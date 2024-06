Queen’s Cup, con acento argentino: Polito Pieres, en su tercera final en cuatro años, ante Poroto Cambiaso, que vive una temporada a puro triunfo

Escuchar

“Olfateo una final de los Pieres”, apuntaban hace algunas horas desde Londres. La Queen’s Cup, uno de los torneos polísticos más tradicionales del Viejo Continente y cita clásica obligada para los cracks argentinos, ingresó en la recta final. Fueron, en total, 19 equipos los que participaron, una cantidad importante de esta competencia para conjuntos de hasta 22 goles de handicap. Y las semifinales prometían dos duelos sumamente atractivos. Con ocho protagonistas de nuestro país distribuidos en las cuatro alineaciones: La Dolfina Great Oaks (Poroto Cambiaso y Diego Cavanagh) vs. King Power (Pablo Mac Donough y Nicolás Pieres) y Talandracas (Polito Pieres y Alejandro Muzzio) vs. Black Bears (Facundo y Gonzalito Pieres).

Hace unos días, cuando venció en los cuartos de final a La Dolfina Scone –el equipo de su padre, Adolfito, y su hermana, Mía–, Poroto Cambiaso se había referido a la paridad que existía en el torneo. “Todo es muy duro. Los equipos son tremendos, está todo muy parejo. Está para cualquiera. Porque los caballos son excelentes, hay organizaciones muy buenas. Es clave ir ganando de a poquito, como se pueda. Por lo menos desde que juego yo, que no hace tanto, siempre fue la temporada más competitiva de las que hay en el exterior. Y se van sumando participantes. Hoy son 19 equipos y si me decías ‘tirá tres que veas como candidatos’, no sabías cuál elegir”, dijo con convicción uno de los líderes de la nueva generación del polo argentino.

Poroto Cambiaso, en una temporada internacional de alto vuelo @ladolfinapoloteam

El vaticinio de los especialistas desde Inglaterra, luego de los cuartos de final, se inclinaba por una definición entre los hermanos Pieres, es decir, Facundo y Gonzalito ante Nicolás. Bueno, habrá un Pieres, sí, en la gran final de este domingo en el Guards Polo Club, en Windsor, pero no serán los hermanos, sino su primo Polito. Que, además, defiende el título que conquistara doce meses atrás con otra alineación: Murus Sanctus. Ahora con Talandracas, irá por su tercera conquista en el certamen luego de una categórica victoria sobre Black Bears por 16-11. Polito, además, marcó 10 de los 16 goles de su equipo.

Enfrente tendrá a La Dolfina Great Oaks, que volvió a contar con un Poroto Cambiaso (9 goles de handicap) en alto vuelo, muy bien acompañado por Diego Cavanagh (8) y los aportes de Dillon Bacon (2) y Khian Hall (3). La Dolfina prevaleció en los momentos claves, luego de sacar diferencias de 8-3, primero, y de 13-6, luego, para finalmente vencer a King Power por 13-9. El conjunto de Nico Pieres y de Mac Donough venía de eliminar en cuartos al gran candidato, Dubai, con Camilo Castagnola, Antonio Heguy y Beltrán Lauhlé, por 14-13.

Talandracas: Alejandro Muzzio, Rosendo Torreguitar, Hughes Carmignac y Polito Pieres @guardspoloclub

Para Polito (10 goles), será su tercera final en cuatro años. En 2021 se impuso con UAE Polo Team, junto con Tomás Panelo y Tommy Beresford. Y en 2023 se consagró con Murus Sanctus, con Corine Ricard, Alejandro Muzzio y Marcelo Araya. El Petiso Muzzio (7) vuelve a ser su ladero en esta experiencia en Talandracas, junto con Hughes Carmignac (0) y Rosendo Torreguitar (5).

“Fue lindo, fue duro, los caballos de Gonzalito y de Facundo son tremendos, así que teníamos que estar atentos a eso, las corridas de los dos. Pudimos defender bien, los caballos nuestros respondieron bien, a diferencia del partido de cuartos cuando los míos anduvieron un poco pesados. Me quedé contento con eso. Tenemos un equipo lindo, divertido. La pasamos bien. Estoy en otra final y no lo podemos creer, así que disfrutándolo”, dijo Polito, de 37 años, a ESPN. Que también se refirió a su coequiper, Alejandro Muzzio. “Ya llevamos tres años juntos. No lo conocía mucho al Petiso y es de los mejores compañeros que tuve. Adentro de la cancha es un animal, siempre para adelante. Además de lo que juega, ¿no? A mi eso me gusta mucho, la buena onda”.

El posteo de Poroto Cambiaso y su abrazo con papá Adolfito @porotocambiaso

En el caso de Poroto, todavía no ha ganado la Queen’s Cup que su padre obtuvo en 9 oportunidades. Sí, en cambio, acompañado por Adolfito y Cavanagh, obtuvieron el British Open en 2020, cuando tenía 14 años, con el conjunto de Next Generation, del patrón Jean-François Decaux. Sin soslayar que está siendo una extraordinaria temporada en el exterior del hijo de Cambiaso, ya que llegó a las tres finales de la Triple Corona americana, en Palm Beach, con La Dolfina: se impuso en el US Open y en la USPA Gold Cup y fue finalista en la CV Whitney Cup.

“Fue un partido muy bueno para nosotros, además del hecho de haber llegado a la final. Mis compañeros estuvieron bien ásperos y eso permitió que me generaran muchos espacios. Hay días que se te da y hoy por suerte lo pude aprovechar”, comentó Poroto, que tuvo a su padre alentándolo en los palenques.

Camino a la final, a la que arriba invicto en seis encuentros, Talandracas venció por 12-7 a White Crane (Tomás Panelo y Lucas Criado -h.-), por 13-12 a La Magdelaine (Jerónimo del Carril, Santiago Labore y Facundo Fernández Llorente), por 13-12 a UAE Polo (Lucas Monteverde -n-, Teodoro Lacau y Tommy Beresford) y por 12-11 a Cibao La Pampa (Juan Pepa, Guillermo Terrera, Benjamín Panelo y Gonzalo Ferrari), en la rueda de clasificación. En cuartos superó por 12-8 a Desert Palm Polo (Bartolomé Castagnola -h.-, Rufino Lauhlé y Matías Torres Zavaleta) y en semifinales a Black Bears (Facundo y Gonzalo Pieres -h.-) por 16-11.

Polito Pieres, campeón en 2021 con UAE Polo Team y en 2023 con Murus Sanctus, ahora quiere consagrarse con Talandracas @globalpolo

En cambio, La Dolfina Great Oaks perdió en su debut: 13-6 con Dubai (Camilo Castagnola, Antonio Heguy y Beltrán Lauhlé). Luego derrotó 10-9 a Ferne Park (Pelón Stirling, Joaquín Pittaluga y Cristán Laprida -h.-), por 12-7 a Marqués de Riscal (Guillermo Caset y Santiago Cernadas) y por 11-8 a Sujan Indian Tigers (Juan Martín Zubía y Rufino Bensadón). En cuartos derrotó a La Dolfina Scone (Adolfo Cambiaso, Alfredo Bigatti y Mía Cambiaso) por 11-9 y en semifinales a King Power (Nicolás Pieres y Pablo Mac Donough) por 13-9.

