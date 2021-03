PSG - Barcelona: horario, TV y formaciones del partido por los octavos de final de la Champions League

Barcelona, con presidente recién elegido (Joan Laporta), buscará en Francia una remontada histórica ante Paris Saint-Germain en la vuelta de octavos de final de la Champions League, tras caer 4-1 en la ida.

El partido, programado para las 17 (hora argentina) de este miércoles, será arbitrado por el inglés Anthony Taylor y televisado por ESPN.

Los barcelonistas todavía recuerdan la remontada de 2017 cuando tras perder 4-0 en París, el conjunto blaugrana ganó 6-1 en la vuelta. Pero la hazaña se presenta muy difícil de repetir. ”Iremos a competir con la cabeza alta y no hay que descartar nada”, aseguró este lunes Joan Laporta, elegido el domingo otra vez presidente del club, en una entrevista con las emisoras Catalunya Radio y Rac1.

Laporta, arquitecto del mejor Barcelona de la historia en su primer mandato entre 2003 y 2010, estará con el equipo en la capital francesa, aunque todavía tomó posesión formal del cargo.

La remontada el miércoles pasado ante el Sevilla en semifinales de la Copa del Rey, levantando con un 3-0 el 2-0 en contra en la ida, subió la moral de los barcelonistas y encendió luces de esperanza, aunque el técnico Ronald Koeman se encargó de rebajar la euforia. Un “2-0 es más fácil, aunque tampoco sea fácil de remontar, 1-4 es otra cosa. Empezaremos el partido para ganar y durante el partido veremos si hay oportunidades de pasar”, recordaba Koeman tras el partido contra el Sevilla.

La noticia más destacada en el equipo galo es que el delantero brasileño Neymar no podrá jugar. El crack paulista aún no se recuperó de la lesión que lo persigue desde hace 20 días. El departamento médico del PSG indicó que Ney no superó los últimos exámenes a los que fue sometido y no estará a disposición del equipo en el estadio Parque de los Príncipes, consignaron los medios franceses RMC y Le10Sport.

La baja de Neymar, quien tampoco jugó el cruce de ida que PSG ganó en el Camp Nou por 4-1, no representa en principio un problema para el entrenador del equipo, el argentino Mauricio Pochettino, debido a la buena ventaja que logró en el primer partido.

El brasileño no será el único ausente en la formación del PSG, que tampoco podrá contar con Juan Bernat y Gueye, mientras que sí serían titulares Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

Probables formaciones

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti Mbappe; Icardi

: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Alba; Pedri; Messi, Griezmann Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Anthony Taylor (Inglaterra) Estadio: Parque de los Príncipes

Parque de los Príncipes Horario: 17 (hora argentina)

17 (hora argentina) TV: ESPN

