Hilario Ulloa celebró otro título en el polo de Estados Unidos, en chukker suplementario, y con un socio de lujo: Peke González

En un partido de vaivenes, con ráfagas de rendimientos altos, seguidas por bajones tan pronunciados como inexplicables, Park Place, la organización del patrón ruso Andrey Borodín, se quedó con la USPA Gold Cup, el segundo torneo de la Triple Corona de los Estados Unidos, llamada Gauntlet of Polo. El equipo comandado dentro de la cancha por Hilario Ulloa se impuso 10-9 a Coca Cola, gracias a un gol de penal convertido por el hombre de Lincoln, provincia de Buenos Aires, a poco de iniciarse el chukker suplementario.

De esta manera, Coca Cola, hasta aquí el cuarteto más regular de la Gauntlet of Polo, nombre oficial de la gran trilogía norteamericana, se quedó nuevamente sin nada. Golpeando a las puertas del cielo y sin recibir respuesta. Hace un mes observaba apesadumbrado como, sobre esa misma gramilla, del National Polo Center, La Dolfina Tamera, de la mano de Adolfito Cambiaso, le arrebataba la Copa C.V. Whitney. Y este domingo por la tarde, no le quedó otra alternativa que observar, con dolor y bronca, desde un costado del podio, la legítima coronación de Park Place, la felicidad del ruso, de Hilario, de Louis Hine y de Mariano Peke González. “Es increíble ganar este torneo y formar parte de este equipo… Costó mucho”, comentó el hijo de Mariano y nieto de Daniel, ambos ex polistas de alto hándicap, quien para este certamen cambió su posición en la cancha: pasó de jugar adelante a ubicarse como back. Y cumplió eficientemente su labor.

La celebración de Park Place por su primer título en la USPA Gold Cup, el segundo torneo de la Triple Corona americana Gentileza @agusfondaph

Estos torneos de 22 goles de valorización, donde no todos los protagonistas influyen de modo decisivo en el trámite del juego, suelen ser cambiantes. Sobre todo, tras el descanso largo, el de mitad del juego, una interrupción en las acciones, que, por lo general, corta la inercia del equipo envalentonado y obliga a conectarse otra vez. Es como barajar y dar de nuevo. En esta ocasión lo sufrió Park Place, de andar firme en el comienzo. El cuarteto capitaneado por Ulloa, había logrado sacarle a su rival tres goles de ventaja al inicio del tercer chukker. En la segunda parte, Coca Cola se acomodó mejor, cobraron importancia las prestaciones de Polito Pieres, su líder, y el duelo se emparejó. Por momentos dominó Coca Cola, por momentos Park Place llevó las riendas del match y cuando en el epílogo Hilario y compañía ya acariciaban el triunfo, una arremetida de Lorenzo Chavanne, interrumpida de modo ilícito por Peke González, le permitió a Polito, a 30 segundos de la última campana, llevar el partido a un chukker suplementario. Lograron una vida más.

Durante el período agregado, con gol de oro, Park Place recobró el aplomo. Se plantó con templanza y controló la bocha desde el vamos. Jugó con la autoridad del comienzo. No le dio ninguna posibilidad a Coca Cola y terminó festejando apenas los jueces cobraron la infracción de Lorenzo Chavanne a Louis Hine, dentro de las 30 yardas del lado del tablero. A lo largo de toda la tarde, Park Place dio la impresión de ser más compacto, más equilibrado, que su adversario. Siempre inmerso en un sistema, mejor organizado y con un norte claro.

Hilario Ulloa en familia, con su esposa, Clara, y sus hijas Lavinia y Ambar Gentileza @agusfondaph

En cambio Coca Cola, pareció que dependía demasiado de la inspiración de Polito Pieres. La salida en el chukker extra la ganó Coca Cola, como la mayoría de las veces. Sin embargo, Park Place recuperó rápidamente la bocha. La capturó Ulloa y la llevó contra la tabla derecha. El 3 de camiseta azul oteó el panorama cerca del arco y a pesar de la marca de Pieres, sacó un palo largo en esa dirección. Hine, el mejor jugador de la final, de acuerdo con su handicap, tomó la línea y Chavanne le cometió una falta inapelable. Sonó el silbato y los azules se largaron a festejar. El penal significaba el gol del triunfo y de la copa, porque a unos cinco metros del arco, Hilario no podía fallar y no falló.

