Tras el batacazo, Gonzalito Pieres habló del valor de Ellerstina por sobre el triunfo: “Tenemos un equipo muy lindo. Queríamos volver a sentirnos bien”

Sonará prematuro, pero este equipo de Ellerstina dejó en claro que va ser un rival durísimo para los favoritos en el Argentino Abierto. No llegó como uno de ellos en el Abierto de Tortugas, pero este sábado hizo ver en la cancha Nº 6 que está dispuesto a romper con la lógica. Con mucha determinación y con un Guillermo Caset otra vez en modo goleador, dio un golpe sobre la mesa: venció a La Natividad, el campeón reinante, por 16 a 14 y mantiene vivas las esperanzas de clasificarse para la final del segundo torneo de la Triple Corona.

Luego de la fecha de apertura, en la que hubo una goleada de La Natividad (sobre Chapaleufú) y una derrota de Ellerstina (ante Cría La Dolfina), a la Z no le quedaba alternativa que la victoria. Pero, claro, debía ganarle a uno de los equipos de 40 goles, campeón de Palermo, ganador de tres torneos seguidos de Triple Corona y vencedor en 13 encuentros seguidos. ¿Difícil? Seguro. ¿Imposible? Demostró que no.

Ellerstina contó con un Lukín Monteverde que tuvo encendidas todas las luces y un Caset impiadoso frente a los mimbres: marcó 12 tantos, incluidos siete de penal y un córner. Pero además, el número 1 aportó su experiencia y su capacidad de entender el juego.

Bartolomé Castagnola (h.) domina la bocha en el aire perseguido por Lucas Monteverde (n.), pero el que terminó festejando fue el más joven, que en su primer año en Ellerstina está rindiendo lo que el equipo grande necesita. Aníbal Greco

El comienzo del partido fue vibrante y muy dinámico. Por la lucha, por ese tanteador que se movió de un lado al otro en los primeros cinco chukkers, por las circunstancias y las casualidades que a veces van marcando destinos. Muy pocos le tenían fe a Ellerstina, sobre todo luego del golpazo ante Cría La Dolfina. Parecía haber quedado lejos de aquel equipo que impresionó muy bien en Hurlingham y estuvo muy cerca de llegar a la final. Pero la determinación con que se le plantó al cuarteto de Cañuelas fue digna de sus necesidades. Así logró terminar arriba en 7 de los 8 períodos. Algo tan merecido en el tanteador como en el desarrollo. Porque con astucia y mucha presión llevó a La Natividad al terreno que más le convenía y se aprovechó de sus incomodidades para dominarlo en varios pasajes del juego.

Debía, Ellerstina, no entrar en nerviosismo en los chukkers finales, porque era claro que La Natividad trataría de llevárselo por delante con sus mejores caballos. Creció Gonzalito Pieres y comenzaron los anticipos y proyecciones de Ignatius Du Plessis. La Natividad, sorprendido, fue enredándose en sus propios nervios. Y así, con el score 15-14 en el último chukker, un penal del Sapo Caset, a dos minutos del final, marcó la diferencia decisiva.

Guillermo Caset fue fundamental para el triunfazo de Ellerstina sobre La Natividad por el Abierto de Tortugas, con 12 de los 16 tantos; el delantero convirtió un córner a 2 minutos del desenlace. Aníbal Greco

“Es una victoria importante para nosotros. Ganarle a La Natividad, que viene ganando los últimos tres torneos... Tenemos un equipo muy lindo. Lo de hoy era a todo o nada. Habíamos traído una lista [de caballos] corta; queríamos jugar Tortugas de la mejor manera y volver a sentirnos bien. Ése fue el plan. Nos concentramos, no nos salimos del sistema. Vinimos a jugar a una cosa y nos salió. Jugamos intensos los ocho chukkers, tratando de no hacer macanas y de marcar bien, y esta vez nos salió”, comentó Pieres, el capitán.

El resultado, por supuesto, revolucionó el grupo A. Tanto, que ni el propio número 3 tenía claro el panorama. “Increíble. También hubo un resultado... Ganó Chapa, que está mostrando que es un gran equipo también. Nosotros queríamos ganar este partido y ahora imagino que vamos a tener alguna chance el fin de semana que viene”, enunció Gonza. Y sí, vaya si la tiene esa chance Ellerstina.

