La Rayuri. Cañuelas. Última práctica de La Natividad. Concentración, complicidad, risas e ilusión. Camilo y Barto Castagnola, Facundo Pieres y Pablo Mac Donough, dos generaciones de cracks, se aprestan para ir por el gran objetivo: ganarle la final del Abierto de Palermo a un gigante, La Dolfina, este domingo a partir de las 16.30 en la cancha 1 del Campo Argentino de Polo. Durante una entrevista para LA NACION no hablan de favoritismos; sí de cómo deben encarar el partido más importante del calendario mundial. Confiarán en el equipo que han conformado y mejorado luego de aquel tropiezo en Hurlingham que derivó en cambios posicionales que potenciaron las virtudes de las individualidades y del conjunto.

–¿Cómo encaran esta final?

Pablo: –Particularmente para mí como para Facu, es lindo volver a jugar una final de Palermo. La última vez que la habíamos jugado había sido en contra y esta semana se está disfrutando mucho, tratando de preparar los caballos y de prepararnos nosotros al 100% y llegar bien a la final, que es el partido que todo el mundo quiere jugar.

Facundo: –Claramente es el día en el que queríamos estar y el que queríamos sentir; desde el 2020 no juego una final. Es el día más lindo para un jugador de polo. Estoy feliz de jugar ese partido, de estar. Ahora hay que pensar jugada por jugada. Va a depender de los jugadores y de quién haga mejor las cosas. Nosotros estamos muy confiados en nuestro equipo y vamos a meterle para adelante.

Barto Castagnola controla la bocha en una práctica de los cuatro polistas de La Natividad mezclados en dos equipos, en La Rayuri, la propiedad del patrón dubaití Ali Albwardy en Cañuelas. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

Camilo: –Es tremendo. Es la tercera final consecutiva en Palermo para La Dolfina y para nosotros. Estamos disfrutando mucho, con muchas ganas de que llegue el día. Somos dos equipos muy buenos, estamos muy bien organizados en caballos y la clave va a ser quién llegue mejor al partido con los caballos y quien esté mejor como equipo. Es muy parejo. Naturalmente, uno cambia un poquito el día a día, está enfocado y lo único en lo que piensa es eso; antes de otros partidos no pasa. Pero para éste se siente. Y acá mismo, en el campo el día a día me encanta. Es la final de Palermo y hay que aprovecharla y salir con todo.

Barto: –Ésta es una semana increíble, se la disfruta mucho y tenemos muchas ganas de jugar. El grupo está bien y los caballos están bien, así que si jugamos bien vamos a tener chances. Sabemos que tenemos un rival muy duro, que viene jugando todas las finales desde hace muchos años, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros. Creo que tuvimos temporadas muy buenas, como la de 2021, en la que ganamos Hurlingham y Palermo. La del año pasado no fue mala: ganamos Tortugas, pero perdimos la final de Palermo. Y este año ganamos Tortugas y el equipo me encanta, venimos andando bien. Ahora queremos ganar Palermo. En lo personal me siento bien, y hay que encararlo con todo.

–¿Como está dándose esta fusión entre dos hermanos jóvenes y dos primos grandes?

Camilo: –Muy bien. Como equipo, es una cosa de locos. El día en que lo armamos sabíamos con quiénes estábamos juntándonos, así que estamos disfrutando a full y aprendiendo todos los días. Y en cuanto a lo humano, también: ellos son dos personas muy sencillas y nos adaptamos muy bien, nos llevamos muy bien. Se pasó muy rápida la temporada por la buena onda que hay y las ganas de llegar a la cancha y de jugar con estos compañeros.

El cerebro y la potencia de Barto se unen con la velocidad y el taqueo de Camilo para formar la mejor pareja de hermanos del polo actual. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

Barto: –Son increíbles los dos. Ya los conocíamos bastante. Compartimos con Pablo en Estados Unidos, y con Facu siempre nos llevamos bien pero no habíamos compartido tanto. Tienen mucha experiencia, aportan caballos y tienen la mejor onda. Nos dejan hacer lo que queremos.

