PREDICTIVO MUNDIAL Simulamos el torneo completo un millón de veces y este es el resultado
Por Diana Agustina Fernández
3 de junio de 2026
Arranca el Mundial y, con él, una de esas preguntas que no se negocian: ¿puede Argentina volver con una cuarta estrella? Para responderla, armamos un modelo matemático que lo calcula. Este predictivo del Mundial 2026 simuló todo el torneo un millón de veces para estimar probabilidades reales de resultados y posiciones: matemática aplicada al fútbol. Detrás de este desarrollo está el Instituto de Cálculo dependiente del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y se apoya en miles de partidos previos, ponderados según contexto, actualidad y localía. Puntúa la fuerza de ataque y defensa de cada selección y, a partir de ahí, calcula probabilidades de victoria, empate o derrota en cada cruce posible. Un detalle clave: lo que ves hoy es una foto del momento. A medida que avance el Mundial, el modelo va a ir incorporando los resultados de los partidos y recalculando todo en tiempo real. Además, te van a contar todas las predicciones dos host digitales de nuestra redacción:
Qué probabilidades tiene la Argentina de salir campeón
El modelo contempla a todas las selecciones y calcula, para cada una, las probabilidades de avanzar a cada fase eliminatoria y, en consecuencia, sus chances de levantar la copa. Todo sale de simular el Mundial un millón de veces, usando como insumo más de 6000 partidos de 164 selecciones y un sistema de puntajes que pondera actualidad, tipo de competencia y localía. Con los números de hoy, Argentina está entre los principales candidatos: comparte el top 5 de selecciones con más chances de salir campeonas junto con España, Inglaterra, Francia y Brasil. Mirá la predicción completa acá abajo.
Los rivales de Argentina
El camino de la selección de Scaloni arranca en el grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. Tres partidos, tres escenarios distintos, todos ya simulados por el modelo. El debut será el martes 16 de junio contra Argelia, en el estadio Kansas City. El predictivo da como ganador al equipo argentino con más de la mitad de las chances, y el resultado más probable es 1 a 0.
El segundo partido será el 22 de junio en el Estadio Dallas, frente a Austria. Los números son muy parecidos a los del debut: casi un 60% de probabilidades de ganar y, otra vez, el 1 a 0 como marcador más probable. Dos partidos de complejidad similar para empezar a ordenar el grupo. El cierre de la fase será el sábado 27 de junio contra Jordania, sin viaje de por medio porque se repite el estadio. En este caso, el escenario es todavía más favorable: 85% de probabilidad de victoria y un 3 a 0 como resultado más probable. Acá abajo podés ver las predicciones para todos los grupos del Mundial.
Todos contra todos
¿Qué pasa después de la fase de grupos? ¿A quién le conviene enfrentar a la Argentina y qué cruces sería mejor evitar? A partir de ahora, cada partido puede cambiar el camino del torneo, y el modelo también permite explorar esos escenarios. En la herramienta Todos contra todos se pueden simular cruces entre cualquier par de selecciones: elegís dos equipos y el modelo calcula cómo podría salir el partido, cuáles son las probabilidades de victoria de cada uno y cuál es el resultado más probable.
Por ejemplo, si la selección termina primera del grupo —algo que el modelo proyecta con un 64% de chances— su cruce de dieciseisavos sería contra el segundo del grupo H, el 3 de julio en el estadio Miami. Hoy, el candidato más fuerte a ocupar ese lugar es Uruguay, con un 56% de probabilidades de terminar segundo en su grupo. Para ese posible Argentina–Uruguay, el modelo da un 50% de chances de victoria para la selección de Messi, un 30% de empate y un 20% de derrota. El resultado más probable: 1-0. Ahora bien, si la selección termina segunda (hay un 24% de probabilidades de que eso ocurra), el cruce sería contra el primero del grupo H el 2 de julio en el Estadio Los Angeles. Y ahí aparece España, que tiene un 76% de chances de liderar ese grupo. En ese hipotético Argentina–España, el panorama es más complicado: 40% de chances de victoria para España, 32% para Argentina y 27% de empate. Estos cruces —y cualquier otro que se te ocurra— los podés simular en la herramienta Todos contra todos. Acá abajo te compartimos las predicciones de algunos de los duelos más picantes que puede enfrentar la selección en el Mundial.
