monjitas: Bensadón, 4 (3 de penal); Monteverde, 2; Nero, 5, y penal 1, 1.

Pieres, 4; P. Mac Donough, 1; M. Mac Donough, 8 (6 de penal), y penal 1, 1. Bensadón, 4 (3 de penal); Monteverde, 2; Nero, 5, y penal 1, 1. Jueces: Gastón Lucero y Matías Baibiene. Árbitro: Martín Inchauspe.

Gastón Lucero y Matías Baibiene. Martín Inchauspe. Cancha: Nº 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

La fecha de este viernes

Si las lluvias se mantienen alejadas, este viernes continuará el Abierto de Tortugas. La bocha rodará nuevamente en Pilar, pero por la zona A, en la que debutará el campeón de Hurlingham y defensor del cetro en este certamen, La Natividad-La Dolfina. Su adversario será La Zeta Kazak, proveniente de clasificación, que en el debut cayó por 18-10 a manos de Ellerstina-Indios Chapaleufú. Este encuentro está programado en el horario central, el de las 16. Y en el primer turno se medirán la alianza de los hermanos Pieres y los primos Heguy y La Ensenada, finalista por la Copa Drysdale (rueda de perdedores) en Hurlingham.

Los Cambiaso y los Castagnola intentarán extender la impresionante racha de victorias, que ya son 15, en procura de la segunda Triple Corona consecutiva. La formación que encabeza Nicolás Pieres, por su parte, intentará dar el golpe, más allá que tiene muy en claro que la meta no es voltear al dream team, sino mantenerse en el grupo de los ocho mejores para ingresar directamente a la serie Hurlingham-Tortugas-Palermo en 2027.