Pablo: –Uno siempre opina basándose en las experiencias, pero creo que no puedo decir “yo les di esto” y “ellos me dieron lo otro”. Facu y yo estamos muy contentos de jugar con Barto y Jeta, que son el presente y el futuro. Y tener lugar en un equipo así me pone muy contento y me da ganas de seguir haciendo lo que hago todos los días para estar de la mejor manera posible. Así que estoy agradecido.

–¿Cómo toman el rótulo de dream team?

Barto: –Mi hermano y yo nunca pensamos en nada de lo que dice la gente. Que si somos “hijos de” o lo que sea... Siempre jugamos para divertirnos y por eso viene yéndonos bien. Obviamente, queremos ganar, pero también hay que disfrutar, no ponerse tanta presión de ganar, ganar, ganar.

Facundo: –No me llevo para nada con eso de dream team; la verdad es que no lo pienso. Estamos disfrutando día a día; en mi caso, jugar con Pablo, con los chicos. Es un espectáculo. Y disfruto volver a jugar una final, como en Tortugas, y ahora la de Palermo. Yo disfruto jugar en un equipo bueno, compartir el día a día, aprender. No le doy importancia a lo de dream team. Puede pensarlo alguien de afuera; nosotros sabemos que jugando bien podemos ganar y que si jugamos mal podemos perder. Así que no hay mucho como para andar pensando en eso.

Un equipo de los sueños, que este domingo intentará destronar a otro: el La Dolfina de Adolfo Cambiaso (h.), David Stirling, Adolfo Cambiaso (n.) y Juan Martín Nero. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

–¿Los potenció el cambio de posiciones luego del Abierto de Hurlingham? ¿Sienten que hay margen para seguir mejorando?

Pablo: –Siempre que uno mira los videos cree que puede hacer mejor las cosas. Ésa es la forma de ir mejorando, y todos en este nivel debemos tener esa mentalidad. Lo de las posiciones fue natural. Cuando vimos que no funcionaba de movida lo planteamos con mucha humildad de todos: “A ver qué hacemos. Probemos así”. Y nos fue bien. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando, pero el cambio nos hizo mejorar.

Camilo: –Se trata de mejorar siempre. Lo bueno es que sabemos perfectamente cómo jugar bien, aunque a veces no es fácil, hay chukkers en que no sale. Ahora hay que confiar en eso y encarar la final con todo.

Barto: –Empezamos de una manera y perdimos ese partido contra La Hache, que ellos jugaron muy bien y nosotros más o menos. Creo que los cambios de posiciones nos vinieron bien. Jugando de 4 me siento muy cómodo y un equipo así me lo hace bastante fácil. Siempre se puede mejorar, creo que uno nunca puede quedarse con que está todo bien. Hay cosas por mejorar. Venimos mirando los videos y cada uno sabe lo que hizo mal. Y vamos trabajándolo porque queremos tener chances en la final.

"Jugando de 4 me siento muy cómodo y un equipo así me lo hace bastante fácil", se complace Barto Castagnola, que empezó como 3 la Triple Corona pero se corrió atrás por el bien del funcionamiento colectivo de La Natividad. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

–Da la sensación de que La Natividad llega mejor en ataque, y La Dolfina, mejor en defensa. ¿Qué análisis previo hacen del partido?

Facundo: –Creo que ellos llegan bien, pero no importa mucho porque estamos enfocándonos en nosotros. Sabemos que tenemos que ir mejorando algunas cositas y está bueno llegar a una final teniendo cosas por mejorar, hablar para seguir aceitando. De todas formas, empieza otro partido y mucho de lo que pasó hasta ahora no cuenta, sino quién estará mejor ese día, más despierto, más atento y quién haga mejor las cosas. Así que depende mucho de cómo estemos ese día.

Barto: –Ellos son La Dolfina. A veces decían que jugaban más o menos pero ganaban los partidos por 15 goles, entonces no sé. No sé si están más o menos; el otro día le ganaron a un equipazo, La Hache. Nosotros estamos bien pero ellos también. Creo que estamos 50 y 50.

–Es una final especial. Pablo ganó mucho en La Dolfina, Barto y Jeta se enfrentan con un tío y un primo, y Facundo se enfrentó muchas veces con La Dolfina.

