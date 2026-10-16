La Natividad-La Dolfina superó con lo justo a un asombroso La Zeta Kazak en el Abierto de Tortugas

Sin ritmo. Sin vuelo. Y sin sobresaltos, a pesar del ajustado 15-14 que marcó el tablero, La Natividad-La Dolfina, el mejor equipo de la temporada y campeón en el Abierto de Hurlingham, venció, en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, a Ellerstina-La Zeta Kazak y se llevó los puntos de su partido de estreno en el Abierto de Tortugas.

El Dream Team arrancó a toda máquina y terminó deslucido, contrariado y desenfocado del objetivo. Algunos factores influyeron para que su performance no haya sido la esperada y que el resultado, que parecía ser abultado, terminara tan apretado. Al finalizar el tercer chukker, los Castagnola y los Cambiaso, dominaban a voluntad y lo reflejaba el contundente 9-3 en el score. Y a dos segundos de la campana del octavo, un penal, más un técnico, cobrado a Adolfito Cambiaso (vio la tarjeta amarilla por esta situación), le sirvió en bandeja de plata a La Zeta Kazak la oportunidad de terminar a sólo un gol del multicampeón conjunto de Cañuelas.

Jeta Castagnola maniobra frente a la marca de Beltrán Lauhlé MATIAS CALLEJO

La falta de ritmo influyó en la caída de la producción polística del campeón actual de Tortugas. La segunda mitad nunca tuvo continuidad, constantes interrupciones frenaron las acciones y La Natividad-La Dolfina nunca volvió a mostrar la velocidad y la dinámica de los chukkers iniciales. Primero cortó el juego una lesión en la mano izquierda de Bartolomé Castagnola (h.), que, afortunadamente, tras ser atendido, pudo continuar en la cancha. Más tarde, una fuerte rodada de Adolfo Cambiaso (n.), sin consecuencias, interrumpió el juego nuevamente. Y para terminar de enfriar una tarde, de por sí desapacible, un bochazo contra el cuerpo de Nicolás Pieres, en el octavo capítulo, estiró una vez más el desenlace del duelo. Cada vez que La Natividad-La Dolfina intentaba aplicar la receta de juego colectivo, que tan buenos dividendos le está dando esta temporada, un corte, una interrupción, una caída, le impedían arrancar, tomar vuelo y desplegar el estilo vistoso y efectivo que venía exhibiendo cada vez que entraba a una cancha.

Físicamente, tampoco llegó diez puntos el invicto en 16 partidos desde su creación, en 2025. Adolfito Cambiaso no lo pone como excusa, pero cuenta qué pasó: “Jeta y Barto tuvieron fiebre estos días y te diría que la lluvia nos vino bien. Porque si no, no hubiesen podido jugar. Es más, para este partido, hasta último momento parecía que ninguno de los dos iba a jugar hoy, y jugaron”. Insiste en aclarar que “no es excusa”. “Ellos (por La Zeta Kazak), jugaron bien… Por eso, lo importante de hoy (por ayer) era ganar. Porque estábamos en uno de esos días malos, que cuando te tocan, tenés que ganar”, explicó.

El Sapo Caset se anticipa a Adolfito Cambiaso y va a pegar un backhander de revés MATIAS CALLEJO

Ellerstina-La Zeta Kazak, ajeno a todo ello, hizo su partido. Y sacó provecho de las interrupciones que frenaron cada arranque de La Natividad- La Dolfina. Lorenzo Chavanne, de destacada labor y goleador del encuentro, fue el faro que guió al equipo de Nicolás Pieres. Y si bien la meta de esta organización es mantenerse en el grupo de los ocho para Palermo 2027, el resultado es un envión anímico que lo invita a soñar con algo más.

El triunfo de los Castagnola y los Cambiaso

Síntesis de La Natividad-La Dolfina 15 vs. La Zeta Kazak 14

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Ellerstina-La Zeta Kazak: Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Progresión: La Natividad-La Dolfina, 4-0, 6-2, 9-3, 10-5, 11-5, 13-8, 14-12 y 15-14.

Goleadores de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 4; A. Cambiaso (n.), 4 (2 de penal); A. Cambiaso (h.), 2, y B. Castagnola (h.), 5. De Ellerstina-La Zeta Kazak: Caset (h.), 4; Chavanne, 9 (7 de penal), y Pieres, 1.

Amonestados: A. Cambiaso -n.- (LN-LD), en el sexto chukker, y A. Cambiaso -h.- (LNLD), en el octavo chukker.

Jueces: Gastón Lucero y José Ignacio Araya.

Árbitro: Matías Baibiene.

Cancha: 6 del predio Alfredo Lalor, en Pilar.

Libre: Don Ercole