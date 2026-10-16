Ellerstina-Indios Chapaleufú era goleado pero triunfó sobre La Ensenada en el Abierto de Tortugas

Satisfacción en una esquina y mucha bronca en la otra. Al concluir el pleito, ambos estados de ánimo eran palpables en los palenques. Un pleito de resolución apretada: 16-15 en favor de Ellerstina-Indios Chapaleufú (37 goles) sobre La Ensenada (33), en un duelo entre ganadores de la primera fecha de la zona A del Abierto de Tortugas, por la Copa Emilio de Anchorena.

A falta de un minuto y 37 segundos para el campanazo de cierre, un penal de 30 yardas ejecutado por Facundo Pieres estableció la diferencia final en el tanteador. Escasa diferencia dada la brecha de handicaps, pero a la vez sorpresiva de acuerdo con el desarrollo del encuentro, sobre todo luego de la primera mitad, cuando La Ensenada sacó una distancia de seis tantos al cumplirse el tercer chukker y de cinco al concluir el cuarto.

Por su muy buen desempeño hasta el descanso largo y la resolución negativa del juego, los integrantes de La Ensenada se fueron con bronca, y desalentados, de la cancha 4 del predio Alfredo Lalor. Pocos imaginaban semejante exhibición de polo colectivo, prolijo y eficiente, tanto en la faz ofensiva como en la defensiva. Y con medio partido consumido, casi ningún aficionado, propio o extraño, esperaba una caída tan vertical en el rendimiento del equipo de Luján.

La Ensenada se desbarrancó por completo en la segunda mitad, cuando debía mantenerse y ratificar lo bueno que había mostrado contra un rival de jerarquía. Se desordenó y lo confundió la impaciencia al armar juego y al tomar las marcas. Defectos gravitantes que impactaron en la remontada de Ellerstina-Indios Chapaleufú. Diego Cavanagh, Juan Britos, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril empezaron a ceder penales, en muchos casos evitables, y como consecuencia el cojunto perdió por completo la posesión de la bocha.

Ante el inesperado giro en el partido, los hermanos Pieres y los primos Heguy encontraron una rendija en la pared del laberinto donde estaban metidos. Advirtieron un haz de luz y hacia allí se dirigieron en busca de la salida. Y la encontraron, con base en determinación y oficio. La rendija se convirtió en un boquete, y por el boquete lograron escapar del encierro y llegar a la victoria.

Porque el compromiso se complicó más de la cuenta y su resolución angustiosa se produjo por arrestos individuales, nacidos de errores ajenos, y no como producto de un funcionamiento estable, convincente, como el que caracterizó a este cuarteto en la temporada 2025, cuando llegó la final del Argentino Abierto, que protagonizó frente a La Natividad-La Dolfina.

Compacto del éxito de los Pieres y los Heguy

“Fue bravo. Ganamos y estamos contentos. Al equipo lo veo rebién. Con gran actitud. Aunque nos costó hacer la jugada rápida. Pero venimos de diez días feos y no sabíamos cómo responderían los caballos, que lo hicieron bien. Estamos jugando con mucho frío, en canchas malas, entonces la cosa no está fácil para hacer el juego abierto que pretendemos”, analizó Gonzalo Pieres (h.), con optimismo para el futuro inmediato.

Síntesis de Ellerstina-Indios Chapaleufú 16 vs. La Ensenada 15