Pablo: –Sí, obviamente los conozco bien, pero nos conocemos todos. Vienen jugando juntos desde hace mucho y vemos eso en los videos, en los partidos. Y jugamos mucho afuera en contra, con lo cual no es que sea una sensación rara ni mucho menos. Me tocó jugar el año pasado contra ellos una final y ojalá esta vez se dé para el lado nuestro. Estamos yendo a jugar una final del Abierto de Palermo y eso supera cualquier cosa. Estamos pensando en nosotros y no queremos pensar en qué va a pasar después del fin de semana. Lo que queremos es estar bien ese día.

Para Pablo Mac Donough La Natividad es el cuarto equipo en cuatro años, tras las experiencias en La Dolfina en 2020, RS Murus Sanctus en 2021 y La Irenita en 2022. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

Camilo: –La buena onda está, pero también hay que saber que esto es una final de Palermo, lo más importante que puede haber para un polista. Ese día hay que olvidarse de todo y enfocarse en el equipo.

Barto: –Imaginá que con Poroto [Cambiaso] nos vemos toda la temporada. Hemos jugado juntos prácticas, o mezclados, pero una vez que está ahí cada uno quiere ganar. No es tan fácil separar eso, pero cuando uno entra a la cancha quiere ganar.

–¿Cómo imaginan la tarde-noche del día del partido?

Camilo: –Me imagino ganando, pero sabemos que va a ser duro. Si hacemos bien las cosas vamos a tener una chance.

"No hablamos del año que viene con los compañeros, pero yo la pasé muy bien y me gusta mucho jugar con ellos. Así que si quieren seguir, voy a seguir", enfatizó Camilo Castagnola, ante el rumor de que el año que viene compartirá la alineación con su primo "Poroto" Cambiaso y con Nero. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

Barto: –Ojalá estemos festejando, pero hay que concentrarse en ese partido y tener un gran día para ganarle a ese equipazo. Es inexplicable, es una sensación única estar ahí de vuelta, en nuestra tercera final. Perdimos la del año pasado y tenemos que mejorar, pero estamos bien, con mucha fe. Hay que encararla con todo.

–¿Los afectó en algo la expansión del virus de encefalomielitis equina?

Camilo: –No, no nos afectó- Me parece que están pidiendo una vacuna para eso, pero todos nuestros caballos la tenían, así que está todo normal.

Facundo: –No nos llegó. Está en las provincias más al norte y espero que no llegue acá, pero estamos con las vacunas al día. Esto puede pasar cuando vienen muchos caballos y mucha gente de otros lugares, pero el Abierto es como una burbuja que es difícil romper. Es feo lo que está pasando y ojalá lleguen todas las vacunas que tienen que llegar y eso no siga expandiéndose.

"No me llevo para nada con eso de dream team; la verdad es que no lo pienso. No le doy importancia a lo de dream team. Sabemos que jugando bien podemos ganar y que si jugamos mal podemos perder", subrayó Facundo Pieres, en su primera experiencia fuera de Ellerstina en la Triple Corona. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

–Parece claro que esta final será el último partido de ambos Cambiaso juntos. ¿Eso los involucra a futuro con Poroto?

Camilo: –La verdad es que no he escuchado nada. No sé qué harán ellos, pero no pensamos en eso. Me parece que tenemos que enfocarnos en nuestro equipo, y si sale todo bien vamos a tener una linda chance.

–¿Tienen proyectado qué van a hacer en 2024?

Camilo: –No hablamos del año que viene con los compañeros, pero yo la pasé muy bien y me gusta mucho jugar con ellos. Así que si quieren seguir, voy a seguir.

"Se pasó muy rápida la temporada por la buena onda que hay y las ganas de llegar a la cancha y de jugar con estos compañeros", comentó Jeta Castagnola; la imagen parece dar fe de sus palabras. Christian Grosso cgrosso@gmail.com, © Christian Grosso

Escapan de la etiqueta de dream team, pero se aferran con convicción a la química humana y al juego que han logrado en poco tiempo. Dos generaciones de cracks unidas por el gran objetivo. La Natividad sueña, La Natividad va.