Dogos XV es el campeón del Super Rugby Americas: las virtudes del equipo más federal del continente

Escuchar

“El interior, el interior”. Los cánticos en la celebración del título son elocuentes. El clima en lo previo, durante y post partido fue de clásico. Dogos XV, franquicia que tiene base en Córdoba pero también una gran representación federal, derrotó con autoridad por 37-23 a Pampas, el conjunto de Buenos Aires que se completa con un puñado de jugadores del interior a los que eligió el sistema de la UAR para potenciar al equipo. El categórico triunfo se justificó por un segundo período brillante por parte del visitante, que ganó la batalla táctica, mental y física. “El segundo tiempo fue perfecto. Nos recompusimos después de un primero en el que las formaciones fijas no estaban siendo las mejores. Supimos sacarlo adelante a partir de eso”, expresó Boris Wenger.

El encuentro, desarrollado en un clima primaveral, fue ideal para la concurrencia del público, en un fin de semana largo que no tuvo fecha en el rugby de Buenos Aires. El estadio de CASI, sin las tribunas tubulares que suelen ubicarse en las finales de URBA, quedó chico para las más de 6000 personas que acudieron a la final del Super Rugby Americas entre los dos equipos argentinos de la competencia, con el staff de los Pumas presente en las gradas, antes del anuncio de la lista para la ventana de julio. En contraste, el rugby del interior del país no tuvo pausa y tuvo actividad a la misma hora de la definición del torneo continental. “Tuvimos que jugar en un horario en que muchos de nuestros amigos no pudieron venir ni ver el partido, por estar jugando. Usamos esa adversidad para lo que pasó en la cancha”, deslizó Juan Bautista Baronio, el máximo goleador del choque decisivo, con 15 tantos.

Try de Tomás Bartolini

¡SI HAY LINE Y MAUL DE DOGOS XV ES TRY! Aitor Bildosola apoyó el primer try de la final vs. Pampas. 🐶💪#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/tB9KpuZAut — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 15, 2024

Fue un partido intenso y de un rigor físico notable. Un encuentro dividido en dos tiempos bien marcados. Los primeros 40 minutos fueron golpe por golpe, de ida y vuelta. Después de un penal de Julián Hernández, Tomás Bartolini abrió la cuenta de tries con una de las fortalezas de Dogos: el line y el maul como armas de ataque. El hooker mendocino consiguió 10 tries en la competencia y fue el líder en esa faceta junto a Santiago Pernas. La puntería de Joaquín De la Vega Mendía sostuvo a Pampas en el partido, con ayuda de un try de Javier Corvalán, que se zambulló a la salida de un ruck. Valentín Cabral desató locura en el staff de entrenadores y en el público que viajó desde Córdoba con una corrida espectacular; interceptó un pase de De la Vega Mendía en un momento en el que Dogos la pasaba mal, y corrió más de 70 metros. “Fue un baldazo de agua fría. Es un trabajo en conjunto; sabíamos como jugaban y como teníamos que defender. Es un producto del trabajo de la semana”, resaltó el tercera línea, una de las figuras, por su despliegue físico. Cabral y Facundo Cardozo, que ingresó en los primeros minutos por una lesión de tobillo de Aitor Bildosola, fueron dos fieras a la hora de presionar y asfixiar a sus rivales.

Bautista Baronio fue decisivo con sus penales; aun suplente, el rosarino anotó 15 puntos para el 37-23 de Dogos XV como visitante de Pampas en la final del Super Rugby Americas. LA NACION/Rodrigo Néspolo

La tónica del juego cambió en la segunda mitad, tras el 16-15 parcial en favor de Pampas. El visitante ejecutó un plan perfecto, utilizando el pie y ejerciendo presión en cada punto de encuentro. El trabajo de Cardozo, Efraín Elías y Bartolini en los rucks fue implacable para trasladar la presión al adversario. A Baronio, el héroe de la semifinal contra Yacaré XV gracias a un penal en tiempo extra (17-14), esta vez le tocó entrar sobre el cierre de la primera etapa a raíz de un golpe en la cabeza de Julián Hernández. El apertura acertó cinco de sus seis penales y su puntería fue determinante para estirar la diferencia. “Me enfoco en hacer lo que practico todos los días. Pero no es un trabajo sólo mío; los penales son generados por mis compañeros”, admitió el jugador de Jockey Rosario.

Try de Javier Corvalán

¡PAMPAS RESPONDIÓ CON EL PODER DE SUS FORWARDS! Javier Corvalán llegó al try vs. Dogos XV. 🐴🐴#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/xf3Qzu4r3e — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 15, 2024

El desarrollo cambió, en buena medida, por el scrum, la formación madre del rugby union. En el período inicial, Pampas aguantó la presión ajena y hasta llegó a forzar infracciones. En la segunda mitad, con el ingreso de Pedro Delgado, la tendencia cambió. El visitante forzó cuatro penales y un try-penal hasta sellar el marcador definitivo. Como en gran parte del campeonato, Wenger y Bartolini actuaron los 80 minutos, algo inusual en los primeras líneas en el rugby moderno.

