Híper Polo ganó cómodo en su debut en Tortugas y vivió un momento insólito: una yegua se rebeló y “le regaló” un gol al rival

No pasa muchas veces. En rigor, nunca pasa. Lo que atestiguaron los espectadores de Híper Polo vs. La Aguada en el segundo chukker fue una rareza absoluta. Un caballo que jugó para el equipo contrario. Pero no que fue utilizado por un polista adversario, sino que hizo algo que propició un gol de los oponentes. Insólito.

De vez en cuando se ve en el polo que un ejemplar le juega una mala pasada a su jinete en la ejecución de un penal y lo hace errar, por un movimiento extraño en el momento del golpe. Cuestión de algún susto, alguna incomodidad, de esas situaciones en las que el animal reacciona expresando molestia, temor o disgusto. Esta vez pasó algo similar, pero más grave para el jugador que estaba sobre su lomo.

'Torito' Ruiz Jorba escapa de Joaquín Pittaluga (casco blanco) y de Bautista Bayugar (gris, izquierda), el delantero que usufructuó la mala pasada que le jugó Chalo Má Me Das Plata a Teodoro Lacau (casco blanco, al fondo). MATIAS CALLEJO - Tennium

Teodoro Lacau estaba por hacer un saque de fondo. Fácil, una acción que se da muchas veces en un partido, sin la presión de embocar la bocha en un arco, de conseguir un tanto para el tablero en una chance muy propicia. Y el número 4 se encontró con la sorpresa: su yegua se empacó después de que él pegara por primera vez, antes del pase largo que pensaba hacer, y directamente puso marcha atrás. O sea, Lacau hizo un toque que adelantó la esfera blanca y de pronto pasó a alejarse de ella, yendo en reversa. A contravoluntad, por supuesto.

En ocasiones el polo es un deporte de caballeros, como se ve cuando un jugador se desentiende de la acción para levantar del suelo el taco de un contrincante al que se le escapó de la mano. Pero esta oportunidad no era como para andar con gentilezas, o al menos eso entendió Bautista Bayugar, delantero de La Aguada, que al ver el insólito retroceso de Lacau en pleno juego aprovechó el obsequio y depositó la bocha entre los mimbres de Híper Polo. Un gol compartido en mitades con el ¿noble? animal. O ni siquiera en mitades: fue más mérito del equino que del número 1 del conjunto bordó.

El insólito gol facilitado por una enemiga íntima

Gif Yegua

“Nada. No pasó nada”, comentó para LA NACION Lacau al cabo del partido. Se le habría pasado la bronca: Híper Polo ganó, y vaya cómo, por 21 a 10, en su estreno en el Abierto de Tortugas, pero en la cancha 2 del predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. Una goleada sobre un rival que casi lo empardaba en handicap, con 32 tantos contra sus 33. Una victoria más como para celebrar para el back que como para quedarse enroscado con la rebeldía de su montado. Que por su nombre parece destinado a las bromas.

La yegua protagonista de la extraña maniobra es Chalo Má Me Das Plata. Sí, el nombre es así como suena. “Chalo” es el prefijo, una suerte de apellido, que es propio de su criador. En este caso, se trata de la cría de la familia Castagnola, en la cual Chalo era el padre de Bartolomé y abuelo de ‘Barto’ y Camilo, cracks de La Natividad-La Dolfina. Ellos son hijos de Camila Cambiaso, que tal vez hace algunos años haya escuchado unos cuantos pedidos de dinero por parte de sus entonces niños...

Compacto del triunfo de Híper Polo

La victoria de Hiper Polo sobre La Aguada

La broma pesada que Má Me Das Plata le jugó a ‘Teo’ Lacau tuvo correlato en una liviana, la que hizo alguien en los palenques del cuadro ganador. “Las apuestas están matando al polo”, soltó un allegado a Híper Polo, aludiendo a que el équido había ido a menos para favorecerse con una jugada por dinero. Por plata. Bueno, en ese caso el tema ya habría estado vinculado con su propio nombre...

Síntesis de Híper Polo 21 vs. La Aguada 10

Híper Polo: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total: 33.

Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total: 33. La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32. Incidencias: en el 4º chukker fue amonestado Elizalde (HP).

en el 4º chukker fue amonestado Elizalde (HP). Progresión: Híper Polo, 0-2, 3-5, 7-5, 10-7, 14-8, 18-8, 18-9 y 21-10.

Híper Polo, 0-2, 3-5, 7-5, 10-7, 14-8, 18-8, 18-9 y 21-10. Goles de Híper Polo: Ruiz Jorba, 10 (6 de penal); Ferrari, 5; Elizalde, 1; Lacau, 4, y penal 1, 1. De La Aguada: Bayugar, 3; Bigatti, 2, y Pittaluga, 5 (4 de penal).

Ruiz Jorba, 10 (6 de penal); Ferrari, 5; Elizalde, 1; Lacau, 4, y penal 1, 1. Bayugar, 3; Bigatti, 2, y Pittaluga, 5 (4 de penal). Jueces: Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Pascual.

Gonzalo López Vargas y Nicolás Scortichini. Árbitro: Martín Pascual. Cancha: Nº 2 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

El torneo

Después del éxito de Híper Polo, que interrumpió una seguidilla de ocho días sin actividad en el Abierto de Tortugas, La Irenita golpeó a Las Monjitas con un 14 a 12, también por la zona B. Más allá de los handicaps muy cercanos de ambos conjuntos, 34 contra 35, hubo cierta sorpresa porque fue el triunfo de un cuarteto proveniente de la clasificación sobre el tercero en valorización en la Triple Corona, detrás de La Natividad-Las Monjitas (40) y de Ellerstina-Indios Chapaleufú (37).

Estos últimos tienen compromisos para este viernes. Si las lluvias se mantienen alejadas, la acción continuará en Pilar, pero por el grupo A, en el que debutará el campeón de Hurlingham. Con los Castagnola y los Cambiaso, el defensor del cetro de Tortugas se enfrentará a las 16 con La Zeta Kazak, el otro cuarteto emergido de la clasificación, que en el debut cayó por 18-10 a manos de Ellerstina-Indios Chapaleufú. Y este último, la alianza de los hermanos Pieres y los primos Heguy, se medirá a las 13 con La Ensenada.

Las alineaciones