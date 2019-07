La Copa Coronación y las camisetas de Inglaterra y la Argentina. Crédito: @theartofpolo

Cada año, Inglaterra invita a un seleccionado para disputar la Copa Coronación de polo. La Argentina acudió cinco veces, y siempre se impuso. En otras cuatro ocasiones, equipos integrados totalmente por polistas albicelestes ganaron jugando por Sudamérica. Y otra vez, Sudamérica se presentó con dos argentinos y dos mexicanos: también venció.

Esa historia, ese largo invicto de 66 años y cinco o nueve partidos, según cómo se lo cuente, tendrán un nuevo capítulo y un nuevo desafío, respectivamente, este sábado, cuando a las 11 de Buenos Aires se enfrenten un seleccionado inglés de 27 goles de handicap y uno argentino del mismo nivel en el club Royal County of Berkshire, unos 40 kilómetros al oeste de Londres. El encuentro será televisado por ESPN+, ESPN Play y Pololine.tv.

El conjunto de la Asociación Argentina de Polo (AAP) será dirigido por Eduardo Heguy, que ganó este trofeo en el año 2000 y ahora eligió a Facundo Pieres como líder del equipo. Luego, los dos seleccionaron a los tres compañeros del capitán: Juan Britos, que actuó en la Triple Corona de Buenos Aires por La Aguada y La Ensenada; Bartolomé Castagnola (h.), reciente campeón del Abierto Británico por Dubai, y Alfonso Pieres (h.). Los cuatro suman 27 tantos, el handicap que propuso el anfitrión para el duelo.

Alfonso Pieres (h.), Facundo Pieres, Juan Britos y Bartolomé Castagnola (h.), el seleccionado argentino de 27 goles que se enfrentará con uno inglés del mismo handicap. Crédito: @theartofpolo

La relación entre Inglaterra y la Argentina en polo es muy buena actualmente, después del distanciamiento que produjo la guerra de Malvinas, que cerró por varios años las puertas de la temporada británica a los albicelestes y, con ello, una fuente de profesionalismo. Antes del conflicto bélico, la Copa Coronación había sido disputada una vez por la AAP, en 1953, y Sudamérica la había levantado cinco veces (1975 a 1978 y 1981; con dos mexicanos en 1976); hubo un Resto del Mundo en 1981, con Héctor Crotto como triunfador. Luego de la guerra, a fines de los ochentas y principios de los noventas, los argentinos fueron regresando al circuito británico y en 1995 se dio la primera invitación al seleccionado de la AAP, que festejó ese año y también en 2000, 2009 y 2014. En esa última ocasión, con Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres.

"Representar a la Argentina siempre es una responsabilidad y una presión, por lo que es en el polo mundial. Tenemos la presión de tener que ganar, pero también disfrutamos, porque esta oportunidad no se da todos los días. Me pareció bueno armar este equipo, en el que somos todos jóvenes. Jugar con Juano, Bartolito y Alfon, que tienen 26, 18 y 27 años, me parece, además de una responsabilidad, un muy buen programa", comentó Facundo a LA NACION desde Inglaterra. "Por las individualidades que hay, la intención es jugar un polo rápido y desequilibrar en el ataque con la pelota. Todos tenemos mucha potencia para ir hacia adelante y cualquiera puede hacer goles. Ojalá nos combinemos bien en la cancha y armemos un lindo equipo. Pudimos jugar una sola práctica colectiva, que me gustó. Habrá que ver qué pasa en el partido. Hay posibilidades de que llueva; espero que no, porque sería complicado. Vamos a dar lo mejor", añadió el capitán y también líder de Ellerstina en Buenos Aires.

Tal es la importancia de la competencia que tuvo dos presentaciones. Una, espectacular, tuvo lugar en Cliveden House, una lujosísima casa que fue transformada en hotel, donde los polistas lucieron de smoking. La otra, en la residencia del embajador argentino en Londres, Carlos Sersale Di Cerisano, donde Eduardo Heguy pronunció unas palabras sobre la expectativa en la confrontación.

Heguy dirigió tres veces al conjunto inglés por la Copa Coronación. Para 2019 lo convocó la AAP y el entrenador anda feliz de estar, por fin, del otro costado del mostrador. "Me ha tocado enfrentarme con Adolfito y Facundo y está buenísimo tener esta vez a Facu del lado mío. Voy a disfrutarlo", apuntó. "Cuando me designó la Asociación, lo primero que se me ocurrió fue nombrar a Facundo, que iba a estar de vacaciones en agosto; me parecía muy bueno que terminara su temporada representando a Argentina, y así tenemos a uno de los mejores jugadores de la historia del polo en nuestro equipo, y como capitán. Entendimos que las mejores opciones eran Bartolito Castagnola, y no nos equivocamos, porque terminó ganando la Copa de Oro por Dubai, y Juano Britos, que llegó a la final por la Copa de la Reina y a una semifinal por la de Oro y es un jugador en ascenso. Los dos están baratos en handicap y teníamos que llegar a 27 goles. Con 10 de Facundo, 6 de Bartolito y 7 de Juano, nos entraba un 4 goles, y Alfonsito Pieres, que estaba jugando el mediano handicap, fue el elegido. Es parte de la organización de Facundo, que va a pasarle caballos. Park Place [el equipo de Britos] va a aportar caballos, igual que Dubai para Bartolito. Tendríamos que estar bien montados", detalló Ruso.

Los apuntes tácticos de Eduardo "Ruso" Heguy para este sábado; esto les transmitirá a sus dirigidos antes del choque con los ingleses. Crédito: @theartofpolo

Luego de esa derrota de 2014, Inglaterra ganó la Coronación en tres de los últimos cuatro años, frente a Sudamérica (con Manuel Fernández Llorente) en 2015, a Commonwealth en 2017 y a Estados Unidos en 2018; perdió ante Commomwealth en 2016. Esta vez forma con tres polistas (James Beim, Oli Cudmore y James Harper) que se conocen mucho por haber compartido varias temporadas en El Remanso, conjunto en el que los dirigía... Eduardo Heguy. Juntos conquistaron el Abierto Británico en 2018. "Son grandes jugadores, aguerridos. Para nosotros, los argentinos, no hay en polo muchas oportunidades de vestir la camiseta nacional, y es un orgullo representar a nuestro país. Argentina siempre ha salido victoriosa por la Copa Coronación y esperamos que siga haciéndolo", confió el histórico back de Indios Chapaleufú II, que alzó este trofeo hace 19 años junto a Milo Fernández Araujo.

Los polistas argentinos posan en Cliveden House con el director técnico Eduardo Heguy (ganador de la Coronación en el año 2000) y el embajador Carlos Sersale Di Cerisano. Crédito: @theartofpolo

Las formaciones

Alfonso Pieres (h.), 4; Juan Britos (h.), 7; Bartolomé Castagnola (h.), 6, y Facundo Pieres, 10. Total: 27. Director técnico: Eduardo Heguy.

Suplentes: Ignacio Toccalino (8), Juan Martín Zavaleta (7) y Simón Prado (4).

James Beim, 7; Oliver Cudmore, 6; Jack Richardson, 7, y James Harper, 7. Total: 27. Director técnico: William Lucas.

Suplentes: Mark Tomlinson (6) y Thomas Beresford (6).

James Harper, Jack Richardson, Oliver Cudmore y James Beim, el cuarteto de la Hurlingham Polo Association. Crédito: @theartofpolo