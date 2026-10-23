Preocupación en Alemania: el técnico del Bayern Múnich fue internado de urgencia luego de desplomarse tras un entrenamiento

Las alarmas se encendieron en el fútbol alemán luego de que Vincent Kompany, histórico exdefensor y actual entrenador del Bayern Múnich, se desplomara luego de dirigir un entrenamiento. El exfutbolista belga debió ser internado de urgencia y permanece “bajo supervisión médica”, según informó el club mediante un comunicado.

El equipo alemán confirmó que Kompany sufrió “un colapso” mientras observaba la práctica del combinado de la filial e indicó que fue sometido a un “examen médico exhaustivo en el hospital” y que “permanecerá bajo supervisión médica”.

“Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y de la actividad competitiva”, informó la institución alemana.

Kompany había dirigido los últimos partidos, aunque se lo vio "debilitado" KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Por su parte, el director general deportivo del Bayern, Max Eberl, expresó que la salud del entrenador es su máxima prioridad y afirmó que el club hará todo lo posible para que se recupere pronto.

“Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”, afirmó.

Según consignó Sky Sports de Alemania, un helicóptero llegó hasta el club para trasladar a Kompany hasta un hospital cercano. “Está estable”, indicaron.

Kompany dirige al Bayern desde la temporada 24/25 Carmen Jaspersen - DPA

Por su parte, en un artículo publicado por Bild se reveló que el técnico “se desplomó” luego de entrenar al equipo y que fue “una experiencia dramática y profundamente conmovedora para los presentes”.

Posibles antecedentes

El mismo medio había publicado en los últimos días que el entrenador belga arrastraba una infección viral. El sábado pasado Sky Sports sostuvo que se lo vio “debilitado” en el banco de suplentes durante el partido en que Bayern venció por 6 a 1 a Leipzig.

“Kompany sí dio su charla al equipo, pero tuvo que recostarse brevemente en el sofá de su vestuario en el Allianz Arena tanto en el descanso como después del partido”, indicó Bild.

El último partido que dirigió Kompany fue ante Arsenal por Champions League FRANCK FIFE - AFP

La preocupación creció por la ausencia del DT en las prácticas del lunes y martes. Sin embargo, reapareció para dirigir el empate ante Arsenal por 2 a 2 del pasado miércoles por Champions League.

Tras el duelo, confesó que había sufrido un contratiempo en su salud. “Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y conseguirlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante desagradable y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en que mi cuerpo me dijo ‘¡Para ya!’”, admitió en esa oportunidad.

El próximo encuentro del Bayern será ante Friburgo el domingo por la séptima fecha de la liga alemana, que lideran Los Bávaros con 14 puntos.