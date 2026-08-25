Australia es una amenaza vertiginosa para los Pumas para los test-matches en Jujuy y Mendoza

El avión salió de Sydney el domingo, a las 19.25, y llegó a Ezeiza, casi 14 horas más tarde, a las 20.04. Al margen del ejercicio lúdico que habilita la diferencia de husos horarios, el viaje de los Wallabies a territorio argentino no estuvo exento de proezas. El vuelo chárter QF 339 de Qantas Airlines que trajo anoche a la selección australiana de rugby a la Argentina fue el primero en 14 años en hacer la ruta directa desde la ciudad esmeralda hasta este país. Llegó para disputar dos test-matches que prometen estar cargados de emoción, especialmente dada la vertiginosa velocidad y el juego aéreo de sus backs.

Después de una ventana de julio inconsistente, los Pumas se recuperaron ante los Springboks a pesar de presentar una alineación mermada por 18 bajas (17 ahora a partir del regreso de Franco Molina). Con el mismo plantel encaran esta serie de dos test-matches ante los Wallabies, este sábado en Jujuy (a las 16) y siete días más tarde en Mendoza (a las 18). Un doble reto con características opuestas al desafío que significó enfrentar a los bicampeones del mundo.

Por potencia, Joseph-Aukuso Suaalii es el jugador más desequilibrante de Australia; podría jugar como wing Dave Hunt - AAP Image

En Vélez, los argentinos jugaron con orden y agresividad. Aceptaron la batalla física que siempre proponen los sudafricanos y no estuvieron lejos de hacer historia. La derrota 14-7 denota lo bueno de la gestión defensiva y también cierta inconexión en ataque. Esperable por haber presentado una formación alternativa, con poco rodaje en conjunto. Todo eso está a punto de cambiar. No sólo porque el equipo de Felipe Contepomi llegará con muchos más entrenamientos sobre sus espaldas, sino sobre todo por la propuesta del rival.

La llegada de Joe Schmidt tras el fiasco en el Mundial 2023 dotó a los Wallabies de orden y estructura, sin resignar su identidad ofensiva. Les Kiss, que asumió luego de la ventana de julio con dos test-matches ante Japón, parece seguir esta misma línea de juego. Un equipo que se hizo fuerte por el lado de los forwards e incorporó el juego aéreo a su arsenal, pero que fiel a su historia no tiene miedo de arriesgar y salir jugando de cualquier lado de la cancha si la ocasión se presenta.

Kiss, formado como jugador y entrenador en el Rugby League, había sido asistente de Schmidt en la selección de Irlanda, por lo que conoce bien su impronta y cabe esperarse una continuidad en el proceso, que tiene como norte el Mundial 2027, donde los Wallabies serán locales. Las recientes victorias 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville no dejan mucho espacio para el análisis por el tenor del rival, aunque se pudo observar una creciente vocación por el riesgo que antaño.

“Creo que hay un espíritu australiano que emana de nuestro juego”, sintetizó Kiss. “Cuando uno es chico, uno simplemente juega en función de lo que tiene enfrente; uno se libera de todo lo que hay en el medio, y queremos asegurarnos de desbloquear todo en lo que somos buenos. Tenemos jugadores innovadores, así que vamos a jugar con ese espíritu”.

De los últimos siete enfrentamientos, los Pumas ganaron cuatro, dos de ellos por goleada. La presión del público se hace sentir Captura de video

El déficit principal aparece en la pareja de medios, que hace varios años no logra consolidarse. Ryan Lonergan parece haberse apoderado de la 9 tras el retiro (esta vez definitivo) de Nic White, y después del segundo Test ante los nipones Carter Gordon larga en pole-position para ser el apertura. Dos jugadores más peligrosos con pelota en mano que en su rol de conductores.

“No vamos a engañarnos, y con esto no quiero menospreciar a los otros rivales [Japón e Italia], pero para nosotros, en función de dónde queremos ir y de lo que creemos que somos capaces, primero tenemos que imponernos físicamente a equipos como estos”, dijo el poderoso segunda línea Lukhan Salakaia-Loto, un regreso importante, en declaraciones al Sydney Morning Herald. “El desafío para nosotros es ir a Argentina, un lugar difícil para jugar, y ser capaces de hacer eso. Esta gira representa una amenaza distinta. Para mí, solo importa cuando lo hacés contra los equipos grandes, y la Argentina definitivamente está entre los mejores del mundo.”

De los últimos siete enfrentamientos, los Pumas ganaron cuatro, incluidas dos goleadas (48-17 en 2022 y 67-27 en 2024); las últimas dos derrotas, en cambio, fueron por uno y cuatro puntos. Es decir, hubo paridad, pero también cierta comodidad para jugar por parte de los argentinos las veces que lograron imponer condiciones con los forwards y lograron darles ventaja a los backs.

Después de que el Boeing 787-9 Dreamliner aterrizó en Buenos Aires, a los Wallabies les espera otro periplo: el traslado a Jujuy para jugar a 1259m de altura y en un contexto inusual para el rugby profesional, en una cancha de dimensiones exiguas como es la “Tacita de Plata” y con las tribunas prácticamente al lado de la línea de cal.

El pilar derecho Taniela Tupou sigue vigente; las batalla en las formaciones fijas será una de las claves en esta serie Mateo Occhi - AP

“Son pasionales. Aman representar a su país y van a hacer cualquier cosa para ganar, como ya hemos comprobado”, reconoció Salakaia-Loto (1,98m, 124kg). “El público es bastante hostil, no hay nada que se le compare. Vamos a tratar de ponerlos en dificultades y usarlo en contra de ellos. Es una gira perfecta para nosotros: vamos a nadar en aguas profundas”.

Una de las novedades que podrían observarse es el cambio de posición de Joseph-Aukuso Suaalii. El exjugador de Rugby League se ha erigido en una de las figuras, desequilibrante a partir de su potencia en el centro de la cancha. Pero también es un jugador con menos habilidades de conducción y no tan sólido en defensa, por lo que Kiss, según la prensa australiana, está analizando moverlo a una de las puntas y ubicar a Hunter Paisami al lado de Len Ikitau en el centro.

Los Wallabies recorrieron casi 12.000 kilómetros. Llegaron 40 minutos más tarde de la hora de partida. Ironías aparte, los Pumas están advertidos de la velocidad de los visitantes.