Polo: el Abierto del Jockey Club mostró a los 10 goles en buena sintonía y a los más jóvenes venciendo a una leyenda

Atracciones varias, por lo variado de las formaciones y sobre todo por la presencia de numerosas figuras del alto handicap de la Triple Corona. El Abierto del Jockey Club de polo tiene luz propia, con mucha historia encima, y en esta nueva realización arrancó con tres partidos que mostraron destellos de calidad. Una jornada que se realizó en el predio de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, del torneo que reúne a nueve conjuntos de 26 a 32 goles de handicap, dividido en tres zonas.

El primer encuentro tuvo a Monterosso, uno de los favoritos, como protagonista excluyente, con tres 10 goles que mostraron su calidad. Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero juegan juntos desde 2008: comenzaron en Ellerstina, siguieron en La Dolfina y en 2021 lo hicieron por RS Murus Sanctus. En este 2022 irán por caminos separados: Mac Donough en La Irenita y Nero regresa a La Dolfina. Pero Monterosso contó con ellos, sumado a una de las figuras de La Natividad, campeón del Abierto de Palermo: Polito Pieres . Con ese perfil de individualidades, no extrañó que ganara su compromiso del debut con autoridad: derrotó a Cría La Dolfina por 17-5, por la Zona A.

Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough, una buena sociedad polística

“La verdad es que es un placer jugar con Pablo, siempre lo fue, nos sentimos muy cómodos. Y con Polito también. Salió un partido divertido, fue un programón. La pasamos bien. Un buen día de polo. Y sobre todo es bárbaro arrancar acá en Buenos Aires. El torneo está piola, con buenos equipos. Me quedé a ver los otros partidos, que salieron lindos también, las canchas están muy buenas”, dijo Nero luego de la victoria.

Luego fue el turno de los tres hermanos Pieres de Ellerstina: Facundo, Gonzalito y Nicolás , que vienen de conquistar el Abierto de San Jorge. Bajo el nombre de Ellerstina Pilot, vencieron por 14-8 a La Ensenada, en un match correspondiente a la Zona B. Los Pieres son otros de los candidatos a pelear por el título.

Facundo Pieres, figura de Ellerstina Pilot https://www.instagram.com/facundopieres/

Finalmente, por la Zona C, se dio el choque más equilibrado, con alineaciones bien parejas. UAE, con la conducción de Guillermo Caset (h.) y tres jóvenes que vienen mostrando sus condiciones (Cruz Heguy, Lukín Monteverde y Matías Torres Zavaleta) , se impuso a La Dolfina por 10-8. En el equipo perdedor jugó Adolfo Cambiaso (h.) , el jugador con mayor cantidad de títulos de Palermo (17) y una auténtica leyenda de este deporte, vigente a los 47 años.

Estas son las zonas del Abierto del Jockey Club:

Zona A: Scone (29 goles), Monterosso (30) y Cría La Dolfina (26).

Zona B: Ellerstina Pilot (29), La Ensenada (26) y La Aguada (27).

Zona C: UAE (29), La H (32) y La Dolfina (30).

Las formaciones

Monterosso: Alessandro Bazzoni, 0; Pablo Pieres (h.), 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total, 30.

Cría La Dolfina: Hilario Figueras, 6; Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7, y Julián. De Lusarreta, 7. Total, 26.

Ellerstina Pilot: Curtis Pilot, 0; Gonzalo Pieres (h.), 9; Facundo Pieres, 10, y Nicolás. Pieres, 10. Total, 30.

La Ensenada: Ernesto Gutiérrez, 0; Alfredo Bigatti, 9; Juan Britos, 9, e Isidro Strada, 8. Total, 26.

UAE: Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Guillermo Caset (h.), 9, y Cruz Heguy, 6. Total, 29.

La Dolfina: Hugo Taylor, 4; Tomás Panelo, 8; Alejo Taranco, 8, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total, 30.

Cómo sigue el torneo

El certamen continuará este jueves, nuevamente en el predio de la AAP, en Pilar. Jornada en la que se producirá el debut de uno de los equipos que genera mayores expectativas: Scone, en el que juegan los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola (h.) junto con su primo Poroto Cambiaso. Por la Zona A, se enfrentarán nada menos que con Monterosso.

Los otros partidos serán los que sostendrán Ellerstina Pilot vs. La Aguada y La H vs. La Dolfina.

Las formaciones de los debutantes en la segunda fecha son las siguientes:

Scone: David Paradice, 0; Camilo Castagnola, 10; Poroto Cambiaso, 9, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total, 29.

La Aguada: Manuel Sundblad, 6; Cruz Novillo Astrada, 6; Ignacio Novillo Astrada, 8, y Miguel Novillo Astrada, 8. Total, 27.

La H: Santiago Cernadas, 7; Salvador Ulloa, 7; Francisco Elizalde, 9, e Hilario Ulloa, 9. Total, 31.

El resto del fixture

Tercera fecha, domingo 18, en el Jockey Club: Scone vs. Cría La Dolfina (11), UAE vs. La H (13) y La Aguada vs. La Ensenada (15).

Semifinales, jueves 21, en el Jockey Club: 1° de la Zona A vs. 1° de la Zona B (13) y 1° de la Zona C vs. el mejor segundo (16).

Final, sábado 24, en el Jockey Club: Copa Thai Polo.