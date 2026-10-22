Conmoción en el rugby francés: murió en pleno partido una jugadora de 17 años

El mundo del rugby está conmocionado y de luto. La Federación Francesa anunció este miércoles por la noche una terrible noticia: Cléa, una jugadora de 17 años inscrita en la Union du Bassin Marmandais, falleció el sábado último en Marmande durante un partido entre su equipo y el Agen Agglo Rugby, víctima de un accidente durante el encuentro.

Según el medio francés La Dépêche, la jugadora sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte golpe en la cabeza. Los servicios de emergencia la reanimaron y la trasladaron de urgencia al Hospital Pellegrin de Burdeos, sin embargo, no pudieron salvarla y falleció a causa de las heridas. “Esta pérdida ha afectado profundamente a toda la comunidad del rugby”, dice el comunicado que publicó la Federación Francesa de Rugby.

Y continuó: “En estos momentos de profunda tristeza, la FFR desea expresar su total apoyo y solidaridad a la familia y seres queridos de Cléa. Asimismo, extiende sus más sinceras condolencias a sus compañeras de equipo, entrenadores y a todos los miembros de la Union du Bassin Marmandais, quienes se ven profundamente afectados por esta terrible tragedia”.

Unidad de apoyo

La Federación Francesa no facilitó detalles sobre la causa de la muerte de la joven y se limitaron a expresar: “Se hará todo lo posible por esclarecer las circunstancias de este accidente. Se ha creado una unidad de apoyo psicológico para brindar apoyo a todos los afectados por esta tragedia y ayudarlos durante este momento tan doloroso”, explicaron en el comunicado.

Además, el club realizó un postero en las redes sociales sobre este lamentable suceso: “Queremos agradecer sinceramente a todos los equipos de rescate y cuidadores que se turnaron para atender a Cléa, desde los bomberos y el SMUR hasta los equipos de urgencias y cuidados intensivos quirúrgicos del Hospital Pellegrin de Burdeos”.

Y finalizó: “Nuestros primeros pensamientos están con su familia: sus padres, Cécile y Johann, su hermano Clément y su hermana Coline, socia juvenil de nuestro club. Esta es una terrible tragedia para nuestro club. Saldremos adelante juntos, unidos y apoyándonos mutuamente”.

Agen Rugby, socio de la Union du Bassin Marmandais, que reaccionó en sus redes sociales frente a semejante situación: “Hoy, ante esta tragedia, este vínculo adquiere una dimensión muy especial y afecta profundamente a toda nuestra organización. Durante este difícil momento, nuestros pensamientos están ante todo con la familia y los seres queridos de la jugadora, sus compañeras , entrenadores y toda la familia de la UBM”.

En el portal Franceinfo tuvieron acceso a uno de los espectadores del partido y el seguidor de Marmandais, comentó: “Vimos el impacto; no fue tan violento. No me esperaba un desenlace tan terrible”.

En Francia, aproximadamente 100.000 atletas sufren conmociones cerebrales cada año. En el rugby, representan el 20% de las lesiones registradas.