Los festejos de Park Place

Al pasar la pelota entre los mimbres se desató el festejo algo contenido. Los abrazos entre los compañeros… Las felicitaciones al patrón Borodín. La sonrisa gigante de Peke. El puño arriba de Hilario. La felicidad metida en los ojos de Hine… Un festejo grande y a la vez cauto. Lo explicó Peke González: “Es que mañana ya tenemos que ponernos a pensar en el US Open. El gran objetivo. Y haber ganado la Gold Cup, nos da confianza”, aseguró el aguerrido número 2, devenido en firme back.

Coca Cola (con tres argentinos: Lorenzo Chavanne, Polito Pieres y Julián De Lusarreta) y Park Place (con dos: Peke González e Hilario Ulloa) en el podio de la USPA Gold Cup Gentileza @agusfondaph

Como detalle, Hilario Ulloa había ganado ya este torneo en 2010, con Crab Orchard, mientras que Peke González se impuso en 2021. Para Park Place, es el primer título en la USPa Gold Cup. Ulloa, además, acredita cuatro títulos en el US Open, todos con distintos equipos: 2010, con Crab Orchard; 2013, con Alegria; 2018, con Daily Racing Form , y 2023, con Park Place.

El gol decisivo

Coca Cola volvió a tropezar a la hora de dar el salto al primer escalón del podio. No es un fracaso. Para nada. Es una frustración. No es sencillo llegar a la final de estos campeonatos, tan parejos, con organizaciones tan poderosas; y mucho menos lo es llegar a las dos definiciones disputadas hasta aquí. Ahora viene el plato fuerte y Coca Cola, con la autoestima algo golpeada, deberá volver a enfocarse en el objetivo. Tiene material y argumentos, deberá mejorar la concentración. Por lo demostrado hasta aquí, ganó cada compromiso, excepto las dos finales, es el principal candidato a pelear el título del Abierto del país del norte. Por supuesto, todos los rivales serán duros. Especialmente ese de camiseta azul, con un patrón ruso, un gladiador de Lincoln y dos laderos de lujo… El campeón de la Gold Cup.

Peke González se llevó, además, el premio al mejor ejemplar de la final de la USPA Gold Cup, otorgado a Cinco Gentileza @agusfondaph

La síntesis de la final

Park Place: Andrey Borodin, 0; Louis Hine, 5; Hilario Ulloa, 10, y Mariano González (h.), 7. Total: 22.

Andrey Borodin, 0; Louis Hine, 5; Hilario Ulloa, 10, y Mariano González (h.), 7. Total: 22. Coca Cola: Gillian Johnston, 0; Lorenzo Chavanne, 6; Pablo Pieres (h.), 9, y Julián de Lusarreta, 7. Total: 22.

Gillian Johnston, 0; Lorenzo Chavanne, 6; Pablo Pieres (h.), 9, y Julián de Lusarreta, 7. Total: 22. Progresión: Park Place, 2-2, 6-3, 7-5, 7-6, 8-7, 9-9 y 10-9.

Park Place, 2-2, 6-3, 7-5, 7-6, 8-7, 9-9 y 10-9. Goleadores de Park Place: Hine, 2; Ulloa, 4 (3 de penal), y González (h.), 4.

Hine, 2; Ulloa, 4 (3 de penal), y González (h.), 4. Goleadores de Coca Cola: Pieres, 5 (2 de penal), y De Lusarreta, 4.

Pieres, 5 (2 de penal), y De Lusarreta, 4. Incidencias : amonestados, Chavanne (CC) en el segundo chukker y Hine (PP), en el quinto.