Try de Valentín Cabral

⚡⚡⚡ ¡SOLDADO HEROICO! Valentín Cabral y una tremenda corrida para el try de Dogos XV vs. Pampas.



⭐ Mirá la final del @superrugbyAm en Star+. pic.twitter.com/IxUpRtzUGY — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 15, 2024

Ya Pampas no tuvo reacción ante la presión de Dogos y terminó el encuentro con 17 faltas. No logró llevar el partido al ritmo que le convenía ni darles pelotas de calidad a sus tres jugadores del fondo de la cancha. Cerró una buena temporada, con 12 victorias en 14 compromisos y dos derrotas, ambas, frente al otro cuadro argentino, que en varios tramos del torneo tuvo vaivenes pero jugó estratégicamente mejor la final. Con la sangre en el ojo –como la tenía Cabral al cabo del partido–, afrontó los 80 minutos con otra energía y mucho carácter.

Compacto de la victoria de Dogos en la final del Super Rugby Americas

Después de dos años de dominio de Peñarol, el rugby albiceleste marcó diferencias en 2024. Yacaré XV, la franquicia de Paraguay, cuenta con una base amplia de jugadores argentinos y, semifinalista, fue otro gran protagonista. El objetivo final de las organizaciones locales es desarrollar rugbiers para que den el salto a los Pumas, y en la lista de julio habrá algunos: Franco Molina, Mateo Soler, Joaquín Moro y, quizás, Agustín Moyano y Justo Piccardo. El foco principal está puesto en cómo se adaptan al rugby internacional.

Síntesis de Pampas 23 vs. Dogos XV 37

Pampas: Benjamín Elizalde; Santiago Pernas, Juan Pablo Castro, Justo Piccardo y Jerónimo Ulloa; Joaquín De la Vega Mendía e Ignacio Inchauspe; Nicolás D’Amorim, Joaquín Moro y Manuel Bernstein (capitán); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade; Estanislao Carullo, Ramiro Gurovich y Javier Corvalán.

Benjamín Elizalde; Santiago Pernas, Juan Pablo Castro, Justo Piccardo y Jerónimo Ulloa; Joaquín De la Vega Mendía e Ignacio Inchauspe; Nicolás D’Amorim, Joaquín Moro y Manuel Bernstein (capitán); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade; Estanislao Carullo, Ramiro Gurovich y Javier Corvalán. Cambios: ST, 13 minutos, Simón Benítez Cruz por Inchauspe y Facundo Scaiano por Corvalán; 20, Rodrigo Fernández Criado por Fourcade, Ignacio Bottazzini por Gurovich y Javier Coronel por Carullo; 24, Bruno Heit por Castro; 28, Manuel Nogués por De La Vega Mendía, y 30, Santiago Montagner por D’Amorim.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim A y Felipe Mallía; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Valentín Cabral y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes A ; Octavio Filippa, Tomás Bartolini y Boris Wenger.

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Felipe Mallía; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Valentín Cabral y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes ; Octavio Filippa, Tomás Bartolini y Boris Wenger. Cambios: PT, 16, Facundo Cardozo por Bildosola, y 38, Juan Bautista Baronio por Hernández; ST, Pedro Delgado por Filippa; 17, Agustín Segura por Sánchez Valarolo;

Suplentes: Santos Juárez Strada, Francisco Aguirre, Lorenzo Colidio, Agustín De Vertiz y Agustín Saegura.

Entrenador: Nicolás Galatro.

Primer tiempo: 5 minutos, penal de Hernández (D); 7, penal de De La Vega Mendía (P); 11, gol de Hernández por try de Bartolini (D); 17, gol de De La Vega Mendía por try de Corvalán (P); 24, penal de De La Vega Mendía (P); 26, try de Cabral (D), y 33, penal de De La Vega Mendía (P). Amonestados: 25, Simes (D). Resultado parcial: Pampas 16 vs. Dogos XV 15.

5 minutos, penal de Hernández (D); 7, penal de De La Vega Mendía (P); 11, gol de Hernández por try de Bartolini (D); 17, gol de De La Vega Mendía por try de Corvalán (P); 24, penal de De La Vega Mendía (P); 26, try de Cabral (D), y 33, penal de De La Vega Mendía (P). 25, Simes (D). Pampas 16 vs. Dogos XV 15. Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Baronio (D); 8, penal de Baronio (D); 12, penal de Baronio (D); 25, penal de Baronio (D); 28, penal de Baronio (D); 39, try-penal (D), y 41, gol de Nogués por try de Scaiano (P). Amonestados: 30, Gea Salim (D). Resultado parcial: Pampas 7 vs. Dogos XV 22.

2 minutos, penal de Baronio (D); 8, penal de Baronio (D); 12, penal de Baronio (D); 25, penal de Baronio (D); 28, penal de Baronio (D); 39, try-penal (D), y 41, gol de Nogués por try de Scaiano (P). 30, Gea Salim (D). Pampas 7 vs. Dogos XV 22. Árbitro: Damián Schneider.

Damián Schneider. Cancha: CASI.

CASI. Premio al mejor jugador del Super Rugby Americas: Joaquín De la Venga Mendía (Pampas).