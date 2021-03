Revelan cuál es el peor temor de Cristiano Ronaldo

Khabib Nurmagomedov, una de las figuras de la UFC, reveló en una entrevista cuál es el peor temor de Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una amistad, según comentó en una entrevista.

Cristiano Ronaldo y Khabib Nurmagomedov mantienen una amistad desde hace años y mantienen charlas asiduamente.

El ruso reveló una de las confesiones que el delantero de la Juventus le habría hecho en una de esas charlas y que demuestra la preocupación que siente por su hijo.

“Hablamos casi a diario. Cuando nos conocimos tuvimos una charla sobre de dónde sacamos nuestra motivación. Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era niño solo soñaba con tener un par de botas. Su hijo, en cambio, lo tiene todo. Teme que no tenga el mismo hambre, la misma voluntad”, contó.

“Cuando tienes todo, es difícil encontrar la motivación adecuada. Me gustó escuchar eso. Me di cuenta de que es una persona que no se conforma con uno, dos o tres títulos. Acaba de ganar su trigésimo título, el mejor goleador de todos los tiempos. Creo que seguirá por dos o tres temporadas más”, agregó la estrella de la UFC.

