¿Qué pasó con Keylor Navas? El arquero tico que marcó una etapa dorada en el Real Madrid y que podría ir a Barcelona

Keylor Navas, el arquero más destacado en la historia del fútbol costarricense, se encuentra en un punto difícil de su carrera. Tras su salida de Paris Saint-Germain al finalizar la temporada pasada, el portero aún no definió su futuro, a pesar de haber recibido ofertas de clubes de distintos países. Mientras el tico permanece en su país, analiza las diferentes propuestas, entre las que se encontraría un llamado del FC Barcelona.

Navas tiene una ventaja como agente libre. Según las normas de la FIFA, un jugador cuyo contrato haya expirado puede firmar con cualquier conjunto fuera de los períodos de inscripción. Así, tiene la posibilidad de aceptar una oferta en cualquier momento, sin restricciones de mercado, lo que le da flexibilidad para encontrar el proyecto que considere adecuado. Sin embargo, su paso destacado por Real Madrid podría frenar su arribo al club catalán.

Keylor Navas, de 37 años, es el arquero apuntado por el club Barcelona para reemplazar a Marc-André ter Stegen

Keylor Navas está libre y busca club: ¿qué ofertas rechazó?

La temporada 2024 ya comenzó y Keylor Navas sigue sin equipo. No fue falta de interés, ya que el arquero recibió propuestas de ligas importantes como la Serie A italiana y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Sin embargo, el tico no sintió que las ofertas, hasta ahora, representen la oportunidad que busca para los últimos años de su carrera. Un claro ejemplo de ello fue la llamada del Monza de Italia, que no terminó de acercarse a lo pretendido en materia económica, según informó La Nación de Costa Rica.

El arquero recibió también propuestas de Estados Unidos, Arabia Saudita y México, aunque ninguna logró captar por completo su atención. Ante esta situación, el ex Real Madrid optó por mantenerse en Costa Rica, donde entrenará hasta que encuentre una oportunidad que le atraiga, posiblemente en el mercado de invierno europeo.

Por qué se vincula a Keylor Navas con el FC Barcelona

En los últimos días, el nombre de Keylor Navas comenzó a ser vinculado con el FC Barcelona. La lesión de larga duración del arquero titular, Marc-André ter Stegen, que sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha, obligó al equipo catalán a buscar un reemplazo de calidad para complementar a Iñaki Peña. Según medios catalanes, el conjunto blaugrana ya hizo los primeros acercamientos para conocer la disposición del costarricense, quien mostró interés en la posibilidad de unirse al equipo.

A pesar de haber sido una figura icónica del Real Madrid, donde ganó tres Champions League consecutivas, Navas estaría dispuesto a considerar la oferta del Barcelona si esto le garantiza volver a competir al más alto nivel. Según reportes de la prensa española, el salario no sería un problema para el costarricense, ya que busca es continuidad y minutos en el campo.

Cómo fue la carrera de Keylor Navas en Costa Rica y el Real Madrid

Nacido en Pérez Zeledón, Costa Rica, Navas comenzó su carrera profesional en el Deportivo Saprissa, donde demostró su gran habilidad en la portería desde joven. Su salto al fútbol europeo llegó en 2010, cuando firmó con el Albacete de España. Sin embargo, su verdadero ascenso ocurrió en el Levante y en la selección de su país durante el Mundial en Brasil, donde sus impresionantes actuaciones lo llevaron al Real Madrid en 2014.

Navas se convirtió en una pieza clave durante una de las etapas más exitosas del equipo madrileño, al ganar tres Champions League de forma consecutiva entre 2016 y 2018. Luego de su etapa en el Madrid, el costarricense firmó con el Paris Saint-Germain, donde también alcanzó una final continental en 2020.