: amonestados, Chavanne (CC) en el segundo chukker y Hine (PP), en el quinto. Jueces : Kaina De Coite y Guillermo Valenzuela

: Kaina De Coite y Guillermo Valenzuela Arbitro : Kimo Huddleston

: Kimo Huddleston Cancha: N°1 del National Polo Center (Wellington, Florida)

Park Place, campeón de la USPA Gold Cup 2024: Peke González, Hilario Ulloa, Andrey Borodín y Luis Hine Gentileza @agusfondaph

Los resultados de los playoffs

Cuartos de final

La Dolfina Catamount 12 vs. La Dolfina Tamera 11

Coca Cola 12 vs. Dutta Corp 8

Brookshire 13 vs. Clearwater 5

Park Place 14 vs. La Fe Eastern Hay 10

Semifinales

Coca Cola 11 vs. Brookshire 10

Park Place 12 vs. La Dolfina Catamount 11

Final

Park Place 10 vs. Coca Cola 9 (chukker suplementario)

Peke González y el festejo con su familia Gantileza @agusfondaph

Los participantes de la Gold Cup

Park Place: Andrey Borodin 0, Louis Hine 5, Hilario Ulloa 10 y Mariano González (h.) 7. Total, 22

Andrey Borodin 0, Louis Hine 5, Hilario Ulloa 10 y Mariano González (h.) 7. Total, 22 Coca Cola: Gillian Johnston 0, Lorenzo Chavanne 6, Polito Pieres 9 y Julián de Lusarreta 7. Total, 22.

Gillian Johnston 0, Lorenzo Chavanne 6, Polito Pieres 9 y Julián de Lusarreta 7. Total, 22. La Dolfina Catamount: Scott Devon 0, Jesse Bray 5, Poroto Cambiaso 10 y Rufino Merlos 7. Total, 22.

Scott Devon 0, Jesse Bray 5, Poroto Cambiaso 10 y Rufino Merlos 7. Total, 22. Pilot: Curtis Pilot 0, Cody Ellis 5; Facundo Pieres 9 y Matías Torres Zavaleta 8. Total, 22.

Curtis Pilot 0, Cody Ellis 5; Facundo Pieres 9 y Matías Torres Zavaleta 8. Total, 22. Clearwater: Chip Campbell 1, Joaquín Panelo 6, Raúl Colombres 8 y Paquito De Narváez 7. Total, 22.

Chip Campbell 1, Joaquín Panelo 6, Raúl Colombres 8 y Paquito De Narváez 7. Total, 22. La Fe Eastern Hay: Louis Devaleix 1, Roberto Bilbao 5, Kristos Magrini 6 y Francisco Elizalde 9. Total, 21.

Louis Devaleix 1, Roberto Bilbao 5, Kristos Magrini 6 y Francisco Elizalde 9. Total, 21. Dutta Corp: Timmy Dutta 4, Nicolás Díaz Alberdi 4, Iñaki Laprida 7 y Tomás García del Río 7. Total, 22.

Timmy Dutta 4, Nicolás Díaz Alberdi 4, Iñaki Laprida 7 y Tomás García del Río 7. Total, 22. Brookshire: Scott Wood 0, Segundo Saravi 5, Camilo Castagnola 10 y Carlos Ulloa 7. Total, 22.

Scott Wood 0, Segundo Saravi 5, Camilo Castagnola 10 y Carlos Ulloa 7. Total, 22. BTA : Kelly Beal 0, Steve Krueger 5, Tomás Panelo 10 e Ignacio Viana 7. Total, 22.

: Kelly Beal 0, Steve Krueger 5, Tomás Panelo 10 e Ignacio Viana 7. Total, 22. GlobalPort: Michael Romero 0, Beltrán Laulhé 6, Lucas Díaz Alberdi 6 y Bartolomé Castagnola (h.) 10. Total. 22.

Michael Romero 0, Beltrán Laulhé 6, Lucas Díaz Alberdi 6 y Bartolomé Castagnola (h.) 10. Total. 22. La Dolfina Tamera: Alejandro Poma 1, Matt Coppola 4, Diego Cavanagh 7 y Adolfo Cambiaso 10. Total, 22.

Juan de Dios Vera Ocampo Por