Metodología
Las probabilidades de resultados del Mundial derivan de un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo dependiente del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que determina valores para la fuerza de ataque y de defensa de cada seleccionado, lo que define la probabilidad de cada uno de ganar, perder o empatar en función de cada partido. Para obtener esos valores, se toman en cuenta los resultados de los partidos desde el Mundial de Rusia 2018 de todos los equipos participantes. Como las selecciones suelen cruzarse en torneos oficiales con países dentro de su continente, en ocasiones fue necesario incluir encuentros con otros equipos que no formarán parte del Mundial 2026. De esta manera, se logra "equilibrar" la fuerza de ataque y de defensa, y determinar su valor en función a disputas con selecciones de varios continentes. En total, se analizaron más de 6000 partidos de 164 selecciones. No todos los encuentros relevados tienen el mismo nivel de importancia. Se le otorga mayor peso a los resultados de los partidos más recientes: un equipo que viene ganando tiene más ventaja que uno que viene decayendo en el tramo final. Asimismo, entra en consideración si se trató de un partido amistoso, si fue parte de un torneo oficial o si se jugó en el contexto de un Mundial. Por último, se evalúa dónde se jugó el partido para analizar cuál de los equipos era local y cuál visitante, para luego otorgarle un plus de localía al equipo correspondiente. En caso de que el encuentro no se haya disputado en ninguno de los países que se enfrentan, ese valor no se toma. No se contemplan las formaciones, es decir, qué jugadores salen a la cancha de cada selección. Una vez obtenidos los datos, se calcula la fuerza de ataque y la fuerza de defensa de cada uno de los equipos. La fuerza de ataque representa la cantidad de goles promedio que puede realizar una selección en un encuentro, mientras que la fuerza de defensa es la cantidad de goles promedio que recibe en un partido. Asimismo, cada equipo tiene una determinada cantidad de goles promedio que puede llegar a realizar o recibir en caso de jugar de local, derivado del análisis de los mismos partidos. La diferencia entre la cantidad de goles prevista siendo local y la esperada siendo visitante se denomina plus de localía. De este modo, existe un plus de localía para la fuerza de ataque y otro para la fuerza de defensa. Por ejemplo, si se calcula que la Argentina realice 3 goles siendo local y 2 goles siendo visitante, el plus de localía en la fuerza de ataque será 1. En cambio, si se espera que reciba un gol siendo local y dos goles siendo visitante, el plus de localía en la fuerza de defensa será -1. Para el cálculo de las probabilidades en este predictivo se utilizarán los plus de localía de Canadá, Estados Unidos y México por ser los países anfitriones del Mundial. Estos valores permiten establecer las probabilidades de que un equipo reciba y haga goles y viceversa en un determinado partido. Para calcular que el equipo A le haga "x" goles al equipo B, se cruza la fuerza de ataque del equipo A con la fuerza de defensa del equipo B. (En caso de que el equipo A sea uno de los tres anfitriones se le agrega el plus de localía en la fuerza de ataque). Mientras que para estimar la probabilidad de que el equipo B le haga "y" goles al equipo A, se cruza la fuerza de ataque del equipo B con la fuerza de defensa del equipo A (En los casos de Canadá, Estados Unidos y México, se les suma el plus de localía en la fuerza de defensa). Los desenlaces posibles están limitados por una cantidad de goles ya que la posibilidad de que un equipo haga más de cinco goles es muy baja, independientemente de su potencial de ataque. Así, por ejemplo, ante una probabilidad de un resultado 7-5, se considera 5-3. Estos desenlaces son representados en porcentajes dentro de una matriz de probabilidad, que son sumados para determinar cuál de los dos equipos tiene mayores probabilidades de salir victorioso en un partido. Si, por ejemplo, el equipo A tiene 30% de probabilidades de ganar, implica que el equipo B tendrá 30% de probabilidades de perder. A su vez, si B tiene 27% de probabilidades de ganar, A tendrá ese mismo porcentaje de chances de perder. La suma de 30% más 27% arroja un 57%. El 43% restante que queda para llegar a 100% representa entonces las probabilidades de un empate. A partir de estas probabilidades se realizan las simulaciones de todos los partidos del Mundial, comenzando por la fase de grupos. Una vez finalizada esa etapa, se simulan los partidos de dieciseisavos, de octavos, de cuartos y así sucesivamente hasta obtener el campeón. El simulador tiene en cuenta además los resultados de los partidos jugados durante el Mundial 2026, y esto se reflejará en los cálculos que se obtienen a medida que transcurre la Copa del Mundo. Así, cuando se disputen todos los partidos de la fase de grupos, se observará a los equipos clasificados con 100% de probabilidad de estar en dieciseisavos y al resto de los equipos con 0%. Para las etapas de eliminación directa, dado que no hay datos suficientes sobre alargues y penales, ante un empate se toma que las posibilidades de pasar son 50-50. Para simular un partido, se divide un intervalo entre 0 y 1 en 36 secciones, donde cada una representa uno de los desenlaces posibles y tiene una longitud igual a su probabilidad. Luego, la simulación elige un número aleatorio entre estos dos valores (0 y 1) y se observa en qué intervalo quedó. Supongamos que en vez de 36 desenlaces tenemos tan solo tres resultados posibles: 1-0, 0-0 y 0-1, con sus respectivas probabilidades (0.45, 0.30 y 0.25). Luego de agrupar estos intervalos en una franja que va del 0 al 1, se elige un número al azar, por ejemplo, el 0.32. Como cae en el primer intervalo, que corresponde al 1-0, se concluye que ese será el desenlace. Las simulaciones permiten predecir hasta qué instancia llegará cada equipo. Se van sumando las chances en función de la cantidad de veces que la simulación ubica a un determinado país llegando a cada ronda. Luego, se divide por la cantidad total de simulaciones, obteniendo como resultado lo que se denomina una "probabilidad empírica". Este número es el que indicará la probabilidad de que cada equipo llegue a cada una de las instancias del campeonato. Todo el torneo es simulado un millón de veces para evitar que factores aleatorios incidan en los resultados y así asegurar que los valores obtenidos se aproximen a los reales.
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Créditos
- Edición periodística Nicolás Cassese @nicassese
- IA Core Martín Pascua @MartinPascuaDev
- Modelo matemático INSTITUTO DE CÁLCULO - UBA | CONICET /Dirección del proyecto: Guillermo Durán /Soporte computacional: Saveli Vassiliev, Min Chih Lin, Flavia Bonomo /Desarrollo de los modelos matemáticos: Iván Monardo, Alejandro Álvarez, Manuel Durán
- Desarrollo frontend Gabriel Alonso /Enzo Aguero /Ignacio Ruiz Luque
- Desarrollo backend Hector Villarino @hrvillarino /Gastón de la Llana @gasgas83
- Edición visual Valentina Ravera @vravera_ /Candela Heredia @candehere_