Sapo Caset suelta la euforia después de la impactante victoria de Ellerstina, que ahora quedó bien perfilado para ser finalista de Tortugas; la Z había tenido en jaque a La Dolfina en el Abierto de Hurlingham. Aníbal Greco

En rigor, ahora los cuatro equipos tienen posibilidades. El primer impacto del día había sido protagonizado por Indios Chapaleufú al resurgir de la caída por 25-4 contra La Natividad y vencer a Cría La Dolfina por 14-13. Un gran mérito de un conjunto en formación, con mayoría de jóvenes y dos Heguy: Cruz y Antonio, hijos del Ruso y de Pepe. Otro soplo de renovación. Las nuevas camadas vienen pisando fuerte.

Antonio Heguy, la figura del triunfo de Indios Chapaleufú, con 5 goles; detrás, su primo Cruz y Victorino Ruiz Jorba, de alto nivel en la primera victoria de alguno de los clubes en nueve años en la Triple Corona. Aníbal Greco

Todos tienen chances, producto de un triunfo y una derrota. Ellerstina se medirá con Chapaleufú y La Natividad con Cría La Dolfina, en ese orden. En caso de igualdad de dos equipos en la primera posición, algo que va a ocurrir sí o sí, el criterio de desempate considera el resultado del choque entre los conjuntos en cuestión. Gane quien gane en el primer partido, uno de los protagonistas del segundo match quedará eliminado. Eso incluye a La Natividad. Ellerstina puede ganar, por ejemplo, pero deberá esperar el desenlace del otro encuentro. Y Chapaleufú, si triunfa, será finalista si después gana Cría La Dolfina.

Compacto del batacazo de Ellerstina

Todo esto puede llevar a que la organización decida que ambos partidos se desarrollen en un mismo horario. Y un punto más, que no es precisamente menor. Todo lo que ocurra también impactará en la conformación de los grupos para el Abierto de Palermo...

La Zona B tendrá este domingo, a las 13, a La Hache vs. La Hache Cría y Polo, y a las 16, La Dolfina vs. La Ensenada. La entrada será gratuita, pero no el estacionamiento.

Síntesis de La Natividad vs. Ellerstina

Ellerstina: Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. La Natividad: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Progresión: Ellerstina, 3-2, 5-5, 6-7, 9-8, 12-10, 13-12, 15-14 y 16-14.

Ellerstina, 3-2, 5-5, 6-7, 9-8, 12-10, 13-12, 15-14 y 16-14. Goleadores de Ellerstina: Caset, 12 (7 de penal y 1 de córner); Monteverde, 2; G. Pieres, 1, y Du Plessis, 1. De La Natividad: F. Pieres, 2; C. Castagnola, 7 (2 de penal); Mac Donough, 2, y B. Castagnola, 3.

Caset, 12 (7 de penal y 1 de córner); Monteverde, 2; G. Pieres, 1, y Du Plessis, 1. F. Pieres, 2; C. Castagnola, 7 (2 de penal); Mac Donough, 2, y B. Castagnola, 3. Jueces: Matías Baibiene y Gastón Lucero. Árbitro: José Ignacio Araya.

Matías Baibiene y Gastón Lucero. José Ignacio Araya. Cancha: número 6 de Tortugas.

Compacto de la victoria de Indios Chapaleufú

Síntesis de Indios Chapaleufú 14 vs. Cría La Dolfina 13

Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32. Incidencias: en el primer chukker fue amonestado A. Heguy.

en el primer chukker fue amonestado A. Heguy. Progresión: Indios Chapaleufú, 2-4, 4-5, 5-6, 8-8, 10-10, 11-12, 14-12 y 14-13.

Indios Chapaleufú, 2-4, 4-5, 5-6, 8-8, 10-10, 11-12, 14-12 y 14-13. Goleadores de Indios Chapaleufú: A. Heguy, 5; Ruiz Jorba, 4; C. Heguy, 4 (1 de penal y 1 de córner), y Lacau, 1. De Cría La Dolfina: Bensadón, 4; Cavanagh, 2; Taranco, 1, y Bayugar, 6 (5 de penal).

A. Heguy, 5; Ruiz Jorba, 4; C. Heguy, 4 (1 de penal y 1 de córner), y Lacau, 1. Bensadón, 4; Cavanagh, 2; Taranco, 1, y Bayugar, 6 (5 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Martín Aguerre. Árbitro: Martín Pascual.

Guillermo Villanueva (h.) y Martín Aguerre. Martín Pascual. Cancha: número 5 de Tortugas.